3:3 у «Локо» с ЦСКА! Спектакль с чудесным спасением

«Локомотив» и ЦСКА дали концерт в 24-м туре Мир РПЛ – ничья 3:3!

Сюжет в стиле четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Герой – лучший ассистент Глушенков (1+2). ЦСКА вытащил концовку

В какой-то момент, еще в первом тайме при 0:0, казалось, что самым ярким событием матча может стать гимнастический перехват Виктора Давилы в центре поля, когда он прервал полет передачи ногой в прыжке. Но нет, это впечатление многократно перекрыли.

«Локомотив» вроде бы контролировал, выходил вперед – а ЦСКА спас концовку и даже давил для того, чтобы вырвать победу после 1:3.

Изящества мы увидели много. Начал один из главных персонажей матча – Максим Глушенков. Гол Ильи Самошникова смелым забросом за Игоря Акинфеева ценен и сам по себе, но возможен он стал благодаря шикарному пасу из глубины. Так хорошо подкрученному, что бить было вполне удобно.

Это было перед самым перерывом, в начале второго тайма ЦСКА сравнял (Тамерлан Мусаев зашел в команду прекрасно), но «Локомотив» ответил двумя голами за десятиминутку.

Сначала Глушенков забил сам, чуть помог рикошет от ноги Евгения Морозова. Затем Максим выкрутил подачу с углового под точный удар в касание Александра Сильянова – отменили, потому что мяч ушел за линию в полете. Но Глушенков вскоре придумал пас только лучше, на Лукаса Фассона из глубины в штрафную, и бразильский защитник в 22 года забил первый в карьере мяч – 3:1 .

ЦСКА смотрелся сдувшимся, но внезапно возродился: через минуту после выхода на замену забил Антон Заболотный, а после новой волны давления Илья Агапов сравнял после скидки Мусаева, у него 1+1.

«Если хочешь выигрывать, после 70-й минуты нельзя так отдавать мяч», – признал защитник «Локо» Максим Ненахов. И признал, что игра команды сильно изменилась с выходом на замену Артема Дзюбы (появился на 75-й), к тому же на 82-й ушел Глушенков. Через три минуты после первых перестановок «Локо» получил второй мяч, через четыре после второй – соперник сравнял, сделал 3:3 .

Оба могли, но не зашли в топ-3. Так много в этом дерби не забивали с 2000-го

Главные побочные эффекты результативности.

● Если «Локомотив» и ЦСКА играют вничью, обычно как раз с поздними голами. В 2023-м и 2017-м «Локо» сравнивал на 87-й (1:1 и 2:2), в 2016-м армейцы забивали на 84-й (1:1).

● ЦСКА делит первое место с «Зенитом» по голам – 43. По данным Opta, армейцы последний раз забивали больше после 23 туров в сезоне-2014/15 (50).

● Так много в этом дерби не забивали аж с ноября 2000-го, когда ЦСКА Павла Садырина с голом Сергея Семака обыгрывал 4:3 команду Юрия Семина, где дубль делал Олег Терехин.

● Максим Глушенков поучаствовал во всех трех голах «Локо» (1+2). Он не уходит без результативных действий в восьми из последних девяти матчей в РПЛ. В шести матчах 2024-го у него 3+3 во всех турнирах.

● У Тамерлана Мусаева пять результативных действий в пяти матчах за ЦСКА в РПЛ (3+2). Лучший результат в 2024-м вместе с Глушенковым и Мохаммадом Мохебби из «Ростова».

«Локо» с ЦСКА упустили возможность хотя бы временно заскочить на третье место – остались позади «Динамо».

У команды Михаила Галактионова в апреле матчи с «Рубином», «Пари НН» и «Спартаком», а Владимиру Федотову готовить сначала к ответному кубковому полуфиналу с «Балтикой», а затем играть с «Ахматом», «Спартаком» и «Балтикой» в РПЛ.

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Фото: fclm.ru ; РИА Новости /Павел Бедняков