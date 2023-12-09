«Спартак» без Абаскаля разгромил «Крылья» в минус 11: уже к 8-й минуте – 2:0, у Соболева – рекорд по ударам
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» теоретически мог бы быть перенесен из-за холодной погоды, но состоялся, как и ранее игра «Локомотива» и «Урала».
Дико холодно, а начало жаркое!
Два гола за восемь минут, ошиблись центральные защитники «Крыльев»
«Крылья Советов» утром показали термометр – минус 14 градусов. За час до матча – уже стало -11,5. «Спартак» вышел в новогодней форме с шапочкой на букве.
Уже на второй минуте Кристофер Мартинс ускорился на фланге и отпасовал Квинси Промесу.
Голландец раскидал финтами Романа Евгеньева и с легким рикошетом от него послал мяч в ворота.
И отпраздновал вот так.
Через шесть минут счет удвоился – Александр Солдатенков прервал прострел прямо на ногу Александру Соболеву, и тот легко забил с близкого расстояния. Так он прервал прервал безголевую серию из 10 матчей в рамках чемпионата – последний раз забивал в августе «Зениту» с пенальти.
Первый тайм был очень живым – Промес попал в крестовину и штангу, Соболев опасно бил дважды за минуту, «Крылья» забили из офсайда (гол не был засчитан), а Максименко вытащил удар Рахмановича с близкого расстояния. «Спартак» перестрелял соперника по ударам в первом тайме – 9:5 и мог вести с куда более крупным счетом, чем 2:0.
Второй тайм «Спартак» начал так же мощно, как и первый – и забил почти сразу же. Пас Соболева через рикошет неожиданно дошел до Наиля Умярова, а тот не стал бить в хорошей позиции и отпасовал на Мартинса, который легко забил с близкого расстояния.
Причем мог бы и в Квинси попасть, но тот вовремя подпрыгнул.
Команды несколько раз обменялись опасными моментами, но счет больше не менялся – 3:0. Зато красоту показал Даниил Денисов.
У «Спартака» в запасе было не так много футболистов – Михаил Игнатов дисквалифицирован, а еще четверо – Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина – заболели. Так что замены состоялись всего две, в конце вышли поиграть Никита Чернов, Максим Лайкин и Павел Мелешин.
«Спартак» опять громит соперника без Абаскаля
Несколько фактов:
● В первом круге «Спартак» крупно проиграл в Самаре 0:4, но дома ответил своим разгромом. В таблице обогнал «Крылья» и уйдет на перерыв шестым или даже пятым, если ЦСКА не выиграет в Краснодаре. «Крылья» в зависимости от игры «Краснодар» – ЦСКА будут шестыми или седьмыми.
● «Крылья» превзошли «Спартак» по владению мячом (64% против 36%), но пробили чуть больше, чем один Соболев – он нанес восемь ударов по воротам (пять в створ), и это рекорд сезона в РПЛ. Соотношение по ударам у команд – 16:10 (8:2 в створ).
● «Спартак» без Гильермо Абаскаля на скамейке снова крупно побеждает – в октябре 2022-го досталось «Химкам» (5:0), сейчас – «Крыльям» (3:0). Тогда Абаскаля дисквалифицировали за перепалку с Владимиром Федотовым.
● «Спартак» выиграл восьмой подряд домашний матч у «Крыльев». Против самарцев не теряли очков с весны 2013-го (1:1) – в последней игре в «Лужниках» перед масштабной реконструкцией стадиона к ЧМ-2018.
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Сразу после зимней паузы «Спартак» поедет к «Зениту», после чего примет «Факел». «Крылья» возобновят сезон на выезде против «Ростова», а затем сыграют дома с ЦСКА. Следующий тур пройдет в начале марта 2024 года.
- Дата проведения
- 9 декабря, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 2 Промес, 2:0 – 8 Соболев, 3:0 – 50 Мартинс Перейра.
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Спартак –
Максименко, Бабич, Дуарте, Мартинс Перейра (Чернов, 85), Хлусевич, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес (Мелешин, 90), Соболев (Лайкин, 90).
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Крылья Советов –
Ломаев, Зотов (Гапонов, 80), Солдатенков, Евгеньев, Бейл (Якуба, 57), Горшков, Ежов, Гарре, Бабкин (Иванисеня, 76), Салтыков (Шитов, 76), Рахманович (Писарский, 76).
- Предупреждения:
- Рахманович (11), Умяров (19), Промес (75).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Хочется отдельно поблагодарить агрономов и тех персонал стадиона, судя по телевизионной картинке поле было отличным!
Также респект болельщикам, которые пришли в поддержать команду в столь морозных условиях
Да и если столько мячей до Амира доходило (жаль не реализовал), можно было пораньше попробовать Писарского ему в пару
2) Евгеньев и Солдатенков - вообще полный атас, уже в отпуске всеми мыслями были с первой минуты. Да и в целом команда из раздевалки будто не вышла, после второго пропущенного только забегали
3) Рома Ежов раньше так умно играл (когда в мега форме был), сейчас оч часто удивляет принятием решений. Особенно когда зона пустая была, он 1в1, можно смещаться вдоль лицевой, а он безадресно избавился(навесом/прострелом) от мяча несколько раз, просто в ноги ЦЗ Спартака. Или когда лва игрока в центре, а он головой скидку в сторону вратаря делает
Глобально, по всему кругу - часто игрокам Крылышек не хватает хитрости, где-то при явном нарушении акцентированее упасть, где-то ногу оставить/корпус подставить, подставившись под фол и т. д.
4) Спартак был заряжен, после Воронежа это поле намного лучше чувствовали (на опыте, ахха), и хоть для Гильермо победа полезна, а то совсем ветераны неадекватно атаковали до матча(и уже говорили о 100% поражении)
5) Надеюсь, второй круг у Крылышек как минимум не хуже будет
Решили не только быстрые мячи Спартака , но и то , что Крылья не смогли до конца тайма забить , хотя инициатива была у них и нарастало давление .