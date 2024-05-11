Идеальный гол «Спартака»! Такое невозможно вытащить
Первый гол в сезоне.
«Спартак» играет с «Краснодаром», очень важный матч для чемпионской гонки. «Краснодар» пока молчит.
Именно «Спартак» открыл счет, сделал это очень красиво: на 34-й минуте Роман Зобнин прошел до линии штрафной и обыгрался с Даниилом Хлусевичем.
А потом подхватил мяч – и шикарно закрутил мяч в дальний угол. Красота!
Матвей Сафонов просто не мог дотянуться. Фантастический удар в девятку.
Идеальное попадание, самая паутинка.
Без шансов для «Краснодара».
Это первый гол Зобнина в РПЛ – да, в сентябре забивал «Краснодару», но это было в Кубке России. С тех пор ноль голов, ноль ассистов за 24 матча во всех турнирах.
Готовился к этому удару?
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов