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«Спартак» проиграл на ретрополе (с ямами и лужами). И в ретроформе!

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Матч «Факела» и «Спартака» (2:0) в Воронеже неожиданно отбросил нас на пару десятков лет назад.

Прежде всего из-за поля – оно подошло к матчу не в лучшем состоянии из-за сильных и продолжительных осадков в Воронеже. Уже в начале игры в трансляции можно было разглядеть фрагменты грязи на газоне Центрального стадиона профсоюзов.

Особенно качество газона хромало в центре поля. А еще возле штрафной «Спартака» – там в первом тайме было много активности.

Вот крупные планы – на них газон смотрится еще хуже.

Кое-где было что-то вроде кратеров!  

Белые футболки некоторых игроков «Факела» из-за поля и погоды поменяли цвет.

Александр Максименко лучше остальных прочувствовал антураж – в конце первого тайма поскользнулся, когда выносил мяч.

Поле – не единственная деталь, вызывающая ностальгию. Вы наверняка обратили внимание на красно-черный комплект «Спартака» – его клуб представил еще в августе, приурочив к 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА. Подробнее про историю красно-черного комплекта «Спартака» можно почитать здесь

«Факел» в итоге был сильнее – забил мяч с пенальти, который заработал и реализовал Евгений Марков. По его голове попал вместо мяча Срджан Бабич. 

Добил «Спартак» Максим Максимов – протолкнул мяч в ворота с полутора-двух метров.

Воронежское поле напомнило нам...

В истории чемпионата России и «Спартака» полно матчей, в которых газон скорее отсутствовал. 

Например, дерби 2003-го. ЦСКА тогда победил 3:2 (то есть ТБ 2,5 реален даже на таком поле!). 

А вот «Спартак» против «Сокола» в 2001-м. Узнаете на заднем плане Владимира Федотова? 

Еще одно дерби в Петровском парке в 2001-м.

Игра «Спартака» с «Ростсельмашем» в 2002-м.

Факел – Спартак 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
28 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 71, пенальти Марков, 2:0 – 83 Максимов.
ФакелБеленов, Мастерной, Брызгалов, Божин, Кудряшов (Калинин, 66), Магаль, Альшин (Моцпан, 79), Квеквескири, Якимов (Суслов, 90), Марков (Максимов, 79), Аппаев (Долгов, 90).
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте (Маслов, 80), Хлусевич, Пруцев (Чернов, 73), Игнатов (Мартинс Перейра, 66), Литвинов (Умяров, 66), Денисов, Зиньковский (Медина, 73), Бонгонда, Соболев.
Предупреждения:
Божин (29), Бабич (35), Дуарте (67), Умяров (86).
Удаление:
Бабич (70).

Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»; ФК «Факел»; РИА Новости/Владимир Федоренко

55 комментариев

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vadimkor
состояние поля оставляло желать лучшего, но стоит отметить, что игроки Факела все равно продолжали разыгрывать (и довольно успешно) мяч низом, без каких либо забросов,
так что говорить о том что Спартак не смог показать внятной игры только из за этого будет странно
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Крэнг
Ответ Олег Ивакин
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Опять заговор, да что ж ты будешь делать
+31
-1
+30
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vulturecrow
ну тут хоть виноватых искать не надо, всё очевидно - поле.
Факел с победой и очередными тремя очками. будем дальше водить коров на газон, чтобы всякие заезжие гастролёры не забывали корни. а то всё им стеночки...
+14
-1
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Дмитрий Агалаков
Те, кто был сегодня в составе Спартака, не достойны носить эту ретроформу. Абсолютно бесхарактерно сыграли.
+15
-4
+11
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Алексей Коптев
Ответ Олег Ивакин
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хреновый прогноз ты смотрел)
2 дня снега и 2 дня дождя почти без перерыва)
+11
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balander09
а разве это не спартаковская погода, когда техничные игроки показывали свой класс?)
во времена Тихонова, Титова, Аленичева такие огороды были всегда, кроме лета
сегодняшные мастера даже пас в свободную зону отдать не смогли, про удары молчу
+13
-2
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SemRoAl
Ответ Олег Ивакин
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То есть две недели назад Маркова не удалили для того, чтобы сегодня Бабичу было кому зарядить ногой в голову? :))
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spartak-v
А поле в Сочи в сентябре точно хуже было???
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-1
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Jetro-Gibbs
Ответ Дмитрий Агалаков
Те, кто был сегодня в составе Спартака, не достойны носить эту ретроформу. Абсолютно бесхарактерно сыграли.
Нормально играли и боролись. Факел был сильнее
+12
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TeRex
Как по мне, этот матч поставил точку в спорах о способности Абаскаля изменить ситуацию. У тебя поле-огород, на котором в быстрый футбол низом не поиграешь, ты выпускаешь мощного форварда Соболева - вроде бы логично использовать побольше забросов. Но Соболев играет где угодно - на флангах, у центрального круга - но не в штрафной соперника, а навешивать туда весь матч никто даже не пытается. Зато целый матч бегает совершенно бесполезный в таких условиях Бонгонда. Абаскаль совершенно неспособен адаптироваться и импровизировать.
Можно сколько угодно сетовать на отвратительное поле, но это не оправдание для настолько бездарной и бесхребетной игры.
+8
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feanor.84
нормальное поле, они плохих не видели)
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vulturecrow
Ответ SemRoAl
То есть две недели назад Маркова не удалили для того, чтобы сегодня Бабичу было кому зарядить ногой в голову? :))
какие две недели назад? два месяца назад судья показал игроку спартака жёлтую карточку, сломав игру. примерно с тех пор все беды начались и продолжаются. если бы не та жёлтая, чемпионство 13-туровое взяли бы. уже второй трофей за сезон!
+4
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Tramonto
Плохому танцору...
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Фантом
Поле, конечно, жутковатое, но как-то кажется, что оно скорее спасло "Спартак" от большего числа пропущенных голов, чем наоборот.

