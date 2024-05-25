Кто станем чемпионом? Кому что для этого нужно? Онлайн развязки РПЛ

Главные задачи.

«Динамо»: ничья . Хватит одного очка с «Краснодаром». Тогда краснодарцы точно не догонят, а «Зенит» даже своей победе и одинаковом количестве очков останется ниже из-за личных встреч (у «Динамо» две победы).

«Зенит»: своя победа и поражение «Динамо» . Только один сценарий, потому что уже никак не исправить в свою пользу личную дуэль с динамовцами.

«Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита» . Если выиграют дома у «Динамо», отыграют у них три очка и опередят за счет личных встреч (в первом круге победили в Москве), параллельно нужно, чтобы зенитовцы три очка не набрали