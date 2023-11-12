ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Главные итоги круга в РПЛ. Ультракоротко

Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Пари НН Пари НН
Спартак Спартак
Сочи Сочи
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
Рубин Рубин
Урал Урал
Зенит Зенит
Факел Факел
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Завершился первый круг Мир РПЛ – и что мы видим?

Вот таблица после того, как каждый сыграл с каждым по разу.

Что тут главное?

«Краснодар» лидирует – впервые в истории так хорошо прошли половину сезона. При системе осень/весна всего два раза из 11 примеров чемпион первого круга не брал золото (в обоих случаях был замешан ЦСКА). «Зенит» мог выскочить на привычное первое место, если бы выиграл в 15-м туре, но сыграли только вничью – поэтому на два очка отстают.

«Динамо» – в топ-3. Поднялись благодаря победе над «Оренбургом». На третьем месте мы динамовцев видели после пятого тура, 11-й они закончили на восьмом, а теперь снова подтянулись. Идут вровень с «Крыльями» и ЦСКА, в итоговой таблице в приоритете будут личные встречи, но пока у всех между собой по одной, это не самый релевантный показатель.

«Крылья Советов» все еще высоко. Хоть и набрали всего четыре очка за последние пять матчей, не прошли не только стресс-тест «Зенитом» и «Краснодаром», проиграли еще и «Пари НН» – причем сразу после 4:0 со «Спартаком».

«Спартак» и «Локомотив» идут синхронно. Кризисные признаки есть и там, и там, но до пристойного третьего места обеим командам всего одно очко. Хотя плотность, конечно, мощная.

«Рубин» и «Пари НН» – сюрпризы. Причем казанцы шикарно преобразились прямо по ходу: еще в восьмом туре были в зоне стыков, а на последнем отрезке набрали 13 из 15 возможных очков и забрались в верхнюю половину.

«Факел» сменил тренера и выбрался с самого дна, «Ростов» весь сезон плетется ближе к зоне стыков и иногда туда заглядывает, «Урал» провалился осенью после яркого лета среди лидеров.

● В зоне вылета и стыковых матчей плотно: «Оренбург» чуть поднялся с новым тренером, «Балтика» кусается дома, но страдает на выезде (первое гостевое очко взяли в 15-м туре), «Ахмат» с приходом Мирослава Ромащенко вспыхнул совсем ненадолго, а «Сочи» всю дорогу выглядит главным претендентом на Первую лигу.

Что вам больше всего запомнилось по первой половине нашего сезона?

Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив

Кто теперь фаворит РПЛ?
14011 голосов
«Краснодар»
37%
Краснодар
«Зенит»
47%
Зенит
Кто-то другой
16%
Спартак

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ну, Ахмату и Сочи, в принципе, можно там и остаться.
+85
0
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No_signal
Надеюсь Сочи и Терек не подведут и вылетят
+54
-1
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Ответ No_signal
Надеюсь Сочи и Терек не подведут и вылетят
Тогда уже Динамо СПб и Терек)
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rugbyfan
Ответ Overkiller
Ну, Ахмату и Сочи, в принципе, можно там и остаться.
Ахмат никогда никуда не вылетит….к сожалению
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Заботин
Я считаю Крылья самый запоминающийся клуб первого круга. Да Краснодар лидер, но команда долго прогрессирует и рано или поздно должно было это случиться, клуб на правильном пути. А вот то что Крылья так выстрелят после прошлого сезона, очень приятная неожиданность.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петахов
Ахмат не вылетит, и за это наградят Адама Кадырова
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МТБ
Ответ remmor
Почему Динамо то на третьем? У Крыльев и побед больше, и разница лучше. Потому что алфавит?
Потому, тчо надо читать регламент.
При равенстве очков учитываются матчи между собой.
Сейчас у нас 3 команды имеют 25 очков, следовательно возникает мини турнир:
Динамо сыграло вничью с крыльями и обыграло ЦСКА - это 4 очка.
Крылья сыграли вничью с Динамо и ЦСКА это 2 очка.
У ЦСКА одно очко. Следовательно Динамо лидирует в этом мини турнире "равенства очков".
Если бы ЦСКА обыграл Факел, тогда динамо было бы пятым, а крылья четвёртыми. Если бы ЦСКА проиграл Факелу, то Крылья были бы третьими, Динамо четвёртым, а у ЦСКА был бы турнир со спартаком и локо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
Не верю, что Ахмат вылетит. У Сочи тоже есть ресурсы, летом взяли неплохого Крамарича того же. Не очень верю, что Балтика останется, хотя они мне симпатичнее всех остальных. Новый менеджмент не факт, что лучше того, что развивал эту команду и вывел ее от почти вылета во втордив до РПЛ за несколько лет. У Оренбурга зависит от настроения и продаж латиноамериканцев. Ресурсы есть, игроки ненадежные на дистанции. Урал может полететь сильно вниз, если Гончаренко не прервет эту серию до НГ и Иванов назначит какого-то тренера уровня Шалимова.
Говорят, что Ротенберг потерял интерес к Сочи, так что для меня это главный претендент на титул, второй Балтика. Ахмат понятное дело, что спасут.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
Отпишем Рахимова пока от физруков
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
Ответ Mac Miller
Отпишем Рахимова пока от физруков
да не сказать, что он каким-то откровенным физруком является, все же неких успехов в средних/слабых командах он достигал, тот же крутой Амкар начинался с него, неплохо в Тереке в первый заход работал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чумасик
Ответ Нагрузки Сборной
Рубин в 3 очках от бронзовых медалей, насколько же РПЛ однородная масса
Если б такая плотность случилась в какой-нибудь АПЛ или ЛаЛиге, то тебе подобные усирались бы от восторга.

