😱Как он простил «Спартак»?! Форвард «Урала» с 9 метров не попал в пустые ворота
Матч «Урала» и «Спартака» – какое-то безумие! Про победу хозяев в компенсированное время расскажем чуть позже. Сейчас все дружно хватаемся за голову от промаха Гильерме Шеттине.
На 78-й минуте (еще при счете 1:1) «Урал» провел быструю атаку, которую завершал бразилец. Шеттине бил с 9-10 метров в пустой угол – Свинов туда никак не успевал. Но Гильерме простил. Без шуток – он не попал! Смотрите сами.
А теперь по кадрам – давайте посмакуем. Перед бразильцем пустой угол, никто не мешает.
Многие в этот момент уже праздновали гол.
Но Шеттине попал в штангу! Фантастика! Мяч вылетел в поле, и игра продолжилась.
Тренерская скамейка «Урала» выскочила, чтобы поздравить Шеттине с голом.
Через мгновение их ждало полнейшее разочарование. Как это не гол?
Кажется, сам Шеттине не понял, как использовал этот момент.
«Спартак» моментально наказал – на 81-й минуте Александр Соболев вывел москвичей вперед. Что-то похожее мы уже видели на этой неделе: после эпичного промаха Антона Заболотного «Факел» забил победный в ворота ЦСКА.
Но уже в добавленное время «Урал» устроил что-то невероятное – два гола за четыре минуты! В победном велика роль Шеттине, он скинул мяч на Бикфалви, который перевесил Свинова.
Правда, в самом конце Шеттине вновь отметился негативным действием: получил красную карточку. Но об этом уже не вспомнят, как и о промахе – «Урал» выдал камбэк в компенсированное время и вырвал победу.
- Дата проведения
- 11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
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Спартак –
Свинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
- Предупреждения:
- Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
- Удаление:
- Шеттине (90).
Заболотный не забил из вратарской в пустые – ЦСКА пропустил в следующей атаке
Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»
Первая результативная ошибка, так все прозрели в н е з а п н о
Только нем понял за что бразилец получил КК?
Вот такую же покупку Ганчаренко -- на Гаича обменять.