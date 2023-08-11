😱Как он простил «Спартак»?! Форвард «Урала» с 9 метров не попал в пустые ворота

Матч «Урала» и «Спартака» – какое-то безумие! Про победу хозяев в компенсированное время расскажем чуть позже. Сейчас все дружно хватаемся за голову от промаха Гильерме Шеттине.

На 78-й минуте (еще при счете 1:1) «Урал» провел быструю атаку, которую завершал бразилец. Шеттине бил с 9-10 метров в пустой угол – Свинов туда никак не успевал. Но Гильерме простил. Без шуток – он не попал! Смотрите сами.

А теперь по кадрам – давайте посмакуем. Перед бразильцем пустой угол, никто не мешает.

Многие в этот момент уже праздновали гол.

Но Шеттине попал в штангу! Фантастика! Мяч вылетел в поле, и игра продолжилась.

Тренерская скамейка «Урала» выскочила, чтобы поздравить Шеттине с голом.

Через мгновение их ждало полнейшее разочарование. Как это не гол?

Кажется, сам Шеттине не понял, как использовал этот момент.

«Спартак» моментально наказал – на 81-й минуте Александр Соболев вывел москвичей вперед. Что-то похожее мы уже видели на этой неделе: после эпичного промаха Антона Заболотного «Факел» забил победный в ворота ЦСКА.

Но уже в добавленное время «Урал» устроил что-то невероятное – два гола за четыре минуты! В победном велика роль Шеттине, он скинул мяч на Бикфалви, который перевесил Свинова.

Правда, в самом конце Шеттине вновь отметился негативным действием: получил красную карточку. Но об этом уже не вспомнят, как и о промахе – «Урал» выдал камбэк в компенсированное время и вырвал победу.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»