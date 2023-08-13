Посмотрите на сумасшедший гол Михаила Рядно в девятку. Парню всего 17
Кра-со-та.
ЦСКА дожал «Сочи» в Москве (3:1), матч получился насыщенным – с драмой Луки Джорджевича и суперголом 17-летнего Михаила Рядно.
Выделили главное.
ЦСКА почти тайм играл в большинстве. Джорджевич мог вывести «Сочи» вперед, но в итоге оформил автогол
Почти сразу после перерыва «Сочи» остался в меньшинстве – Марсело локтем ударил Виллиана Рошу и получил вторую желтую. У ЦСКА был почти тайм в большинстве, чтобы забить и выиграть дома.
Но уже на 52-й минуте «Сочи» почти вышел вперед, причем первым ударом в матче. Крамарич подал угловой, а Джорджевич выиграл позицию и отлично пробил с отскоком от газона. Владислав Тороп (Акинфеев в запасе из-за «небольшого дискомфорта») отыгран, но мяч прошел рядом со штангой.
На 53-й Джорджевичу стало еще обиднее: автогол. Вечный Кирилл Набабкин пробил головой в сторону ворот, а Джорджевич под давлением Заболотного отправил мяч в сетку. Максимальный уровень грусти за минуту.
Автоголы «Сочи» превращаются в неприятную тенденцию. С начала прошлого сезона набралось уже пять – ни у одной другой команды нет больше трех.
«Сочи» даже сравнял. Но в конце ЦСКА забил еще два – Рядно шикарно уложил в девятку
Интрига не умерла – и «Сочи» неожиданно сравнял счет. Иван Игнатьев катнул мяч в штрафную, а Мигел Силвейра проткнул его мимо Торопа.
Правда, в конце ЦСКА все равно дожал. На 89-й минуте Заболотный забил после подачи с углового – это его второй мяч в Мир РПЛ. В этой игре у Антона больше касаний в чужой штрафной (12), чем у всего «Сочи» (8).
А на 94-й смачно зарядил 17-летний защитник Михаил Рядно. Из-за пределов штрафной в девятку – ну красота же. Это его первый мяч в РПЛ, в прошлом туре с «Локомотивом» отметился голевой.
• Как сообщает Opta Sports, Рядно уже самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионате России. А теперь стал почти самым юным бомбардиром в XXI веке. Сейчас Михаилу 17 лет и 329 дней, раньше забивал только Александр Салугин в 2005-м. Алан Дзагоев отметился ровно в том же возрасте, что и Рядно, вплоть до дня.
• Кстати, видели, в каких бутсах играл Рядно? Уважение ценителям олдскула.
• ЦСКА выиграл 3 матча подряд в РПЛ и идет третьим. В четырех турах команда Владимира Федотова забила 11 мячей. Ни у кого в лиге нет больше, столько же у «Спартака» и «Крыльев Советов».
• Из неприятного для ЦСКА – новая травма, теперь пострадал молодой Кирилл Глебов. Защитнику больно прилетело по пояснице, врачи ЦСКА уводили его под руки в раздевалку. Кстати, Рядно вышел вместо Глебова – и оформил такой шедевр.
Дальше у ЦСКА выезд к «Динамо».
Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0
- Дата проведения
- 13 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 53, автогол Джорджевич, 1:1 – 77 Силвейра, 2:1 – 88 Заболотный, 3:1 – 90 Рядно.
-
ЦСКА –
Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Глебов (Рядно, 46), Обляков, Здьелар, Мендес (Гайч, 84), Мухин (Кучаев, 72), Заболотный, Чалов.
-
Сочи –
Заболотный, Заика (Литвинов, 61), Миладинович, Дркушич, Алвес, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Юсупов (Силвейра, 69), Крамарич (Юрганов, 82), Джорджевич (Игнатьев, 60).
- Предупреждения:
- Мойзес (12), Джорджевич (15), Мухин (29), Алвес (34), Миладинович (87), Кравцов (90).
- Удаление:
- Алвес (47).
Фото: pfc-cska.com; РИА Новости/Александр Вильф
Понятно, что он даже половину из 10 в таких же моментах вряд ли забьет, но гол есть гол.
И сколько таких талантов теряется...
А по удару... ну попал разок по мячу нормально, со всеми такие недоразумения случаются. Вот если это будет чем-то большим, чем один шальной удар, тогда можно о чём-то серьёзном говорить.
Получилось в девятку, но это, как говорится «дура залетела»
В целом в защите справляется. Ну и по всей видимости основным игроком ЦСКА становится. Он во всех 7 играх выходил. Где-то в старте, где-то на замену, но выходит всегда.