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«Спартак» без Абаскаля разгромил «Крылья» в минус 11: уже к 8-й минуте – 2:0, у Соболева – рекорд по ударам

Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
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Роман Евгеньев Роман Евгеньев
Александр Соболев Александр Соболев
Александр Солдатенков Александр Солдатенков
Футбол Футбол

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» теоретически мог бы быть перенесен из-за холодной погоды, но состоялся, как и ранее игра «Локомотива» и «Урала».

Дико холодно, а начало жаркое!

Два гола за восемь минут, ошиблись центральные защитники «Крыльев»

«Крылья Советов» утром показали термометр – минус 14 градусов. За час до матча – уже стало -11,5. «Спартак» вышел в новогодней форме с шапочкой на букве.

Уже на второй минуте Кристофер Мартинс ускорился на фланге и отпасовал Квинси Промесу.

Голландец раскидал финтами Романа Евгеньева и с легким рикошетом от него послал мяч в ворота.

И отпраздновал вот так.

Через шесть минут счет удвоился – Александр Солдатенков прервал прострел прямо на ногу Александру Соболеву, и тот легко забил с близкого расстояния. Так он прервал прервал безголевую серию из 10 матчей в рамках чемпионата – последний раз забивал в августе «Зениту» с пенальти.

Первый тайм был очень живым – Промес попал в крестовину и штангу, Соболев опасно бил дважды за минуту, «Крылья» забили из офсайда (гол не был засчитан), а Максименко вытащил удар Рахмановича с близкого расстояния. «Спартак» перестрелял соперника по ударам в первом тайме – 9:5 и мог вести с куда более крупным счетом, чем 2:0.

Второй тайм «Спартак» начал так же мощно, как и первый – и забил почти сразу же. Пас Соболева через рикошет неожиданно дошел до Наиля Умярова, а тот не стал бить в хорошей позиции и отпасовал на Мартинса, который легко забил с близкого расстояния.

Причем мог бы и в Квинси попасть, но тот вовремя подпрыгнул.

Команды несколько раз обменялись опасными моментами, но счет больше не менялся – 3:0. Зато красоту показал Даниил Денисов.

У «Спартака» в запасе было не так много футболистов – Михаил Игнатов дисквалифицирован, а еще четверо – Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина – заболели. Так что замены состоялись всего две, в конце вышли поиграть Никита Чернов, Максим Лайкин и Павел Мелешин.

«Спартак» опять громит соперника без Абаскаля 

Несколько фактов:

● В первом круге «Спартак» крупно проиграл в Самаре 0:4, но дома ответил своим разгромом. В таблице обогнал «Крылья» и уйдет на перерыв шестым или даже пятым, если ЦСКА не выиграет в Краснодаре. «Крылья» в зависимости от игры «Краснодар» – ЦСКА будут шестыми или седьмыми.

● «Крылья» превзошли «Спартак» по владению мячом (64% против 36%), но пробили чуть больше, чем один Соболев – он нанес восемь ударов по воротам (пять в створ), и это рекорд сезона в РПЛ. Соотношение по ударам у команд – 16:10 (8:2 в створ).

● «Спартак» без Гильермо Абаскаля на скамейке снова крупно побеждает – в октябре 2022-го досталось «Химкам» (5:0), сейчас – «Крыльям» (3:0). Тогда Абаскаля дисквалифицировали за перепалку с Владимиром Федотовым.

● «Спартак» выиграл восьмой подряд домашний матч у «Крыльев». Против самарцев не теряли очков с весны 2013-го (1:1) – в последней игре в «Лужниках» перед масштабной реконструкцией стадиона к ЧМ-2018.

* * *

Сразу после зимней паузы «Спартак» поедет к «Зениту», после чего примет «Факел». «Крылья» возобновят сезон на выезде против «Ростова», а затем сыграют дома с ЦСКА. Следующий тур пройдет в начале марта 2024 года.

Спартак – Крылья Советов 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
9 декабря, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Промес, 2:0 – Соболев, 3:0 – 50 Мартинс Перейра.
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Мартинс Перейра (Чернов, 85), Хлусевич, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес (Мелешин, 90), Соболев (Лайкин, 90).
Крылья СоветовЛомаев, Зотов (Гапонов, 80), Солдатенков, Евгеньев, Бейл (Якуба, 57), Горшков, Ежов, Гарре, Бабкин (Иванисеня, 76), Салтыков (Шитов, 76), Рахманович (Писарский, 76).
Предупреждения:
Рахманович (11), Умяров (19), Промес (75).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

15 комментариев
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Браво, Спартак! Может ведь когда захочет.
+9
-4
+5
Друзья, всех поздравляю с победой!

