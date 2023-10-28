«Спартак» проиграл на ретрополе (с ямами и лужами). И в ретроформе!
Матч «Факела» и «Спартака» (2:0) в Воронеже неожиданно отбросил нас на пару десятков лет назад.
Прежде всего из-за поля – оно подошло к матчу не в лучшем состоянии из-за сильных и продолжительных осадков в Воронеже. Уже в начале игры в трансляции можно было разглядеть фрагменты грязи на газоне Центрального стадиона профсоюзов.
Особенно качество газона хромало в центре поля. А еще возле штрафной «Спартака» – там в первом тайме было много активности.
Вот крупные планы – на них газон смотрится еще хуже.
Кое-где было что-то вроде кратеров!
Белые футболки некоторых игроков «Факела» из-за поля и погоды поменяли цвет.
Александр Максименко лучше остальных прочувствовал антураж – в конце первого тайма поскользнулся, когда выносил мяч.
Поле – не единственная деталь, вызывающая ностальгию. Вы наверняка обратили внимание на красно-черный комплект «Спартака» – его клуб представил еще в августе, приурочив к 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА. Подробнее про историю красно-черного комплекта «Спартака» можно почитать здесь
«Факел» в итоге был сильнее – забил мяч с пенальти, который заработал и реализовал Евгений Марков. По его голове попал вместо мяча Срджан Бабич.
Добил «Спартак» Максим Максимов – протолкнул мяч в ворота с полутора-двух метров.
Воронежское поле напомнило нам...
В истории чемпионата России и «Спартака» полно матчей, в которых газон скорее отсутствовал.
Например, дерби 2003-го. ЦСКА тогда победил 3:2 (то есть ТБ 2,5 реален даже на таком поле!).
А вот «Спартак» против «Сокола» в 2001-м. Узнаете на заднем плане Владимира Федотова?
Еще одно дерби в Петровском парке в 2001-м.
Игра «Спартака» с «Ростсельмашем» в 2002-м.
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Беленов, Мастерной, Брызгалов, Божин, Кудряшов (Калинин, 66), Магаль, Альшин (Моцпан, 79), Квеквескири, Якимов (Суслов, 90), Марков (Максимов, 79), Аппаев (Долгов, 90).
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Спартак –
Максименко, Бабич, Дуарте (Маслов, 80), Хлусевич, Пруцев (Чернов, 73), Игнатов (Мартинс Перейра, 66), Литвинов (Умяров, 66), Денисов, Зиньковский (Медина, 73), Бонгонда, Соболев.
- Удаление:
- Бабич (70).
Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»; ФК «Факел»; РИА Новости/Владимир Федоренко
так что говорить о том что Спартак не смог показать внятной игры только из за этого будет странно
Факел с победой и очередными тремя очками. будем дальше водить коров на газон, чтобы всякие заезжие гастролёры не забывали корни. а то всё им стеночки...
2 дня снега и 2 дня дождя почти без перерыва)
во времена Тихонова, Титова, Аленичева такие огороды были всегда, кроме лета
сегодняшные мастера даже пас в свободную зону отдать не смогли, про удары молчу
Можно сколько угодно сетовать на отвратительное поле, но это не оправдание для настолько бездарной и бесхребетной игры.
Казалось бы, Промеса нет, Соболев есть - так надо играть в "грузи на столба" и что-нибудь да залетит, а в крайнем случае просто будешь держать мяч далеко от своих ворот. Но "Спартак" занимался чем угодно, но только не этим. К тому же "Факел", игравший на том же поле, вполне неплохо справлялся с игрой низом.