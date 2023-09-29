«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». 15 цитат великих людей в поддержку Гончаренко
Виктор Гончаренко использовал формулу «Молчание – золото», когда реагировал на судейские решения в матче с «Ростовом».
Ничего не говорить – метод, который часто работает сильнее слов.
Подтвердят многие мыслители.
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«Если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили». Сократ
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Мысль изреченная есть ложь — Взрывая, возмутишь ключи, Питайся ими — и молчи…
Федор Тютчев
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«Молчание – это продолжение спора другими средствами». Эрнесто Че Гевара
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«Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами». Лион Фейхтвангер, немецкий писатель
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«Молчание – это истинный друг, который никогда не предает». Конфуций
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«Об одном следует говорить, о другом – молчать». Гомер
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«Хочется вспомнить матч с «Крыльями» в Москве, отрицательный результат которого мог стать причиной моего ухода из клуба. До игры не покидало предчувствие – надо поговорить с игроками!
Пригласил к себе Билялетдинова, Сычева, Ефимова, Самедова, Янбаева. Они пришли так, как будто настраивались на долгую и нудную беседу. Я сидел молча. Вдруг Билялетдинов не выдержал: «Что такое, почему мы молчим?!» Я ему: «Давай помолчим. Ведь если человек не умеет слушать тишину, то как он узнает, чего хочет от жизни». Он посмотрел на меня и замолчал.
И так мы, в тишине, сидели минуту, другую».
Анатолий Бышовец
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«Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего». Федор Достоевский
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«Предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы». Жозе Моуринью
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«Мудрая вещь – своевременное молчание. И лучше, чем любая речь». Плутарх, древнегреческий философ
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«Чем больше человек молчит, тем больше он начинает говорить разумно». Фридрих Ницше
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«Cпокойствие – сильнее эмоций. Молчание – громче крика. Равнодушие – страшнее войны». Мартин Лютер Кинг
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«Истинный гений вздрагивает от неполноты – несовершенства – и обычно предпочитает промолчать там, где не может сказать все, что нужно». Эдгар Аллан По
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«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». Бернард Шоу
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«Молчание – источник большой силы». Лао Цзы, древнекитайский философ
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
Фото: commons.wikimedia.org/National Archeological Museum, Friedrich Hermann Hartmann
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь —
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи…
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум —
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи —
Внимай их пенью — и молчи!..
- Чехов А.П.
-Молчание — громче крика.
-Равнодушие — страшнее войны.
-Насвай — прелестнее её поцелуя.
©Джейсон Стэтхэм