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Сазонов почти в «Торино» – остался медосмотр. Пишут о 3 млн евро

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Италия рядом.

В топ-лиге может появиться еще один игрок РПЛ: Саба Сазонов близок к «Торино». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клубы сейчас обмениваются документами, 21-летний защитник сегодня пройдет медосмотр.

Sport24 пишет, что сумма трансфера составит 3 млн евро.

Еще недавно в Италии играл «Торино» Миранчука. Скоро увидим «Торино» Сазонова.

На Сазонова выходили восемь европейских клубов. Мешал лимит на легионеров и сложные схемы

Сазонов проявил себя на Евро U-21. Защитник сыграл во всех матчах грузинской сборной на турнире и даже забил португальцам в группе. 

Интерес европейских клубов к Сазонову появился давно: еще при переходе из «Зенита» в «Динамо» в 2021-м. Об этом рассказывал сам Саба: «Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами – «Динамо» и «Эспаньол».

«Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере – это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, все остальное придет».

После этого новости об интересе других клубов сыпались регулярно. Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе подтверждал: «Думаю, Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Как я знаю, [эти предложения] из Европы».

Список заинтересованных:

• «Лацио»

• «Галатасарай»

• «Бешикташ»

• «Динамо» Загреб

• «Сассуоло»

• «Фрозиноне»

• «Удинезе»

• «Лион»

По информации Sport 24, «Лацио» отказался из-за лимита на легионеров. Однако итальянцы продолжали следить за прогрессом Сабы и допускали, что подпишут игрока в будущем.

Самым настойчивым был «Лион», который предложил 3 млн евро. Планировалась замысловатая схема: после перехода Сазонов должен был провести сезон-2023/24 в бельгийском «Моленбеке» (клубами владеет одна компания – Eagle Football), но не срослось, и защитник остался в «Динамо».

Как оказалось, лишь на месяц: теперь он выбрал «Торино». 

Саба уехал в Москву из «Зенита» за практикой в 2019-м. Закрепился в «Динамо» и попал в сборную (выбрал Грузию, а не Россию)

Саба Сазонов – воспитанник «Зенита». Он появился на радарах в мае 2021-го, когда сыграл за основную команду в матче без единого легионера. Та игра осталась единственной за «Зенит». В 19 Сазонов поехал за игровой практикой в «Динамо», поначалу в дубль.

Уже в сезоне-2021/22 футболиста начали привлекать в основе, а летом 2022-го ушли сразу три центральных защитника: Иван Ордец, Роман Евгеньев и Фабиан Бальбуэна. «Остается только Сазонов, на которого возложится огромная нагрузка. «Динамо» должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», – жаловался бывший тренер команды Дмитрий Хохлов.

Уже в следующем сезоне при Славише Йокановиче Саба выбил железное место в основе. Тогда же пришел и первый вызов в сборную – сначала в российскую, а уже потом защитник выбрал Грузию.

При этом к России никакого негатива: «У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение.

Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран», – объяснял отец Сазонова Андрей.

После успешного сезона-2022/23 в «Динамо» и яркого Евро с грузинской молодежкой интерес к Сабе только усилился. В апреле он радовался за соотечественника Хвичу Кварацхелию, взявшего Серию А с «Наполи»: «Я застал его, когда он еще играл в «Рубине». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Он внес вклад».

Скоро Сазонов и Хвича могут встретиться.

Фото: Instagram/sabasazonov

23 комментария

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Плеймейкер87
Грузинское противостояние Торино Сазонова против Наполи Хвичи:)
+19
0
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medraiz
Когда Динамовское руководство говорило, что хочет создать иммидж трамплина в Европу, я подумал, что очередные пустые обещания, все-таки санкции, проблема с оплатой и т.д., но как же я рад был ошибиться. Особенно круто, что уезжает именно Саба, конечно были ляпы, но играл в общем классно, да иногда мог и сам мяч протащить, чего не ждешь от 2х метрового цз)
+13
-2
+11
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Архитектор Мендисабаль
Странно всё это. Постоянно теряющий позицию, привозной, медленный центральный защитник, и вдруг такой массовый интерес европейских клубов, причём далеко не последнего ряда...
+10
-1
+9
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krokodilych
Удивительная новость, конечно. По играм в РПЛ Сазонов вот совсем не произвел впечатления, что его уровень соответствует Серии А.

Но, наверное, итальянцам виднее. Плюс он ещё молод, и есть надежда на то, что он существенно прибавит, а прибавлять ему надо.

В общем, пока некоторый скепсис, но это тот самый случай, когда буду только рад ошибиться. А Сазонову - в любом случае удачи!
+9
-1
+8
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Валерий Сергеевич
Ответ Kamar51
И чего его Зенит отпустил в Динамо…
Не то, что отпустил, он ему даже шанса не дал, ведь Саба не одной минуты не провел на поле за основу.
+2
0
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a2wai
Ответ krokodilych
Удивительная новость, конечно. По играм в РПЛ Сазонов вот совсем не произвел впечатления, что его уровень соответствует Серии А. Но, наверное, итальянцам виднее. Плюс он ещё молод, и есть надежда на то, что он существенно прибавит, а прибавлять ему надо. В общем, пока некоторый скепсис, но это тот самый случай, когда буду только рад ошибиться. А Сазонову - в любом случае удачи!
На фоне бригады центральных защитников Динамо в прошлом сезоне Саба был бесспорно лучшим. Как бы не хулили Йокановича, но он в целом здорово его прокачал в прошлом сезоне и сделал из него вполне готовый продукт для отъезда в Европу.

