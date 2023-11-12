«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля
Гильермо Абаскаль выдал нечто невероятное перед матчем с «Ростовом».
В стартовом составе «Спартака» снова нет Александра Соболева, во флэш-интервью на «Матч ТВ» Тимур Журавель напрямую спросил, почему в центре атаки будет не Соболев, а Квинси Промес.
И вот что ответил Абаскаль.
Вот полный диалог по этой теме.
– Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?
– На острие атаки будет играть не Промес?
– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.
Дальше – стандартный разговор с деталями выбора Романа Зобнина и ожиданием яркого матча.
Конечно, когда тренер «Спартака» говорит про солнце – мы сразу вспоминаем великую цитату Рауля Рианчо. «Мы не забили. Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце», – говорил тоже, кстати, испанец в ноябре 2018-го после поражения от «Урала». Фраза вошла даже в топ мемов российского футбола.
Что это – троллинг с элементами издевательства от Абаскаля или вдруг отсыл к классике?
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков
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