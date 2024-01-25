Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» взял Ахметова и новых бразильцев, Круговой уходит в ЦСКА, Нобоа вернулся домой

Зимнее трансферное окно в России открылось 25 января и продлится до 22 февраля включительно . Здесь – все переходы и тренерские назначения Мир РПЛ.

● Из «Краснодара» в «Зенит» за 850 тысяч евро отступных ушел Ильзат Ахметов. За 6,5 млн евро лидер чемпионата купил опорника сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

● В «Зенит» пришли еще три бразильца: Артур за 15 млн евро (самая дорогая покупка зимы в РПЛ), Нино и Педро (о трансфере объявили еще летом, но приехал только сейчас). Данил Круговой уйдет в ЦСКА летом. Ему на замену петербуржцы могут взять у «Локомотива» Наира Тикнизяна.

● «Локомотив» купил вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова. До лета он останется в Самаре.

● «Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Твенте» Манфреда Угальде, с бонусами сумма может превысить 14 млн.

● ЦСКА ждет Кругового, а также купил нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

● «Пари НН» продал Эдгара Севикяна «Ференцварошу» за 1,2 млн евро плюс 7% от перепродажи.

● В «Ростове» теперь играет Роналдо: форварда «Левски» взяли за 2 млн евро.

● «Сочи» назначил бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено и арендовал Дмитрия Чистякова у «Зенита». Легенда РПЛ Кристиан Нобоа уехал завершать карьеру в родной эквадорский «Эмелек».

Возможные трансферы выделены желтым. У аренд указана цена выкупа, если такая опция есть.

Фото: vk/zenit