Хочется отдельно поблагодарить агрономов и тех персонал стадиона, судя по телевизионной картинке поле было отличным!

Также респект болельщикам, которые пришли в поддержать команду в столь морозных условиях
+5
-1
+4
Всего две замены. И перечислены трое.
+2
0
+2
1) Игорь Витальевич чуть намудрил, лучше б Горшков и Бейл на своих позициях остались, чем связки портить и одного налево, второго в опорку(где оч не хватало Фернандо, да)
Да и если столько мячей до Амира доходило (жаль не реализовал), можно было пораньше попробовать Писарского ему в пару
2) Евгеньев и Солдатенков - вообще полный атас, уже в отпуске всеми мыслями были с первой минуты. Да и в целом команда из раздевалки будто не вышла, после второго пропущенного только забегали
3) Рома Ежов раньше так умно играл (когда в мега форме был), сейчас оч часто удивляет принятием решений. Особенно когда зона пустая была, он 1в1, можно смещаться вдоль лицевой, а он безадресно избавился(навесом/прострелом) от мяча несколько раз, просто в ноги ЦЗ Спартака. Или когда лва игрока в центре, а он головой скидку в сторону вратаря делает
Глобально, по всему кругу - часто игрокам Крылышек не хватает хитрости, где-то при явном нарушении акцентированее упасть, где-то ногу оставить/корпус подставить, подставившись под фол и т. д.
4) Спартак был заряжен, после Воронежа это поле намного лучше чувствовали (на опыте, ахха), и хоть для Гильермо победа полезна, а то совсем ветераны неадекватно атаковали до матча(и уже говорили о 100% поражении)
5) Надеюсь, второй круг у Крылышек как минимум не хуже будет
+3
-2
+1
Спартак--лучшая, самая честная команда этого чемпионата.
+14
-14
0
Вот и футбольный Спартак порадовал! Не без ошибок,как всегда,но движение,мысль, розыгрыш были очень даже хорошие,ещё бы реализацию подтянуть,да в обороне построже!А так в целом хороший реванш над КС ,приземлили их!!!
+1
-1
0
Абаскаля всего лишь не было на тренерской скамейке, но он готовил команду к матчу.
0
0
0
Молодцы чё, собрались, хотя колбасит команду некисло, рассчитывать на высокое место трудно...
0
0
0
Это хорошо,что Спартак выиграл.Если бы влетел,была бы отмазка на мороз и плохое поле.
0
0
0
Ответ ДудьСдулся
Спартак--лучшая, самая честная команда этого чемпионата.
Кубок Морального Чемпиона уже давно в Тарасовке на вечном хранении)
+2
-2
0
Ответ King_X
1) Игорь Витальевич чуть намудрил, лучше б Горшков и Бейл на своих позициях остались, чем связки портить и одного налево, второго в опорку(где оч не хватало Фернандо, да) Да и если столько мячей до Амира доходило (жаль не реализовал), можно было пораньше попробовать Писарского ему в пару 2) Евгеньев и Солдатенков - вообще полный атас, уже в отпуске всеми мыслями были с первой минуты. Да и в целом команда из раздевалки будто не вышла, после второго пропущенного только забегали 3) Рома Ежов раньше так умно играл (когда в мега форме был), сейчас оч часто удивляет принятием решений. Особенно когда зона пустая была, он 1в1, можно смещаться вдоль лицевой, а он безадресно избавился(навесом/прострелом) от мяча несколько раз, просто в ноги ЦЗ Спартака. Или когда лва игрока в центре, а он головой скидку в сторону вратаря делает Глобально, по всему кругу - часто игрокам Крылышек не хватает хитрости, где-то при явном нарушении акцентированее упасть, где-то ногу оставить/корпус подставить, подставившись под фол и т. д. 4) Спартак был заряжен, после Воронежа это поле намного лучше чувствовали (на опыте, ахха), и хоть для Гильермо победа полезна, а то совсем ветераны неадекватно атаковали до матча(и уже говорили о 100% поражении) 5) Надеюсь, второй круг у Крылышек как минимум не хуже будет
А к чему сравнение поля в Воронеже и тут? Здесь прекрасное поле было при всех вводных , поле в Воронеже и летом не всегда выдерживает дождь.
Решили не только быстрые мячи Спартака , но и то , что Крылья не смогли до конца тайма забить , хотя инициатива была у них и нарастало давление .
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