Но как только такая высочайшая конкурентность произошла в России, то сразу тебе подобные вылезают с какой-нибудь гадостью про какую-то там однородную массу...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Чемпионат пока радует. Как бы не сглазить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Не верю, что Ахмат вылетит.

У Сочи тоже есть ресурсы, летом взяли неплохого Крамарича того же.

Не очень верю, что Балтика останется, хотя они мне симпатичнее всех остальных. Новый менеджмент не факт, что лучше того, что развивал эту команду и вывел ее от почти вылета во втордив до РПЛ за несколько лет.

У Оренбурга зависит от настроения и продаж латиноамериканцев. Ресурсы есть, игроки ненадежные на дистанции.

Урал может полететь сильно вниз, если Гончаренко не прервет эту серию до НГ и Иванов назначит какого-то тренера уровня Шалимова.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Динамо в этом сезоне прошлогоднее ЦСКА какое-то. Вроде ничем не радовали особо (со времен томного августовского вечера в Питере)), какие-то неприятные серии без побед выдавали, а тихой сапой взобрались на третье)) Ну да ладно, весенние цыплята важнее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ And-Rover
Чемпионат пока радует. Как бы не сглазить.
Да, радует позиция клуба с вашей аватарки. Даже высоковато забрались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Фан Рубина
Отличный пока чемпионат. И борьба наверху есть, и физрук заграничный Спартак, как обычно, топит. Ну и Рубин преодолевает наследие Бегемотика и очищение Пердивом. 20 лет назад тоже были только что из Пердива, нас серьёзно не воспринимали, но мы взяли бронзу. Попробуем повторить?
Давайте старайтесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Содержание "Войны и мир" Л.Н.Толстого.
Ультракоротко.
___________________
Наши победили французов, а Наташа вышла замуж за Пьера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Ответ jepp ebriloff
А за что борьба-то идёт? Зачем это всё?
За чемпионство в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо Деду за Победу!
Ответ No_signal
Надеюсь Сочи и Терек не подведут и вылетят
республику ахмат за уши вытянут, ни когда не вылетит из РПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Сергей Петахов
Ахмат не вылетит, и за это наградят Адама Кадырова
Точно, заранее пригласят судейский комитет на закрытый показ фильма "Адам в гостях у СИЗО"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нагрузки Сборной
Ответ Чумасик
Если б такая плотность случилась в какой-нибудь АПЛ или ЛаЛиге, то тебе подобные усирались бы от восторга. Но как только такая высочайшая конкурентность произошла в России, то сразу тебе подобные вылезают с какой-нибудь гадостью про какую-то там однородную массу...
Подобные мне, это какие? Я болею за Рубин с 2003 года и сейчас смотрю только РПЛ и матчи Бенфики. Это не конкурентность, это однородность и средний низкий уровень 80% команд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сим Сим
В Саранске стадион, построенный к ЧМ в глухом простое, а теперь Фишт в Сочи может составить компанию. Выбор Саранска для ЧМ сразу был СТРАННЫМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr Khromov
ахмату и сочи остаться,там где они есть. балтике немного удачи в гостевых играх и подняться повыше,оренбургу и уралу-в стыки,и там и обосраться😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Manchot
Если закончим третьими - буду очень доволен! Угадайте за кого болею?))
Ну если 11 друзей Зинченко, понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NeoWinger
Бред регламента, в предыдущем туре у Динамо и КС было по 22 очка - Крылья были впереди, обе команды выиграли, Крылья забили больше... и Динамо обошло КС???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий