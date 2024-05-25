Ерохин = Титов, Сутормин = Робсон. Игроки «Зенита» по титулам вровень со спартаковскими легендами

Но есть недостижимые планеты.

«Зенит» регулярно сравнивают со «Спартаком»: по популярности , силе гегемона на пике, влиянии тренера .

Еще один ракурс – создание победной династии: и «Спартак» девяностых, и этот «Зенит» выиграли кучу титулов с потрясающей плотностью. Команда Семака вообще не упускает титулы 6 лет подряд.

Игроки «Зенита» уже догнали Титова, Писарева, Тихонова и других легенд? Проверяем. Два уточнения:

1. мы рассмотрели только игроков «Зенита» и «Спартака» – хотя есть династия ЦСКА;

2. мы не учитывали титулы в других командах – так отпали Вадим Евсеев (6 чемпионств, 2 с «Локомотивом») и Вячеслав Караваев (6, одно из них с ЦСКА).

Да, мы отметили тут и Сутормина: Алексей сейчас в «Сочи», но первую половину сезона провел в «Зените» (7 выходов на поле).

Пять титулов с «Зенитом» и у Александра Анюкова – но его чемпионства растянулись на 12 лет, к нынешней доминации как футболист он почти не имеет отношения.

У Юрия Жиркова 2+3 за ЦСКА и «Зенит».

В российском футболе есть подобная династия – в ЦСКА: шесть раз выигрывали чемпионат братья Березуцкие и Игорь Акинфеев. У Сергея Игнашевича тоже 6, но с ЦСКА – пять.

Напоминаем про Караваева и Евсеева, у которых по шесть титулов – но не все с «Зенитом» и «Спартаком».

А вот пока не достижимые для «Зенита» планеты.

Получится ли у кого-то из команды Семака их догнать?

Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Владимир Астапкович