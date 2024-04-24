Похоже, «Газпром» станет спонсором «Ференцвароша». Что об этом известно?

Российский нефтегазовый гигант снова заходит в европейский футбол.

По данным венгерской газеты Nemzeti Spor, «Ференцварош» уже год ведет переговоры с «большой компанией, известной во всем мире». Как уточняет местный таблоид Blikk, речь о «Газпроме», сумма соглашения может составить 5 млн евро в год – примерно такую сумму получает от компании «Црвена Звезда».

Благодаря новому спонсору бюджет клуба из Будапешта вырастет до 50 млн евро.

Ни «Ференцварош», ни «Газпром» пока не ответили на запросы СМИ, но в Министерстве иностранных дел Венгрии уже поддержали возможный шаг:

«Чем больше компаний инвестируют в венгарский спорт, тем лучше», – сказали в МИДе.

Какие у «Газпрома» интересы в Венгрии?

Венгрия выступала против эмбарго на российскую нефть, потому что очень от нее зависит. Министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что Венгрия получает из России более 80% газа.

В прошлом году Будапешт даже договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа, о льготах за оплату основных объемов и об отсрочке в случае экстремального роста цен. Газ в Венгрию в основном поставляют через газопровод «Турецкий поток».

Петер Сийярто в марте присутствовал и на форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи, на котором рассказал, что сотрудничество с «Газпромом» продолжается.

«Сейчас мы получаем удовлетворяющие нас объемы. Такое было в прошлом, что нам нужны были дополнительные объемы, мы запрашивали их и получали. Если будет такая необходимость, мы обратимся к «Газпрому» и российскому правительству, но сейчас такой необходимости нет», – сказал глава венгерского МИДа в беседе с «Интерфаксом».

Расширение партнерства через спонсорские контракты – один из способов, которым «Газпром» наращивает влияние в стране, которая очень лояльна к России.

Кого «Газпром» еще спонсировал в европейском футболе?

«Газпром» давно и активно инвестирует в европейский футбол и европейский спорт.

✅ Сейчас главный спонсорский контракт «Газпрома» в Европе – сербская «Црвена Звезда». Как уже писали выше, партнерство оценивается в 5 мле евро в год. Летом 2022 года с клубом из Белграда переподписали соглашение – по нему выросла сумма выплат и расширили сотрудничество в плане работы с молодежью.

«Мы говорим о спонсоре, который с нами с 2010 года и который спас нас в тяжелый момент. Если бы не «Газпром», то уже не было бы никакой «Црвены Звезды», – признавался президент белградского клуба Звездан Терзич.

❌ С 2012 года спонсировал УЕФА – был партнером и чемпионатов Европы, и Лиги чемпионов – но в 2022 году соглашение разорвали по политическим причинам. Партнером ФИФА российская компания была с 2015 по 2018 годы.

❌ Тогда же закончилось сотрудничество и с «Шальке» – немецкий клуб спонсировали с 2007 года. Сейчас команда из Гельзенкирхена борется за выживание во второй Бундеслиге.

❌ С 2012 по 2015 годы «Газпром» был еще и спонсором «Челси». Деталей контракта тогда не раскрывали, а просто отвечали: «Компания снабжает клуб газом и электронергией».

Что мы знаем про деньги «Ференцвароша»?

У «Ференцвароша» самый большой бюджет в венгерском футболе – примерно 45-46 млн евро. И он стремительно растет – в 2022-м оценивали в 32 млн евро, а в 2017-м – в 24 млн евро.

Хотя так хорошо было не всегда. Летом 2006-го «Ференцварош» отправили во второй дивизион из-за финансового хаоса. Команда закончила сезон 6-й, но не прошла лицензирование УЕФА из-за долгов тренерам и игрокам. После этого клуб выкупил англичанин Кевин Маккейб, но и у него не все пошло по плану – в 2011 году продал клуб. Тогда же инициативная группа выкупила 99% акций «Ференцвароша» за 1 евро.

Новым президентом стал Габор Кубатов, депутат национального собрания Венгрии и один из лидеров партии «Фидес» – ее же представляет нынешний президент Венгрии Виктор Орбан. С тех пор дела у «Ференцвароша» пошли на поправку, а государство выделило деньги на строительство нового стадиона в Будапеште.

Хотя финансовую мощь нарастили не только благодаря государству, но и маркетинговому потенциалу. По словам исполнительного директора Пала Ороша, «каждый пятый венгр называется себя болельщиком «Ференцвароша» или следит за клубом», что открывает возможности.

Например, права на название стадиона до 2029 года купила страховая компания Groupama, а на футболках сейчас красуется лого T-Mobile. Все это и неплохое выступление в еврокубках в последние годы и позволяют наращивать финансовые мускулы.

Неудивительно, что и состав у «Ференцвароша» собран серьезный. Несколько фактов:

Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков клуба в 51 млн евро. Для РПЛ это уровень средней команды – рядом «Крылья Советов» и «Ростов». Но в чемпионате Венгрии у бывшего клуба Станислава Черчесова большое превосходство, второй по стоимости состав – «Фехервара» – оценивается лишь в 11 млн евро.

Cборная самых дорогих футболистов чемпионата Венгрии состоит только из игроков «Ференцвароша». Более того, даже в запасе символической команды только один игрок из другого клуба – Джонатан Леви, представляющий «Академию Пушкаша».

Неудивительно, что у «Ференцвароша» и самый большой зарплатный фонд – в прошлом финансовом году 23 млн евро.

Премьер-министра Венгрии и страстного фаната футбола Виктора Орбана такое доминирование не устраивает:

«Нам нужно еще два-три клуба уровня «Ференцвароша»: с таким же бюджетом, классом футболистов и международным опытом. Если один из них повалится, то кто-то другой подхватит знамя».

Но пока пропасть только растет.

Как дела у «Ференцвароша» в этом сезоне?

Пару дней назад «Ференцварош» выиграл чемпионат в рекордный 35-й раз, шестое чемпионство подряд. За 25 туров оторвались на 15 очков с разницей мячей +45. Сверхуверенный титул под руководством Деяна Станковича.

Хотя, конечно, все прекрасно помнят, что начинали сезон с Черчесовым – его уволили из-за провала в квалификации ЛЧ. Тогда «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксвику» и отправился в Лигу конференций.

«Сейчас мы типичная команда группового этапа Лиги Европы, – признается Пал Орош. – Но мы хотим регулярно выходить в плей-офф и участвовать в Лиге чемпионов. Нам нужно выступать на европейской сцене. Это очень важно, потому что «Ференцварош» – известное имя не только в Восточной Европе, а еще это важно для авторитета страны».

Со Станковичем вышли из группы ЛК, но там попали на «Олимпиакос» – будущий полуфиналист турнира победил дважды по 1:0.

Зимой в Будапешт переехал и нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян. 22-летний игрок пока разрывает и в основном выходит на замену (256 минут в 10 матчах), хотя в единственном матче в стартовом составе в чемпионате забил победный гол.

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«Газпром» впервые с 2022 года расширяет присутствие в европейском спорте. Выбор «Ференцвароша» кажется логичным: клуб из дружественной страны Евросоюза, который доминирует внутри страны и регулярно участвует в еврокубках.

УЕФА пока не протестует – в сезоне-2023/24 та же «Црвена Звезда», несмотря на критику, играла в Лиге чемпионов с логотипом российской компании на форме.

Фото: Gettyimages.ru /Laszlo Szirtesi, Laszlo Szirtesi, Srdjan Stevanovic, Frederic Scheidemann; РИА Новости /Алексей Дружинин