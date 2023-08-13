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Посмотрите на сумасшедший гол Михаила Рядно в девятку. Парню всего 17

Лука Джорджевич Лука Джорджевич
Владислав Тороп Владислав Тороп
Мигел Силвейра Мигел Силвейра
Михаил Рядно Михаил Рядно
Антон Заболотный Антон Заболотный
ЦСКА ЦСКА
Сочи Сочи
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Кирилл Глебов Кирилл Глебов
Футбол Футбол

Кра-со-та.

ЦСКА дожал «Сочи» в Москве (3:1), матч получился насыщенным – с драмой Луки Джорджевича и суперголом 17-летнего Михаила Рядно.  

Выделили главное. 

ЦСКА почти тайм играл в большинстве. Джорджевич мог вывести «Сочи» вперед, но в итоге оформил автогол

Почти сразу после перерыва «Сочи» остался в меньшинстве – Марсело локтем ударил Виллиана Рошу и получил вторую желтую. У ЦСКА был почти тайм в большинстве, чтобы забить и выиграть дома.

Но уже на 52-й минуте «Сочи» почти вышел вперед, причем первым ударом в матче. Крамарич подал угловой, а Джорджевич выиграл позицию и отлично пробил с отскоком от газона. Владислав Тороп (Акинфеев в запасе из-за «небольшого дискомфорта») отыгран, но мяч прошел рядом со штангой.

На 53-й Джорджевичу стало еще обиднее: автогол. Вечный Кирилл Набабкин пробил головой в сторону ворот, а Джорджевич под давлением Заболотного отправил мяч в сетку. Максимальный уровень грусти за минуту.

Автоголы «Сочи» превращаются в неприятную тенденцию. С начала прошлого сезона набралось уже пять – ни у одной другой команды нет больше трех.

«Сочи» даже сравнял. Но в конце ЦСКА забил еще два – Рядно шикарно уложил в девятку

Интрига не умерла – и «Сочи» неожиданно сравнял счет. Иван Игнатьев катнул мяч в штрафную, а Мигел Силвейра проткнул его мимо Торопа.

Правда, в конце ЦСКА все равно дожал. На 89-й минуте Заболотный забил после подачи с углового – это его второй мяч в Мир РПЛ. В этой игре у Антона больше касаний в чужой штрафной (12), чем у всего «Сочи» (8).

А на 94-й смачно зарядил 17-летний защитник Михаил Рядно. Из-за пределов штрафной в девятку – ну красота же. Это его первый мяч в РПЛ, в прошлом туре с «Локомотивом» отметился голевой.

• Как сообщает Opta Sports, Рядно уже самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионате России. А теперь стал почти самым юным бомбардиром в XXI веке. Сейчас Михаилу 17 лет и 329 дней, раньше забивал только Александр Салугин в 2005-м. Алан Дзагоев отметился ровно в том же возрасте, что и Рядно, вплоть до дня.

• Кстати, видели, в каких бутсах играл Рядно? Уважение ценителям олдскула. 

• ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. В четырех турах команда Владимира Федотова забила 11 мячей. Ни у кого в лиге нет больше, столько же у «Спартака» и «Крыльев Советов».

• Из неприятного для ЦСКА – новая травма, теперь пострадал молодой Кирилл Глебов. Защитнику больно прилетело по пояснице, врачи ЦСКА уводили его под руки в раздевалку. Кстати, Рядно вышел вместо Глебова – и оформил такой шедевр.

Дальше у ЦСКА выезд к «Динамо».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0

ЦСКА – Сочи 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
13 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53, автогол Джорджевич, 1:1 – 77 Силвейра, 2:1 – 88 Заболотный, 3:1 – 90 Рядно.
ЦСКАТороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Глебов (Рядно, 46), Обляков, Здьелар, Мендес (Гайч, 84), Мухин (Кучаев, 72), Заболотный, Чалов.
СочиЗаболотный, Заика (Литвинов, 61), Миладинович, Дркушич, Алвес, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Юсупов (Силвейра, 69), Крамарич (Юрганов, 82), Джорджевич (Игнатьев, 60).
Предупреждения:
Мойзес (12), Джорджевич (15), Мухин (29), Алвес (34), Миладинович (87), Кравцов (90).
Удаление:
Алвес (47).

