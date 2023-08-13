Посмотрите на сумасшедший гол Михаила Рядно в девятку. Парню всего 17

Кра-со-та.

ЦСКА дожал «Сочи» в Москве (3:1), матч получился насыщенным – с драмой Луки Джорджевича и суперголом 17-летнего Михаила Рядно.

Выделили главное.

ЦСКА почти тайм играл в большинстве. Джорджевич мог вывести «Сочи» вперед, но в итоге оформил автогол

Почти сразу после перерыва «Сочи» остался в меньшинстве – Марсело локтем ударил Виллиана Рошу и получил вторую желтую. У ЦСКА был почти тайм в большинстве, чтобы забить и выиграть дома.

Но уже на 52-й минуте «Сочи» почти вышел вперед, причем первым ударом в матче. Крамарич подал угловой, а Джорджевич выиграл позицию и отлично пробил с отскоком от газона. Владислав Тороп (Акинфеев в запасе из-за «небольшого дискомфорта») отыгран, но мяч прошел рядом со штангой.

На 53-й Джорджевичу стало еще обиднее: автогол. Вечный Кирилл Набабкин пробил головой в сторону ворот, а Джорджевич под давлением Заболотного отправил мяч в сетку. Максимальный уровень грусти за минуту.

Автоголы «Сочи» превращаются в неприятную тенденцию. С начала прошлого сезона набралось уже пять – ни у одной другой команды нет больше трех.

«Сочи» даже сравнял. Но в конце ЦСКА забил еще два – Рядно шикарно уложил в девятку

Интрига не умерла – и «Сочи» неожиданно сравнял счет. Иван Игнатьев катнул мяч в штрафную, а Мигел Силвейра проткнул его мимо Торопа.

Правда, в конце ЦСКА все равно дожал. На 89-й минуте Заболотный забил после подачи с углового – это его второй мяч в Мир РПЛ. В этой игре у Антона больше касаний в чужой штрафной (12), чем у всего «Сочи» (8).

А на 94-й смачно зарядил 17-летний защитник Михаил Рядно. Из-за пределов штрафной в девятку – ну красота же. Это его первый мяч в РПЛ, в прошлом туре с «Локомотивом» отметился голевой.

• Как сообщает Opta Sports, Рядно уже самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионате России. А теперь стал почти самым юным бомбардиром в XXI веке. Сейчас Михаилу 17 лет и 329 дней, раньше забивал только Александр Салугин в 2005-м. Алан Дзагоев отметился ровно в том же возрасте, что и Рядно, вплоть до дня.

• Кстати, видели, в каких бутсах играл Рядно? Уважение ценителям олдскула.

• ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. В четырех турах команда Владимира Федотова забила 11 мячей. Ни у кого в лиге нет больше, столько же у «Спартака» и «Крыльев Советов».

• Из неприятного для ЦСКА – новая травма, теперь пострадал молодой Кирилл Глебов. Защитнику больно прилетело по пояснице, врачи ЦСКА уводили его под руки в раздевалку. Кстати, Рядно вышел вместо Глебова – и оформил такой шедевр.

Дальше у ЦСКА выезд к «Динамо».

Фото: pfc-cska.com; РИА Новости/Александр Вильф