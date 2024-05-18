Джикия уходит из «Спартака». Не играл и без Абаскаля, новый контракт даже не предлагали

«Дают слова, потом заворачивают обратно».

«Спартак» попрощается с Георгием Джикией, объявили об уходе в конце сезона.

Контракт истекает, продлевать не хотят. После семи с половиной лет в клубе защитник больше не нужен.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016-го, сыграл 214 матчей и взял три трофея. Прощание вышло смазанным. Джикия проиграл конкуренцию и почти не играет, из-за агента Вадима Шпинева и конфликта с Гильермо Абаскалем подпортил репутацию.

«Люди дают слова, а потом заворачивают обратно», – подвел итог агент Шпинев.

«Если Абаскаль останется – нового контракта не будет». Все запустил агент

Еще в феврале Шпинев дал скандальное интервью «Чемпионату» и заявил: нового контракта Джикии не будет, если в клубе останется Абаскаль. Еще одна причина возможного отказа – «условия, которые мы будем вынуждены отклонить».

Как говорил агент, продление обсуждали еще в конце 2023-го. Представители «Спартака» пообещали контракт в январе, но так ничего не предложили. Георгия думали отдать в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты. Защитник решил остаться.

«Будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии, – рассказывал Шпинев. – Георгий будет добросовестно и преданно исполнять обязанности футболиста и капитана команды. Уважаю выбор игрока, и у меня есть личное мнение насчет этого всего. На сборах в Абу-Даби они встретились с тренером впервые за все время. Высказались, разговор их получился непростым, серьезным и обстоятельственным».

Был ли разговор – неизвестно. Джикия продолжал сидеть под Срджаном Бабичем – оба левоногие, играть в паре не давали. Как Абаскаль, так и Владимир Слишкович.

«Возможно, что-то личное». Джикия намекал на несправедливость Абаскаля, тренер отрицал

Вскоре после интервью агента высказался сам Джикия – во время пресс-подхода на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

И только сильнее поджег конфликт с тренером.

– Если будут переговоры о новом контракте весной, насколько для вас будут важны условия? Или для вас важно просто остаться в «Спартаке», а деньги не так важны?

– Будет глупо говорить, что для меня неважно, что мне предложат. Я прекрасно понимаю: мне больше 30 лет, следующий контракт будет определяющим. Он будет, наверное, одним из самых в финансовом плане весомых, можно сказать. И будет огромную роль иметь то, сколько я себе еще отвел на игру в футбол.

– А сколько вы отвели?

– Попозже.

– Георгий, раз у нас такое честное интервью…

– А я честен с вами?

– Мы надеемся. Как вы считаете: вы не играете только по игровым причинам?

– Думаю, что нет.

– А по каким еще?

– Возможно, что-то личное. Но это вопрос не ко мне.

Под конец разговора Георгий заверил – остается в «Спартаке»: «Буду биться и стараться. Делать все, чтобы завоевать место и работать на благо «Спартака».

Не вышло.

Через пару дней после того интервью отреагировал тренер: сказал, что Джикия не играет, так как не соответствует критериям для своей позиции («это и высокоинтенсивный бег, и определенное количество беговой нагрузки в целом, и восстановление»), а указания на нефутбольные причины не понимает, потому что от игроков ничего не скрывает. Плюс путано объяснил: то ли сам разговаривал с Джикией про ситуацию, то ли передоверял этот разговор ассистентам.

Абаскаль ушел. Но Джикия все еще не играет

Увольнение Гильермо в апреле, казалось, станет возможностью для Георгия. Но нет: после отставки испанца Джикия вышел только раз – с «Зенитом» в Кубке, появился на замену на 64-й минуте.

Мешали микротравмы. Хотя Владимир Слишкович подчеркивал: «Георгий – всегда игрок «Спартака». Он будет играть. Просто он долго не играл и это не тот момент, чтобы вернуть его в стартовый состав».

Но тот самый момент, похоже, так и не пришел.

Партнеры по «Спартаку» тоже поддерживали Джикию: «Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует, – слова Александра Соболева. – Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле. Бывает, оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает, подсказывает. Джикия – капитан номер один».

Уже после объявления о расставании Соболев назвал это большой потерей для «Спартака» – игрока и личности.

«Матч ТВ» сообщил, что переговоров о новом контракте не было вообще, клуб решил ничего не предлагать.

«Спартак» выпустил прощальное видео со словами: «Хорошие футболисты оставляют наследие в виде множества игр, красивых побед, памятных голов и ярких эмоций. Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи».

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Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив