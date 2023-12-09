«Спартак» без Абаскаля разгромил «Крылья» в минус 11: уже к 8-й минуте – 2:0, у Соболева – рекорд по ударам

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» теоретически мог бы быть перенесен из-за холодной погоды, но состоялся, как и ранее игра «Локомотива» и «Урала».

Дико холодно, а начало жаркое!

Два гола за восемь минут, ошиблись центральные защитники «Крыльев»

«Крылья Советов» утром показали термометр – минус 14 градусов. За час до матча – уже стало -11,5. «Спартак» вышел в новогодней форме с шапочкой на букве.

Уже на второй минуте Кристофер Мартинс ускорился на фланге и отпасовал Квинси Промесу.

Голландец раскидал финтами Романа Евгеньева и с легким рикошетом от него послал мяч в ворота.

И отпраздновал вот так.

Через шесть минут счет удвоился – Александр Солдатенков прервал прострел прямо на ногу Александру Соболеву, и тот легко забил с близкого расстояния. Так он прервал прервал безголевую серию из 10 матчей в рамках чемпионата – последний раз забивал в августе «Зениту» с пенальти.

Первый тайм был очень живым – Промес попал в крестовину и штангу, Соболев опасно бил дважды за минуту, «Крылья» забили из офсайда (гол не был засчитан), а Максименко вытащил удар Рахмановича с близкого расстояния. «Спартак» перестрелял соперника по ударам в первом тайме – 9:5 и мог вести с куда более крупным счетом, чем 2:0.

Второй тайм «Спартак» начал так же мощно, как и первый – и забил почти сразу же. Пас Соболева через рикошет неожиданно дошел до Наиля Умярова, а тот не стал бить в хорошей позиции и отпасовал на Мартинса, который легко забил с близкого расстояния.

Причем мог бы и в Квинси попасть, но тот вовремя подпрыгнул.

Команды несколько раз обменялись опасными моментами, но счет больше не менялся – 3:0. Зато красоту показал Даниил Денисов.

У «Спартака» в запасе было не так много футболистов – Михаил Игнатов дисквалифицирован, а еще четверо – Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина – заболели. Так что замены состоялись всего две, в конце вышли поиграть Никита Чернов, Максим Лайкин и Павел Мелешин.

«Спартак» опять громит соперника без Абаскаля

Несколько фактов:

● В первом круге «Спартак» крупно проиграл в Самаре 0:4, но дома ответил своим разгромом. В таблице обогнал «Крылья» и уйдет на перерыв шестым или даже пятым, если ЦСКА не выиграет в Краснодаре. «Крылья» в зависимости от игры «Краснодар» – ЦСКА будут шестыми или седьмыми.

● «Крылья» превзошли «Спартак» по владению мячом (64% против 36%), но пробили чуть больше, чем один Соболев – он нанес восемь ударов по воротам (пять в створ), и это рекорд сезона в РПЛ. Соотношение по ударам у команд – 16:10 (8:2 в створ).

● «Спартак» без Гильермо Абаскаля на скамейке снова крупно побеждает – в октябре 2022-го досталось «Химкам» (5:0), сейчас – «Крыльям» (3:0). Тогда Абаскаля дисквалифицировали за перепалку с Владимиром Федотовым.

● «Спартак» выиграл восьмой подряд домашний матч у «Крыльев». Против самарцев не теряли очков с весны 2013-го (1:1) – в последней игре в «Лужниках» перед масштабной реконструкцией стадиона к ЧМ-2018.

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Сразу после зимней паузы «Спартак» поедет к «Зениту», после чего примет «Факел». «Крылья» возобновят сезон на выезде против «Ростова», а затем сыграют дома с ЦСКА. Следующий тур пройдет в начале марта 2024 года.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф