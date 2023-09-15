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Самая дорогая покупка РПЛ – в последний день. 10 млн «Динамо» и другие итоги трансферного окна

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Все подписания дедлайна.

В России закрылось трансферное окно, ото дня дедлайна в нынешних обстоятельствах многого не ждали, но именно в четверг оформили самую дорогую покупку лиги.

«Динамо» подписало замену Арсену Захаряну: почти на все вырученное купили бразильца Битело из «Гремио».

Здесь на втором месте вполне мог бы быть левый защитник Велингтон из «Сан-Паулу», ЦСКА договорился о покупке почти за восемь миллионов евро, но игрок провалил медосмотр.

У Ярослава Михайлова самая сложная судьба: «Зенит» забрал его из Нижнего и отправил в Оренбург. И это было странно, мы разобрали трансфер отдельно.

● «Рубин» расширил этот список пятью подписаниями в день дедлайна: два имени нам уже знакомы, Ранджелович по «Уралу», а Шамов – по тульскому «Арсеналу». Еще за двоих сербов заплатили по полтора миллиона, а аргентинца с опытом игры в Лиге 1 за «Бордо» и испанских клубах взяли свободным агентом.

● В первой десятке за все летнее окно три покупки «Динамо» (еще Луис Чавес за 6,5 млн и Хорхе Карраскаль за 3,5) и четыре – от «Спартака» (Тео Бонгонда за 7 млн, Хесус Медина и Олег Рябчук – за 6 плюс 5-миллионный Срджан Бабич). 

● «Зенит» в топ-10 всего один раз, с покупкой Страхини Эраковича за 8 млн, а еще у петербуржцев лучший трансферный баланс (+35,12 млн евро) – за счет выгоднейшей продажи Малкома в Саудовскую Аравию.

● В зенитовских расходах учитываем и 9 млн евро за бразильца Педро – но в рейтинге покупок этого окна его все же нет, потому что фактически юный новичок приедет в РПЛ только на следующий сезон, это часть сложных зенитовских схем в Бразилии.

Трансферное окно зимы-2024 откроется 26 января и будет работать до 22 февраля. Сейчас у клубов есть еще две недели, чтобы подписывать свободных агентов.

Кого подписали после закрытия окна в топ-лигах? Новые клубы Верратти, Коутиньо, Вейналдума и Каспера Шмейхеля

Фото: fcdm.ru

5 комментариев

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VictorVallecano
На фото Бителло, на спортсе Битело.
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de-fussball
Рубин нормально так закупился в последний день, суетятся ребята
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Voin_LegenDa
Ответ KingOfTheDivan
Надо было кому-нибудь Де Хеа попытаться взять)
а можно же свободных агентов подписывать после транферного окна.
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KingOfTheDivan
Надо было кому-нибудь Де Хеа попытаться взять)
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