Кто станем чемпионом? Кому что для этого нужно? Онлайн развязки РПЛ
Интрига мечты.
Этот день настал: последний тур РПЛ, и у нас три претендента на золото. Тут следим за всем, что окружает грандиозную развязку.
Кому что нужно для чемпионства?
Главные задачи.
«Динамо»: ничья. Хватит одного очка с «Краснодаром». Тогда краснодарцы точно не догонят, а «Зенит» даже своей победе и одинаковом количестве очков останется ниже из-за личных встреч (у «Динамо» две победы).
«Зенит»: своя победа и поражение «Динамо». Только один сценарий, потому что уже никак не исправить в свою пользу личную дуэль с динамовцами.
«Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита». Если выиграют дома у «Динамо», отыграют у них три очка и опередят за счет личных встреч (в первом круге победили в Москве), параллельно нужно, чтобы зенитовцы три очка не набрали
Главный день сезона РПЛ. Когда и где все решится?
16:30 мск – старт всех матчей последнего тура.
Для чемпионской интриги важны эти два:
«Краснодар» – «Динамо» «Зенит» – «Ростов»
У кого какие шансы? На чемпионство и невылет
Традиционные проценты от Опты.
Согласны с раскладами?
В Краснодаре штормовое предупреждение
И это не метафора урагана на поле. Очень сильный ветер – ждут до 35 метров в секунду.
Интересно, может ли это повлиять на игру
Как не вылететь из РПЛ? Кто в зоне риска?
Вторая – но не второстепенная – интрига дня. Борьба за выживание.
«Урал» и «Оренбург» не вылетят напрямую, им грозят только стыки. Собственные победы обезопасят их точно, обеим командам важно сыграть не хуже «Факела» и «Пари НН».
При равенстве очков «Урал» будет выше «Оренбурга» (личные встречи) и «Факела» (число побед), но ниже «Пари НН».
«Оренбург» по доппоказателям окажется ниже и «Факела», и «Пари НН».
«Факел»: победа или ничья при поражении «Оренбурга». Так избегут стыков, хотя возможен и прямой вылет: при равенстве очков «Балтика» будет выше за счет 2:1 в первом круге. При равенстве очков с «Пари НН» они выше (личные встречи).
«Пари НН» с победой в 30-м точно не вылетит напрямую, а стыки или полное спасение – будет зависеть от того, смогут ли набрать не меньше «Урала» с «Оренбургом».
«Балтике» нужно чудо: победа над «Локомотивом», поражение «Факела» или ноль очков «Пари НН». При равенстве очков они выше обоих конкурентов – такого расклада и нужно добиться, чтобы оказаться в стыках. Спастись окончательно уже не получится.