С Серией А, думаю, ему даже повезло - при должном желании он вполне может прибавить.
+4
-2
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Amico Megobari ®
Ответ Плеймейкер87
Грузинское противостояние Торино Сазонова против Наполи Хвичи:)
там ещё в Фрозиноне Квернадзе, жаль Специя вылетела, там Гелашвили
+2
0
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Никита Самарин
Сабе удачи! После удачного молодёжного Евро, воспользовался шансом уехать в топ 5 чемпионат.
+2
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a2wai
Сабе удачи. Пусть проявит себя в Серии А.
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Бродяга-симпатяга
Торино в этом сезоне днище. Готов к путешествию в серию Б? Ну тогда езжай
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krokodilych
Ответ a2wai
На фоне бригады центральных защитников Динамо в прошлом сезоне Саба был бесспорно лучшим. Как бы не хулили Йокановича, но он в целом здорово его прокачал в прошлом сезоне и сделал из него вполне готовый продукт для отъезда в Европу. С Серией А, думаю, ему даже повезло - при должном желании он вполне может прибавить.
Буду очень рад, если прибавит и заиграет.
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Maximus_Shaggy
Ответ Kamar51
И чего его Зенит отпустил в Динамо…
Всё просто. Динамо дало больше денег, когда у игрока закончился контракт. И еще вопрос играл бы он, если бы остались Ордец, Бальбуэна и Евгеньев. Саба молодец, что воспользовался шансом, но нельзя не отметить, что ему всё-таки с отъездом сразу тройки ЦЗ повезло.
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Виктор Войнов
Ответ Архитектор Мендисабаль
Странно всё это. Постоянно теряющий позицию, привозной, медленный центральный защитник, и вдруг такой массовый интерес европейских клубов, причём далеко не последнего ряда...
Может видят перспективу? С его данным в Италии можно до 40 лет играть ЦЗ
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Владимир Самсонов
Ответ Kamar51
И чего его Зенит отпустил в Динамо…
В Зените сидел бы на лавке
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Maximus_Shaggy
Ответ ДМ-1чемпион
Не больше! Мы просто предложили контракт! Зенит вообще ничего не предлагал.
Наверно, мы с вами останемся при своих мнениях. Вы считаете, что ничего не предлагал. Я считаю, что предложил контракт, но игрок/агент запросил больше, после чего стороны разошлись. И агент нашел там, где дали. Нормальная такая современная действительность. Большинство людей поступит также.
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ДМ-1чемпион
Ответ Maximus_Shaggy
Всё просто. Динамо дало больше денег, когда у игрока закончился контракт. И еще вопрос играл бы он, если бы остались Ордец, Бальбуэна и Евгеньев. Саба молодец, что воспользовался шансом, но нельзя не отметить, что ему всё-таки с отъездом сразу тройки ЦЗ повезло.
Не больше! Мы просто предложили контракт! Зенит вообще ничего не предлагал.
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Антон Пискарев
Ответ Архитектор Мендисабаль
Странно всё это. Постоянно теряющий позицию, привозной, медленный центральный защитник, и вдруг такой массовый интерес европейских клубов, причём далеко не последнего ряда...
Ну так он и уезжает в середняк Сериала (который сам по себе не очень сильный чемпионат).
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Жиртрес
Ответ medraiz
Когда Динамовское руководство говорило, что хочет создать иммидж трамплина в Европу, я подумал, что очередные пустые обещания, все-таки санкции, проблема с оплатой и т.д., но как же я рад был ошибиться. Особенно круто, что уезжает именно Саба, конечно были ляпы, но играл в общем классно, да иногда мог и сам мяч протащить, чего не ждешь от 2х метрового цз)
Что крутого то? Наш чемпионат ослабевает
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krokodilych
Ответ Брэд Либил
А вот Эмиль Бохинен и Стефан Страндберг наверняка произвели на вас такое впечатление?
Бохинен произвел впечатление игрока, который что-то умеет, но не считает нужным напрягаться и просто не хочет играть в России.

Страндберг - это кто? Помню, что в "Краснодаре" был такой центральный защитник буквально полсезона, в паре с Гранквистом играл. Вы его имели в виду?
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Брэд Либил
Ответ krokodilych
Удивительная новость, конечно. По играм в РПЛ Сазонов вот совсем не произвел впечатления, что его уровень соответствует Серии А. Но, наверное, итальянцам виднее. Плюс он ещё молод, и есть надежда на то, что он существенно прибавит, а прибавлять ему надо. В общем, пока некоторый скепсис, но это тот самый случай, когда буду только рад ошибиться. А Сазонову - в любом случае удачи!
А вот Эмиль Бохинен и Стефан Страндберг наверняка произвели на вас такое впечатление?
0
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Сергей Павлов
Ещё бы не хотелось превращение Сабы в Зинченко, имея ввиду его слёзы.
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Kamar51
И чего его Зенит отпустил в Динамо…
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Рагнар Лодброк
я думал он в германию поедет
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