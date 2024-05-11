Идеальный гол «Спартака»! Такое невозможно вытащить

Первый гол в сезоне.

«Спартак» играет с «Краснодаром», очень важный матч для чемпионской гонки. «Краснодар» пока молчит.

Именно «Спартак» открыл счет, сделал это очень красиво: на 34-й минуте Роман Зобнин прошел до линии штрафной и обыгрался с Даниилом Хлусевичем.

А потом подхватил мяч – и шикарно закрутил мяч в дальний угол. Красота !

Матвей Сафонов просто не мог дотянуться. Фантастический удар в девятку.

Идеальное попадание, самая паутинка.

Без шансов для «Краснодара».

Это первый гол Зобнина в РПЛ – да, в сентябре забивал «Краснодару», но это было в Кубке России. С тех пор ноль голов, ноль ассистов за 24 матча во всех турнирах.

Готовился к этому удару?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов