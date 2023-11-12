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«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля

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Гильермо Абаскаль выдал нечто невероятное перед матчем с «Ростовом».

В стартовом составе «Спартака» снова нет Александра Соболева, во флэш-интервью на «Матч ТВ» Тимур Журавель напрямую спросил, почему в центре атаки будет не Соболев, а Квинси Промес.

И вот что ответил Абаскаль.

Вот полный диалог по этой теме.

– Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?

– На острие атаки будет играть не Промес?

– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.

Дальше – стандартный разговор с деталями выбора Романа Зобнина и ожиданием яркого матча.

Конечно, когда тренер «Спартака» говорит про солнце – мы сразу вспоминаем великую цитату Рауля Рианчо. «Мы не забили. Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце», – говорил тоже, кстати, испанец в ноябре 2018-го после поражения от «Урала». Фраза вошла даже в топ мемов российского футбола.

Что это – троллинг с элементами издевательства от Абаскаля или вдруг отсыл к классике?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

7 комментариев

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MikhaL
У Промеса и Игнатова по гол+пас еще в первом тайме. Какие вопросы к тренеру?
+8
0
+8
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bbbereggg@gmail.com
Абаскаль то топ оказывается
+7
0
+7
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Krimax
Это абстрактное объяснение, что в данной ситуации, в данной игре эти двое лучше подходят. Ничего более.
+2
-1
+1
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Moonwa1ker
Нужна стабильность(с) Это точно Абаскаль сказал?
0
0
0
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playmaker
Ответ MikhaL
У Промеса и Игнатова по гол+пас еще в первом тайме. Какие вопросы к тренеру?
4 поражения в 7 последних матчах
+2
-2
0
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