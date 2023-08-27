«Спартаку» мешали фолы – Абаскаль и дальше винит судей. Теперь не хватило желтых у соперника

«Спартак» сыграл 0:0 с «Ахматом», за два домашних матча набрал только одно очко – и Гильермо Абаскаль для оправдания снова заговорил о судьях.

После поражения от «Зенита» про все сломавшую желтую карточку Михаила Игнатова было ярко. Теперь спартаковский тренер обошелся без «позора» и «убийства», но тоже указал на судейскую проблему.

Во флэш-интервью на «Матч Премьере» тренер «Спартака» сам завел эту тему, когда его просто попросили поделиться впечатлениями о матче. Причем старт этой цитаты жестче, чем вы могли встречать. «Чего я не могу понять» – так по-русски сказал переводчик, на самом деле Абаскаль говорил о злости, для комментария на этот раз он выбрал английский.

« Из-за чего я немного... Нет, не немного, а очень, очень-очень зол – что после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника . Мы хотим играть – фол, начинаем разыгрывать – опять фол», – сформулировал он.

Следом на пресс-конференции Абаскаль говорил и о личных ошибках, и о том, что ответственность за результат должны разделять все. Но была и такая фраза:

«После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создает помехи игре», – еще одно указание на то, что «Спартаку» мешали судьи.

Соотношение нарушенияй и желтых карточкек действительно выделяется: 9:23 по фолам и 1:2 по предупреждениям. Но разве само по себе количество свистков напрямую говорит о том, сколько должно быть карточек?

Очевидно, «Ахмат» время от времени использовал мелкий фол как тактику, чтобы не давать «Спартаку» контроля и лишать скорости – такое происходит регулярно, особенно когда соперник отдает мяч и выстраивает игру вторым номером. Вряд ли такое может удивить Абаскаля.

А вот то, что после двух подряд неудачных матчах тренер «Спартака» ищет оправдание именно в тонкостях работы судей – даже не в грубых ошибках типа назначения/неназначения пенальти – удивляет намного больше.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф