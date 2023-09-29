«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». 15 цитат великих людей в поддержку Гончаренко

Виктор Гончаренко использовал формулу «Молчание – золото», когда реагировал на судейские решения в матче с «Ростовом».

Ничего не говорить – метод, который часто работает сильнее слов.

Подтвердят многие мыслители.

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«Если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили». Сократ

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Мысль изреченная есть ложь — Взрывая, возмутишь ключи, Питайся ими — и молчи…

Федор Тютчев

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«Молчание – это продолжение спора другими средствами». Эрнесто Че Гевара

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«Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами». Лион Фейхтвангер, немецкий писатель

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«Молчание – это истинный друг, который никогда не предает». Конфуций

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«Об одном следует говорить, о другом – молчать». Гомер

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«Хочется вспомнить матч с «Крыльями» в Москве, отрицательный результат которого мог стать причиной моего ухода из клуба. До игры не покидало предчувствие – надо поговорить с игроками!

Пригласил к себе Билялетдинова, Сычева, Ефимова, Самедова, Янбаева. Они пришли так, как будто настраивались на долгую и нудную беседу. Я сидел молча. Вдруг Билялетдинов не выдержал: «Что такое, почему мы молчим?!» Я ему: «Давай помолчим. Ведь если человек не умеет слушать тишину, то как он узнает, чего хочет от жизни» . Он посмотрел на меня и замолчал.

И так мы, в тишине, сидели минуту, другую».

Анатолий Бышовец

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«Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего». Федор Достоевский

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«Предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы». Жозе Моуринью

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«Мудрая вещь – своевременное молчание. И лучше, чем любая речь». Плутарх, древнегреческий философ

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«Чем больше человек молчит, тем больше он начинает говорить разумно». Фридрих Ницше

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«Cпокойствие – сильнее эмоций. Молчание – громче крика. Равнодушие – страшнее войны». Мартин Лютер Кинг

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«Истинный гений вздрагивает от неполноты – несовершенства – и обычно предпочитает промолчать там, где не может сказать все, что нужно». Эдгар Аллан По

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«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». Бернард Шоу

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«Молчание – источник большой силы». Лао Цзы, древнекитайский философ

Фото: commons.wikimedia.org/National Archeological Museum, Friedrich Hermann Hartmann