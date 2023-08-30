Сазонов почти в «Торино» – остался медосмотр. Пишут о 3 млн евро

Италия рядом.

В топ-лиге может появиться еще один игрок РПЛ: Саба Сазонов близок к «Торино». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клубы сейчас обмениваются документами, 21-летний защитник сегодня пройдет медосмотр.

Sport24 пишет, что сумма трансфера составит 3 млн евро.

Еще недавно в Италии играл «Торино» Миранчука. Скоро увидим «Торино» Сазонова.

На Сазонова выходили восемь европейских клубов. Мешал лимит на легионеров и сложные схемы

Сазонов проявил себя на Евро U-21. Защитник сыграл во всех матчах грузинской сборной на турнире и даже забил португальцам в группе.

Интерес европейских клубов к Сазонову появился давно: еще при переходе из «Зенита» в «Динамо» в 2021-м. Об этом рассказывал сам Саба: «Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами – «Динамо» и «Эспаньол».

«Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере – это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, все остальное придет».

После этого новости об интересе других клубов сыпались регулярно. Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе подтверждал: «Думаю, Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Как я знаю, [эти предложения] из Европы».

Список заинтересованных:

• «Лацио»

• «Галатасарай»

• «Бешикташ»

• «Динамо» Загреб

• «Сассуоло»

• «Фрозиноне»

• «Удинезе»

• «Лион»

По информации Sport 24, «Лацио» отказался из-за лимита на легионеров. Однако итальянцы продолжали следить за прогрессом Сабы и допускали, что подпишут игрока в будущем.

Самым настойчивым был «Лион», который предложил 3 млн евро. Планировалась замысловатая схема: после перехода Сазонов должен был провести сезон-2023/24 в бельгийском «Моленбеке» (клубами владеет одна компания – Eagle Football), но не срослось, и защитник остался в «Динамо».

Как оказалось, лишь на месяц: теперь он выбрал «Торино».

Саба уехал в Москву из «Зенита» за практикой в 2019-м. Закрепился в «Динамо» и попал в сборную (выбрал Грузию, а не Россию)

Саба Сазонов – воспитанник «Зенита». Он появился на радарах в мае 2021-го, когда сыграл за основную команду в матче без единого легионера. Та игра осталась единственной за «Зенит». В 19 Сазонов поехал за игровой практикой в «Динамо», поначалу в дубль.

Уже в сезоне-2021/22 футболиста начали привлекать в основе, а летом 2022-го ушли сразу три центральных защитника: Иван Ордец, Роман Евгеньев и Фабиан Бальбуэна. «Остается только Сазонов, на которого возложится огромная нагрузка. «Динамо» должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», – жаловался бывший тренер команды Дмитрий Хохлов.

Уже в следующем сезоне при Славише Йокановиче Саба выбил железное место в основе. Тогда же пришел и первый вызов в сборную – сначала в российскую, а уже потом защитник выбрал Грузию.

При этом к России никакого негатива: «У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение.

Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран», – объяснял отец Сазонова Андрей.

После успешного сезона-2022/23 в «Динамо» и яркого Евро с грузинской молодежкой интерес к Сабе только усилился. В апреле он радовался за соотечественника Хвичу Кварацхелию, взявшего Серию А с «Наполи»: «Я застал его, когда он еще играл в «Рубине». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Он внес вклад».

Скоро Сазонов и Хвича могут встретиться.

Фото: Instagram/sabasazonov