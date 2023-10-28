«Спартак» проиграл на ретрополе (с ямами и лужами). И в ретроформе!

Матч «Факела» и «Спартака» (2:0) в Воронеже неожиданно отбросил нас на пару десятков лет назад.

Прежде всего из-за поля – оно подошло к матчу не в лучшем состоянии из-за сильных и продолжительных осадков в Воронеже. Уже в начале игры в трансляции можно было разглядеть фрагменты грязи на газоне Центрального стадиона профсоюзов.

Особенно качество газона хромало в центре поля. А еще возле штрафной «Спартака» – там в первом тайме было много активности.

Вот крупные планы – на них газон смотрится еще хуже.

Кое-где было что-то вроде кратеров!

Белые футболки некоторых игроков «Факела» из-за поля и погоды поменяли цвет.

Александр Максименко лучше остальных прочувствовал антураж – в конце первого тайма поскользнулся, когда выносил мяч.

Поле – не единственная деталь, вызывающая ностальгию. Вы наверняка обратили внимание на красно-черный комплект «Спартака» – его клуб представил еще в августе, приурочив к 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА. Подробнее про историю красно-черного комплекта «Спартака» можно почитать здесь

«Факел» в итоге был сильнее – забил мяч с пенальти, который заработал и реализовал Евгений Марков. По его голове попал вместо мяча Срджан Бабич.

Добил «Спартак» Максим Максимов – протолкнул мяч в ворота с полутора-двух метров.

Воронежское поле напомнило нам...

В истории чемпионата России и «Спартака» полно матчей, в которых газон скорее отсутствовал.

Например, дерби 2003-го. ЦСКА тогда победил 3:2 (то есть ТБ 2,5 реален даже на таком поле!).

А вот «Спартак» против «Сокола» в 2001-м. Узнаете на заднем плане Владимира Федотова?

Еще одно дерби в Петровском парке в 2001-м.

Игра «Спартака» с «Ростсельмашем» в 2002-м.

Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»; ФК «Факел»; РИА Новости/Владимир Федоренко