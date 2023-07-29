Рейтинг лучших легионеров в истории РПЛ: Вагнер, Халк, Карвальо, Малком – в топ-7

На этой неделе РПЛ потеряла главную звезду: Малком официально перешел в «Аль-Хилаль».

В прошлом сезоне Малком забил 23 гола (второй результат в гладкий сезон после 25 голов Олега Веретенникова-1995), в ближайшее время иностранцы такого масштаба в РПЛ точно не приедут, поэтому футбольная редакция Sports.ru составила список лучших легионеров в истории лиги.

Голосовали пятеро: главный редактор Владислав Воронин, шеф отдела футбола Павел Тихонов, главный по российскому футболу Александр Дорский, спартаковская звезда и ведущий «Нет темы» Глеб Чернявский и редактор Андрей Васильев. Принцип определения лучших прост: каждый респондент назвал топ-10, в котором первое место получало десять баллов, второе – девять и так далее.

Топ-7, которая сильно оторвалась от всех, ­– перед вами. Кто лишний? Кого явно не хватает? Пишите в комментариях!

7-е место. Кристиан Нобоа

Нобоа – лидер по матчам среди легионеров в РПЛ (Дейвидас Шемберас набивал статистику еще до основания лиги), четвертый ­– по голам (78). Крис стал культовым легионером, несмотря на скомканные отрезки в Москве и Петербурге – так хорош он был в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

Нобоа не сломали ни Роберто Манчини, ни разрыв крестообразных связок колена в 33 года. Конечно, в последние годы эквадорец в основном играет за счет интеллекта и стандартов, но в золотую эпоху «Рубина» Нобоа и пахал в обороне, входя в топ-10 по перехватам в РПЛ.

6-е место. Малком

Малком – четырехкратный чемпион России (самый титулованный в нашем топе), но из-за первых двух сезонов – всего лишь шестой. Сначала ему мешали травмы и привязанность к барселонскому стилю, но после внешних (питание) и внутрикомандных (уход от пары нападающих Дзюба – Азмун, игра через короткий пас) перемен бразилец засверкал.

В Малкоме не было волшебства Карвальо, мощи Халка, компьютеризации Нобоа или лидерских качеств Данни, но даже без них он выдал один из индивидуально сильнейших сезонов в истории лиги.

Малком-2022/23 – абсолютный топ, который и создавал, и завершал.

5-е место. Даниэл Карвальо

Мини-Роналдиньо. Умный футбол, нестандартные решения, резкие передачи, красивейший дриблинг, легкость даже в самые тяжелые момент.

Карвальо – это футбол, о котором каждый мечтает в детстве, представляя себя настоящим игроком на стадионе.

Только крайне жаль, что Карвальо не пошел дальше – в России так и будут спустя десятилетия вспоминать волшебника, который мог укатить в «Реал».

4-е место. Мигель Данни

Когда Данни переезжал в «Динамо», нельзя было представить, что он хотя бы станет лучшим среди той португало-бразильской толпы. Этот статус Мигель обрел очень быстро, а затем переключился на более сложные челленджи.

Данни – легенда двух российских клубов, самый дорогой трансфер внутри РПЛ, автор победного гола в Суперкубке УЕФА. Данни – футболист, который пережил три разрыва крестообразных связок колена и дважды возвращался на топовый уровень.

На финишном этапе в «Зените» Данни был ключевым персонажем не только на поле: именно он объединял российских игроков и иностранцев в команде Андре Виллаш-Боаша.

3-е место. Квинси Промес

Рекордсмен РПЛ по голам среди легионеров (88). Лучший игрок «Спартака» в построманцевскую эпоху. Самый умелый и разнообразный атакующий игрок в чемпионате России после отъезда Малкома.

Особая ценность Квинси – отсутствие длинных провальных отрезков. Он может быть вяловат, но даже в неудачном матче способен поймать озарение и обрушить на соперника гениальный финт и удар. За это его и полюбили.

2-е место. Халк

До сих мощнейший входящий трансфер в РПЛ – и наверняка никто его не перебьет как минимум в ближайшие пять лет. От Халка (и Витцеля) ждали ярких перфомансов в Лиге чемпионов, но с ними «Зенит» так и не сделал еврокубкового шага вперед: та же 1/8 финала (дважды), что и с российским костяком в сезоне-2011/12.

В России трофеев тоже немного (по одному чемпионату и Кубку России), но индивидуально Халк тащил почти всегда: три сезона с 20+ очками по «гол+пас» и абсолютно невероятные 17+18 в еще дышащей РПЛ-2015/16.

От Халка все всегда ждали убийственных ударов с левой – и все равно пропускали после них. А если левую и закрывали, Халк неожиданно перекладывал мяч на правую – Денис Глушаков об этом вряд ли забудет.

1-е место. Вагнер Лав

Вагнер не лучший бомбардир в истории РПЛ: сначала его догнал Азмун (по 85 голов), а весной обогнал Промес (уже 88).

Вагнер не идеал отношения к работе.

Вагнер играл на пике заметно меньше других великих форвардов.

Но категории величия и исторического наследия шире чистых цифр. К статистике добавляются эмоции – как вы вскакивали, хватались за голову, рвались на стадион, пытались скопировать косички или даже удары из матчей. Вагнеру в этом равных почти нет.

Вагнер – футбол с улыбкой, голы с невероятной видимой легкостью и технической сложностью одновременно, скорость и обдуманность одновременно.

Уан Лав.

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev; РИА Новости/Александр Гальперин, Артур Лебедев, Максим Богодвид, Игорь Руссак, Александр Вильф