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Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» взял Ахметова и новых бразильцев, Круговой уходит в ЦСКА, Нобоа вернулся домой

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Зимнее трансферное окно в России открылось 25 января и продлится до 22 февраля включительно. Здесь – все переходы и тренерские назначения Мир РПЛ.

● Из «Краснодара» в «Зенит» за 850 тысяч евро отступных ушел Ильзат Ахметов. За 6,5 млн евро лидер чемпионата купил опорника сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

● В «Зенит» пришли еще три бразильца: Артур за 15 млн евро (самая дорогая покупка зимы в РПЛ), Нино и Педро (о трансфере объявили еще летом, но приехал только сейчас). Данил Круговой уйдет в ЦСКА летом. Ему на замену петербуржцы могут взять у «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Локомотив» купил вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова. До лета он останется в Самаре.

«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Твенте» Манфреда Угальде, с бонусами сумма может превысить 14 млн.

ЦСКА ждет Кругового, а также купил нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Пари НН» продал Эдгара Севикяна «Ференцварошу» за 1,2 млн евро плюс 7% от перепродажи.

● В «Ростове» теперь играет Роналдо: форварда «Левски» взяли за 2 млн евро.

«Сочи» назначил бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено и арендовал Дмитрия Чистякова у «Зенита». Легенда РПЛ Кристиан Нобоа уехал завершать карьеру в родной эквадорский «Эмелек».

Возможные трансферы выделены желтым. У аренд указана цена выкупа, если такая опция есть.

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Трансферное окно зимы-2024. Онлайн с главными переходами

Фото: vk/zenit

1 комментарий
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У узбеков можно парочку прикупить. Там есть на кого обратить внимание.
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