«Динамо» может взять титул уже завтра! Чемпионские расклады РПЛ
Нужно два условия.
«Динамо» победило «Крылья Советов» и максимально приблизилось к историческому титулу. Несмотря на счет (4:1), матч сложился непросто: 1:1 к 40-й минуте, соперник опасно контратаковал, но во втором тайме защитник Фабиан Бальбуэна выстрелил из-за штрафной – и переломил ход встречи. На 76-й «Динамо» обезопасило результат – Битело забил третий, а на 90+2 Нгамале – четвертый. Что же это значит?
Для завтрашнего титула «Динамо» нужны одновременные осечки и «Зенита», и «Краснодара»
Короткий взгляд на турнирную таблицу
«Зениту» и «Краснодару» еще предстоят матчи 28-го тура, и если они оступятся, то могут подарить сопернику титул уже завтра.
Для завтрашнего чемпионства «Динамо» нужно…
1. Чтобы «Краснодар» сегодня потерял очки с «Сочи» в гостях.
2. Чтобы «Зенит» завтра потерял очки с «Ахматом» в гостях.
Учитывая ход «Краснодара» и «Зенита», это не фантастика: действующий чемпион не побеждает 4 матча в РПЛ, команда Мусаева – три.
А что если «Зенит» и «Краснодар» победят?
Для «Динамо» расклад благоприятен и в этом случае – достаточно взять очко в гостевом матче против «Краснодара» в 30-м туре. У «Зенита» параллельный матч против «Ростова». Даже если петербуржцы победят, то не обойдут лидера (если «Динамо» возьмет очко в Краснодаре), у которого преимущество по личным встречам (3:2 и 1:0).
Если же «Динамо» проиграет, то шансы «Краснодара» резко взлетают – он обходит москвичей по результатам личных встреч. И дальше все будет зависеть от того, сколько очков к финишу наберет «Зенит».
Что там с процентами от Opta?
Суперкомпьютер Opta на основе тысяч симуляций оставшихся матчей (учитывают продвинутую статистику и коэффициенты букмекеров) высчитал, что шансы «Динамо» высоки, но интрига все еще есть – 67% на титул команды Марцела Лички. Положение «Зенита» и «Краснодара» примерно одинаковое.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Зенит теряет очки, Краснодар выигрывает последние два матча и берет чемпионство, смотрителю маяка выписывают внеочередную премию.
Личку надо беречь, нельзя ему покидать лигу, определенно.
Бундеслига - чемпион известен
Лига 1 - чемпион известен
Серия А - чемпион известен
АПЛ - два клуба
РПЛ - три клуба
Ну и где самый интересный чемпионат?