Казалось бы, Промеса нет, Соболев есть - так надо играть в "грузи на столба" и что-нибудь да залетит, а в крайнем случае просто будешь держать мяч далеко от своих ворот. Но "Спартак" занимался чем угодно, но только не этим. К тому же "Факел", игравший на том же поле, вполне неплохо справлялся с игрой низом.
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Alestern
Ответ balander09
а разве это не спартаковская погода, когда техничные игроки показывали свой класс?) во времена Тихонова, Титова, Аленичева такие огороды были всегда, кроме лета сегодняшные мастера даже пас в свободную зону отдать не смогли, про удары молчу
Спартаковская, но не для нынешнего поколения Спартака...
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Micio
Факел обыграл Амкар. Никакой сенсации.
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Alestern
поражение на таком поле-болоте в какой то мере оправдывает (пусть и не супертехничный, но всё же мастеровитый) Спартак... но лишь в какой то мере... не более того...
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strannik
это самое...если бы не это,то спартак бы ууухх!...
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micka
Ни одной рекламы STIMOROL. Странно
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Mbest77
А Вы заметили, что раньше играли с длинными рукавами? А сейчас даже вратарь с короткими рукавами
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Антон Белименко
Ответ balander09
а разве это не спартаковская погода, когда техничные игроки показывали свой класс?) во времена Тихонова, Титова, Аленичева такие огороды были всегда, кроме лета сегодняшные мастера даже пас в свободную зону отдать не смогли, про удары молчу
Спартаковской погодой дождь и снег были именно для тех спартаковцев, которые играли в 80х и 90х, но не для нынешних, да и плохие поля раньше были у абсолютно всех и действительно для всех были равные условия, а сейчас плохие поля только в Воронеже да и в Сочи недавно. И кто сейчас кричит, что поле для соперников было одинаковым, да, так, Абаскаля не оправдываю, он похоже впервые в жизни увидел такое поле, но не думаю, что например, зенитовские латиноамериканцы показали бы здесь что-то стоящее...
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Solpin
Ответ vulturecrow
ну тут хоть виноватых искать не надо, всё очевидно - поле. Факел с победой и очередными тремя очками. будем дальше водить коров на газон, чтобы всякие заезжие гастролёры не забывали корни. а то всё им стеночки...
С победой вас. Мы, мясные, плохо играли. И дело не в поле. Повеяло разладом команды в очередной раз.
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Tigo_Volchara93
Голодные-холодные победили сытых довольных жизнью людей
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losiev.v@mail.ru
Ответ Олег Ивакин
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А вы,друзья, как не садитесь…
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ASH11
Ответ vulturecrow
ну тут хоть виноватых искать не надо, всё очевидно - поле. Факел с победой и очередными тремя очками. будем дальше водить коров на газон, чтобы всякие заезжие гастролёры не забывали корни. а то всё им стеночки...
...и забегания
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