Фото: pfc-cska.com; РИА Новости/Александр Вильф

24 комментария

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Amalfitano
Парень молодец. Пожелаем ему удачи. А вообще, без разницы в каких наших командах рождаются молодые таланты. Главное, чтобы они чаще играли в основе и прогрессировали. И чтобы к 21-му году уезжали в топ-5 лигу. Кстати, а знаете почему именно сейчас появляется целая плеяда молодых армейцев в основе клуба? Да просто потому, что у клуба нет денег на усиление. И это хорошо для развития молодых игроков из академии. Главное не сворачивать с этого пути.
+17
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Uliss_fc
Ответ 1319pro
Шлепнул, по мячу который идет вверх (а не вниз) удар съехал. Получилось в девятку, но это, как говорится «дура залетела»
Ну так про любой удар можно сказать, который на силу пробивается, "дура залетела".
Понятно, что он даже половину из 10 в таких же моментах вряд ли забьет, но гол есть гол.
+13
-1
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Shuller18
Мне тут про Рядно рассказали одну интересную историю. В общем, я не особо слежу за дублем ЦСКА, но фамилии пацанов более-менее примелькались, и Рядно я там вообще не помнил. Оказывается, Миша в прошлом сезоне только закончил школу ЦСКА, причем закончил он ее не сдав какие-то выпускные нормативы. За это его не хотели брать даже в дубль, однако в дело вмешался аналитик Шевелев, который заявил, что Рядно по игровым показателям один из лучших и отпускать его нельзя. Короче, Мишу под честное слово оставили, он уже в нынешнем сезоне провел один матч за дубль, его увидел Федотов и заявил, что парень офигенный. и я его беру себе в основу. Результат все видим: Михаил Рядно наверное главное открытие старта РПЛ, действует не по годам уверенно и надежно, плюс уже набрал 1+1 в атаке. А могли его вообще не увидеть только лишь из-за того, что он, грубо говоря, не набил нужное количество мяч на выпускном экзамене.
И сколько таких талантов теряется...
+7
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Вадим Кораблев
Ответ Michael Boldyrev
Комментарий удален пользователем
Добрый вечер! Здесь есть видео:)
+5
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Michael Boldyrev
Ответ Вадим Кораблев
Добрый вечер! Здесь есть видео:)
Извините. Налажал.
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сергей николаев
Классно молодой положил!!!
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Pierre_
Набабкин точно головой пробил?)
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Michael Boldyrev
Ответ Антон Анисимов
Там же стоит видео. Что не так?
Извините.Налажал. Сейчас удалю.
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Shuller18
Ответ HCSibir1989
Главное, чтобы по пути Карпова не пошел
Ой, нет, не переживай. Во-первых, Вадик с первых матчей был лютым днищем, а Рядно наоборот действует не по годам зрело и уверенно. Во-вторых, совсем разные характеры: Карпов был пофигист по собственному признанию, а по заявлению тех, кто с ним знаком, очень тяжёлым человеком с таким же тяжёлым батей-агентом. Рядно же скромный пахарь. Так что пути Карпова точно не будет, Карпов в основе был в принципе личной придурью Гончаренко, там его можно было списывать почти сразу, не тянул её совсем, а Рядно тянет и заслуженно выходит.
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Michael Boldyrev
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fil_spb
Ответ Shuller18
Мне тут про Рядно рассказали одну интересную историю. В общем, я не особо слежу за дублем ЦСКА, но фамилии пацанов более-менее примелькались, и Рядно я там вообще не помнил. Оказывается, Миша в прошлом сезоне только закончил школу ЦСКА, причем закончил он ее не сдав какие-то выпускные нормативы. За это его не хотели брать даже в дубль, однако в дело вмешался аналитик Шевелев, который заявил, что Рядно по игровым показателям один из лучших и отпускать его нельзя. Короче, Мишу под честное слово оставили, он уже в нынешнем сезоне провел один матч за дубль, его увидел Федотов и заявил, что парень офигенный. и я его беру себе в основу. Результат все видим: Михаил Рядно наверное главное открытие старта РПЛ, действует не по годам уверенно и надежно, плюс уже набрал 1+1 в атаке. А могли его вообще не увидеть только лишь из-за того, что он, грубо говоря, не набил нужное количество мяч на выпускном экзамене. И сколько таких талантов теряется...
Интересная подробность, да. Пусть играет и растет. Единственное, не из духа противоречия, а из-за боления за молодых наших игроков, конкуренция за звание главного открытия чемпионата довольно острая. Если даже оставить за скобками Салтыкова, который сверкнул еще в прошлом сезоне, хоть это было и не в РПЛ, но есть Рожков, есть Ишков, Васильев. Все это очень интересные ребята.
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juki_puki
Ответ Контрольный выстрел
Попробуй взять кредит на образование.
попробуй нанять толковых разрабов мобильного приложения для спорц. так-то у меня два высших с отличием и кандидатская степень
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Олег Кучтраев
Ответ juki_puki
посмотрели скриншоты, спасибо
наводишь на скриншот мышь и о чудо - это оказывается плеер
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teo_heel
Ответ Pierre_
Набабкин точно головой пробил?)
У Набабкина всё голова. Даже ноги.
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Антон Анисимов
Ответ Michael Boldyrev
Комментарий удален пользователем
Там же стоит видео. Что не так?
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Kadom1981
забил конечно красиво но и с Факелом в кубке тоже привёз гол красиво да и Сочи забили тоже не без помощи Рядно
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Shuller18
Кстати, перед матчем подумал, что ведь Рядно может в этом сезоне забить первый гол за ЦСКА, но не ожидал, что гол случится так скоро и так круто
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МТБ
На самом деле парень со старта сезона неплохо смотрится. Он неплохо отыграл с Ахматом и прилично вышел с Локо. Ну, понятно, что молодой ещё, но более-менее уверено играет.
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HCSibir1989
Главное, чтобы по пути Карпова не пошел
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teo_heel
"Смотрите на тот самонаводящийся мяч, что использовался ради того, чтобы никто не понял, что половина игроков вообще ничего не умеют." Шутка.
А по удару... ну попал разок по мячу нормально, со всеми такие недоразумения случаются. Вот если это будет чем-то большим, чем один шальной удар, тогда можно о чём-то серьёзном говорить.
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1319pro
Шлепнул, по мячу который идет вверх (а не вниз) удар съехал.
Получилось в девятку, но это, как говорится «дура залетела»
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Alex Metallov
Рядно пока не стабильно. Голевая на Мухина с Локомотивом. Простая результативная ошибка в игре с Факелом, сегодня гол.
В целом в защите справляется. Ну и по всей видимости основным игроком ЦСКА становится. Он во всех 7 играх выходил. Где-то в старте, где-то на замену, но выходит всегда.
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