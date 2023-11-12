Главные итоги круга в РПЛ. Ультракоротко
Завершился первый круг Мир РПЛ – и что мы видим?
Вот таблица после того, как каждый сыграл с каждым по разу.
Что тут главное?
● «Краснодар» лидирует – впервые в истории так хорошо прошли половину сезона. При системе осень/весна всего два раза из 11 примеров чемпион первого круга не брал золото (в обоих случаях был замешан ЦСКА). «Зенит» мог выскочить на привычное первое место, если бы выиграл в 15-м туре, но сыграли только вничью – поэтому на два очка отстают.
● «Динамо» – в топ-3. Поднялись благодаря победе над «Оренбургом». На третьем месте мы динамовцев видели после пятого тура, 11-й они закончили на восьмом, а теперь снова подтянулись. Идут вровень с «Крыльями» и ЦСКА, в итоговой таблице в приоритете будут личные встречи, но пока у всех между собой по одной, это не самый релевантный показатель.
● «Крылья Советов» все еще высоко. Хоть и набрали всего четыре очка за последние пять матчей, не прошли не только стресс-тест «Зенитом» и «Краснодаром», проиграли еще и «Пари НН» – причем сразу после 4:0 со «Спартаком».
● «Спартак» и «Локомотив» идут синхронно. Кризисные признаки есть и там, и там, но до пристойного третьего места обеим командам всего одно очко. Хотя плотность, конечно, мощная.
● «Рубин» и «Пари НН» – сюрпризы. Причем казанцы шикарно преобразились прямо по ходу: еще в восьмом туре были в зоне стыков, а на последнем отрезке набрали 13 из 15 возможных очков и забрались в верхнюю половину.
● «Факел» сменил тренера и выбрался с самого дна, «Ростов» весь сезон плетется ближе к зоне стыков и иногда туда заглядывает, «Урал» провалился осенью после яркого лета среди лидеров.
● В зоне вылета и стыковых матчей плотно: «Оренбург» чуть поднялся с новым тренером, «Балтика» кусается дома, но страдает на выезде (первое гостевое очко взяли в 15-м туре), «Ахмат» с приходом Мирослава Ромащенко вспыхнул совсем ненадолго, а «Сочи» всю дорогу выглядит главным претендентом на Первую лигу.
Что вам больше всего запомнилось по первой половине нашего сезона?
Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив
При равенстве очков учитываются матчи между собой.
Сейчас у нас 3 команды имеют 25 очков, следовательно возникает мини турнир:
Динамо сыграло вничью с крыльями и обыграло ЦСКА - это 4 очка.
Крылья сыграли вничью с Динамо и ЦСКА это 2 очка.
У ЦСКА одно очко. Следовательно Динамо лидирует в этом мини турнире "равенства очков".
Если бы ЦСКА обыграл Факел, тогда динамо было бы пятым, а крылья четвёртыми. Если бы ЦСКА проиграл Факелу, то Крылья были бы третьими, Динамо четвёртым, а у ЦСКА был бы турнир со спартаком и локо
Но как только такая высочайшая конкурентность произошла в России, то сразу тебе подобные вылезают с какой-нибудь гадостью про какую-то там однородную массу...
У Сочи тоже есть ресурсы, летом взяли неплохого Крамарича того же.
Не очень верю, что Балтика останется, хотя они мне симпатичнее всех остальных. Новый менеджмент не факт, что лучше того, что развивал эту команду и вывел ее от почти вылета во втордив до РПЛ за несколько лет.
У Оренбурга зависит от настроения и продаж латиноамериканцев. Ресурсы есть, игроки ненадежные на дистанции.
Урал может полететь сильно вниз, если Гончаренко не прервет эту серию до НГ и Иванов назначит какого-то тренера уровня Шалимова.
Ультракоротко.
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Наши победили французов, а Наташа вышла замуж за Пьера.