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😱Как он простил «Спартак»?! Форвард «Урала» с 9 метров не попал в пустые ворота

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Гильерме Шеттине Гильерме Шеттине
Футбол Футбол

Матч «Урала» и «Спартака» – какое-то безумие! Про победу хозяев в компенсированное время расскажем чуть позже. Сейчас все дружно хватаемся за голову от промаха Гильерме Шеттине.

На 78-й минуте (еще при счете 1:1) «Урал» провел быструю атаку, которую завершал бразилец. Шеттине бил с 9-10 метров в пустой угол – Свинов туда никак не успевал. Но Гильерме простил. Без шуток – он не попал! Смотрите сами.

А теперь по кадрам – давайте посмакуем. Перед бразильцем пустой угол, никто не мешает. 

Многие в этот момент уже праздновали гол. 

Но Шеттине попал в штангу! Фантастика! Мяч вылетел в поле, и игра продолжилась. 

Тренерская скамейка «Урала» выскочила, чтобы поздравить Шеттине с голом. 

Через мгновение их ждало полнейшее разочарование. Как это не гол? 

Кажется, сам Шеттине не понял, как использовал этот момент. 

«Спартак» моментально наказал – на 81-й минуте Александр Соболев вывел москвичей вперед. Что-то похожее мы уже видели на этой неделе:  после эпичного промаха Антона Заболотного «Факел» забил победный в ворота ЦСКА.

Но уже в добавленное время «Урал» устроил что-то невероятное – два гола за четыре минуты! В победном велика роль Шеттине, он скинул мяч на Бикфалви, который перевесил Свинова. 

Правда, в самом конце Шеттине вновь отметился негативным действием: получил красную карточку. Но об этом уже не вспомнят, как и о промахе – «Урал» выдал камбэк в компенсированное время и вырвал победу.

Урал – Спартак 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мишкич, 1:1 – 53 Бонгонда, 1:2 – 81 Соболев, 2:2 – 90 Егорычев, 3:2 – 90 Бикфалви.
УралПомазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
СпартакСвинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
Предупреждения:
Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
Удаление:
Шеттине (90).

Заболотный не забил из вратарской в пустые – ЦСКА пропустил в следующей атаке

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

20 комментариев

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apossym
С 9ти это фигня великий Зе не попадает с 2х.
+8
0
+8
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Trash Talking
Без этого промаха не случилось бы такой волевой и запоминающейся победы!
+8
0
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Иван Есев
Ответ Vladimir
2 матча -7 мячей. Свинов "лучший".. Перед матчем ясно было с таким вратарем нам еще долго до сухого матча
А о том,что он пенальти отразил мы упоминать не будем
+6
0
+6
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Роберт Дауни-средний
В пару к Зе и будут грозой лиги.
+6
0
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Борщ со сметанкой
Вот он уровень рпл
Таких промахов в любой лиге можно кучами насобирать. Тот же промах Стерлинга за Сити против Лиона. Великолепная логика судить лигу по промаху одного игрока
+5
0
+5
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dreamstep
У Зе появился конкурент!
+3
0
+3
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Мурманчанин37
Ответ Давид Agabekyan
Таких промахов в любой лиге можно кучами насобирать. Тот же промах Стерлинга за Сити против Лиона. Великолепная логика судить лигу по промаху одного игрока
Напомню, что у Стерлинга есть оправдание - перед тем матчем Черданцев делал прогноз букам, что Рахим забьет
+3
0
+3
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Спартак пичинен
ну он ещё выдал гп на бикфалви
+3
0
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Андрей Петров
Ответ Борщ со сметанкой
Вот он уровень рпл
с такой обороной Спартаку не видать чемпионства как своих ушей
+4
-1
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King_X
Забавно, что когда про быкующего и зазнавшегося Литвинова несколько туров писал - здесь активно минусили и возводили его в топы
Первая результативная ошибка, так все прозрели в н е з а п н о
+2
0
+2
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Игорь М.
Ответ Роберт Дауни-средний
В пару к Зе и будут грозой лиги.
грозой воробьёв)
+1
0
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вовочка6762
А наши то победили !!!
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Vladimir
Ну в старте его поставьте с зенитом , пусть 5ку отгрузят
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Александр Малышев
Ответ Борщ со сметанкой
Вот он уровень рпл
зато весело!
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TheSportNik
Ну потом Щеттине исправился, сделал скидку, с которой Бикфалди и забил победный гол.
Только нем понял за что бразилец получил КК?
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Max9999
Свинов+ Шеттине должны играть в одной команде.
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Астан Гарцкия
Ответ фортуны за пятый гол нижнему!
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Заборостроитель
Да, нормальный форвард, еще может себя показать.
Вот такую же покупку Ганчаренко -- на Гаича обменять.
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