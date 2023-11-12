Главные итоги круга в РПЛ. Ультракоротко

Завершился первый круг Мир РПЛ – и что мы видим?

Вот таблица после того, как каждый сыграл с каждым по разу.

Что тут главное?

● «Краснодар» лидирует – впервые в истории так хорошо прошли половину сезона. При системе осень/весна всего два раза из 11 примеров чемпион первого круга не брал золото (в обоих случаях был замешан ЦСКА). «Зенит» мог выскочить на привычное первое место, если бы выиграл в 15-м туре, но сыграли только вничью – поэтому на два очка отстают.

● «Динамо» – в топ-3. Поднялись благодаря победе над «Оренбургом». На третьем месте мы динамовцев видели после пятого тура, 11-й они закончили на восьмом, а теперь снова подтянулись. Идут вровень с «Крыльями» и ЦСКА, в итоговой таблице в приоритете будут личные встречи, но пока у всех между собой по одной, это не самый релевантный показатель.

● «Крылья Советов» все еще высоко. Хоть и набрали всего четыре очка за последние пять матчей, не прошли не только стресс-тест «Зенитом» и «Краснодаром», проиграли еще и «Пари НН» – причем сразу после 4:0 со «Спартаком».

● «Спартак» и «Локомотив» идут синхронно. Кризисные признаки есть и там, и там, но до пристойного третьего места обеим командам всего одно очко. Хотя плотность, конечно, мощная.

● «Рубин» и «Пари НН» – сюрпризы. Причем казанцы шикарно преобразились прямо по ходу: еще в восьмом туре были в зоне стыков, а на последнем отрезке набрали 13 из 15 возможных очков и забрались в верхнюю половину.

● «Факел» сменил тренера и выбрался с самого дна, «Ростов» весь сезон плетется ближе к зоне стыков и иногда туда заглядывает, «Урал» провалился осенью после яркого лета среди лидеров.

● В зоне вылета и стыковых матчей плотно: «Оренбург» чуть поднялся с новым тренером, «Балтика» кусается дома, но страдает на выезде (первое гостевое очко взяли в 15-м туре), «Ахмат» с приходом Мирослава Ромащенко вспыхнул совсем ненадолго, а «Сочи» всю дорогу выглядит главным претендентом на Первую лигу.

Что вам больше всего запомнилось по первой половине нашего сезона?

Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив