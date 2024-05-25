Ерохин = Титов, Сутормин = Робсон. Игроки «Зенита» по титулам вровень со спартаковскими легендами
Но есть недостижимые планеты.
«Зенит» регулярно сравнивают со «Спартаком»: по популярности, силе гегемона на пике, влиянии тренера.
Еще один ракурс – создание победной династии: и «Спартак» девяностых, и этот «Зенит» выиграли кучу титулов с потрясающей плотностью. Команда Семака вообще не упускает титулы 6 лет подряд.
Игроки «Зенита» уже догнали Титова, Писарева, Тихонова и других легенд? Проверяем. Два уточнения:
1. мы рассмотрели только игроков «Зенита» и «Спартака» – хотя есть династия ЦСКА;
2. мы не учитывали титулы в других командах – так отпали Вадим Евсеев (6 чемпионств, 2 с «Локомотивом») и Вячеслав Караваев (6, одно из них с ЦСКА).
Да, мы отметили тут и Сутормина: Алексей сейчас в «Сочи», но первую половину сезона провел в «Зените» (7 выходов на поле).
Пять титулов с «Зенитом» и у Александра Анюкова – но его чемпионства растянулись на 12 лет, к нынешней доминации как футболист он почти не имеет отношения.
У Юрия Жиркова 2+3 за ЦСКА и «Зенит».
В российском футболе есть подобная династия – в ЦСКА: шесть раз выигрывали чемпионат братья Березуцкие и Игорь Акинфеев. У Сергея Игнашевича тоже 6, но с ЦСКА – пять.
Напоминаем про Караваева и Евсеева, у которых по шесть титулов – но не все с «Зенитом» и «Спартаком».
А вот пока не достижимые для «Зенита» планеты.
Получится ли у кого-то из команды Семака их догнать?
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Астапкович
Сколько раз побеждали в группе, да и еще без поражений?))))
Молчок?)) Подпоребриковый
А по кол-ву побед в группе ЛЧ (еще и без поражений)?
А по кол-ву последних мест в группе ЛЧ?
Наброс за набросом..
А вот в реально конкурентные время и зенит и спартак брали заметно меньше трофеев.
Не понимаешь?? А есть чем?