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«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». 15 цитат великих людей в поддержку Гончаренко

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Виктор Гончаренко использовал формулу «Молчание – золото», когда реагировал на судейские решения в матче с «Ростовом».

Ничего не говорить – метод, который часто работает сильнее слов.

Подтвердят многие мыслители.

***

«Если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили». Сократ

***

Мысль изреченная есть ложь — Взрывая, возмутишь ключи, Питайся ими — и молчи…

Федор Тютчев

***

«Молчание – это продолжение спора другими средствами». Эрнесто Че Гевара

***

«Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами». Лион Фейхтвангер, немецкий писатель

***

«Молчание – это истинный друг, который никогда не предает». Конфуций

***

«Об одном следует говорить, о другом – молчать». Гомер

***

«Хочется вспомнить матч с «Крыльями» в Москве, отрицательный результат которого мог стать причиной моего ухода из клуба. До игры не покидало предчувствие – надо поговорить с игроками!

Пригласил к себе Билялетдинова, Сычева, Ефимова, Самедова, Янбаева. Они пришли так, как будто настраивались на долгую и нудную беседу. Я сидел молча. Вдруг Билялетдинов не выдержал: «Что такое, почему мы молчим?!» Я ему: «Давай помолчим. Ведь если человек не умеет слушать тишину, то как он узнает, чего хочет от жизни». Он посмотрел на меня и замолчал.

И так мы, в тишине, сидели минуту, другую».

Анатолий Бышовец

***

«Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего». Федор Достоевский

***

«Предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы». Жозе Моуринью

***

«Мудрая вещь – своевременное молчание. И лучше, чем любая речь». Плутарх, древнегреческий философ

***

«Чем больше человек молчит, тем больше он начинает говорить разумно». Фридрих Ницше

***

«Cпокойствие – сильнее эмоций. Молчание – громче крика. Равнодушие – страшнее войны». Мартин Лютер Кинг

***

«Истинный гений вздрагивает от неполноты – несовершенства – и обычно предпочитает промолчать там, где не может сказать все, что нужно». Эдгар Аллан По

***

«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». Бернард Шоу

***

«Молчание – источник большой силы». Лао Цзы, древнекитайский философ

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

Фото: commons.wikimedia.org/National Archeological Museum, Friedrich Hermann Hartmann

15 комментариев

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Давид Agabekyan
Древние философы меня всегда удивляли. Они просто ходили и записывали свои мысли по каждому поводу и в итоге до сих пор актуально. Всё гениальное просто
+12
0
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Madcomposer
Сократ не записывал, категорически против этого был.
Ещё лучше. Просто ходил и разговаривал. Античные времена всегда подкупали своей простотой
+6
0
+6
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mishanya.kashnikov
🗿
+3
0
+3
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Madcomposer
Ответ Давид Agabekyan
Древние философы меня всегда удивляли. Они просто ходили и записывали свои мысли по каждому поводу и в итоге до сих пор актуально. Всё гениальное просто
Сократ не записывал, категорически против этого был.
+3
0
+3
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Amalfitano
Стихотворение Тютчева одно из моих любимых. На мой взгляд оно отчасти объясняет угрюмость и немногословность нашего народа.
+2
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Pavlo Pedko
...
+1
0
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Amalfitano
Silentium!
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь —
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи…
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум —
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи —
Внимай их пенью — и молчи!..
+1
0
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Madcomposer
Ответ Давид Agabekyan
Ещё лучше. Просто ходил и разговаривал. Античные времена всегда подкупали своей простотой
Ну да, он просто считал, что если мысль записать, а потом передумать, то будет некрасиво и непрааильно
+1
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b0rke5
Краткость - сестра таланта
- Чехов А.П.
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King_X
Светоч лучший! Обоснованно в таком ряду великих оказался
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Sintuxa
Прочитав всё это многие решили промолчать
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Agent Smith
Как Бутч в фильме "Криминальное чтиво"
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defect
-Cпокойствие — сильнее эмоций.
-Молчание — громче крика.
-Равнодушие — страшнее войны.
-Насвай — прелестнее её поцелуя.

©Джейсон Стэтхэм
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Viacheslav Khalzov
Ответ Давид Agabekyan
Древние философы меня всегда удивляли. Они просто ходили и записывали свои мысли по каждому поводу и в итоге до сих пор актуально. Всё гениальное просто
Спасибо, что рассказал. Всегда загадывался вопросом, как они это делали. Ты луч света!
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Саша Пушкин
Ответ Давид Agabekyan
Древние философы меня всегда удивляли. Они просто ходили и записывали свои мысли по каждому поводу и в итоге до сих пор актуально. Всё гениальное просто
Диоген любил выйти в оживленное людное место, массировать живот и онанировать при этом, приговаривая: "Как жаль, что чувство голода нельзя утолить простым поглаживанием живота."
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