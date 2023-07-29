Рейтинг лучших легионеров в истории РПЛ: Вагнер, Халк, Карвальо, Малком – в топ-7
На этой неделе РПЛ потеряла главную звезду: Малком официально перешел в «Аль-Хилаль».
В прошлом сезоне Малком забил 23 гола (второй результат в гладкий сезон после 25 голов Олега Веретенникова-1995), в ближайшее время иностранцы такого масштаба в РПЛ точно не приедут, поэтому футбольная редакция Sports.ru составила список лучших легионеров в истории лиги.
Голосовали пятеро: главный редактор Владислав Воронин, шеф отдела футбола Павел Тихонов, главный по российскому футболу Александр Дорский, спартаковская звезда и ведущий «Нет темы» Глеб Чернявский и редактор Андрей Васильев. Принцип определения лучших прост: каждый респондент назвал топ-10, в котором первое место получало десять баллов, второе – девять и так далее.
Топ-7, которая сильно оторвалась от всех, – перед вами. Кто лишний? Кого явно не хватает? Пишите в комментариях!
7-е место. Кристиан Нобоа
Нобоа – лидер по матчам среди легионеров в РПЛ (Дейвидас Шемберас набивал статистику еще до основания лиги), четвертый – по голам (78). Крис стал культовым легионером, несмотря на скомканные отрезки в Москве и Петербурге – так хорош он был в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».
Нобоа не сломали ни Роберто Манчини, ни разрыв крестообразных связок колена в 33 года. Конечно, в последние годы эквадорец в основном играет за счет интеллекта и стандартов, но в золотую эпоху «Рубина» Нобоа и пахал в обороне, входя в топ-10 по перехватам в РПЛ.
6-е место. Малком
Малком – четырехкратный чемпион России (самый титулованный в нашем топе), но из-за первых двух сезонов – всего лишь шестой. Сначала ему мешали травмы и привязанность к барселонскому стилю, но после внешних (питание) и внутрикомандных (уход от пары нападающих Дзюба – Азмун, игра через короткий пас) перемен бразилец засверкал.
В Малкоме не было волшебства Карвальо, мощи Халка, компьютеризации Нобоа или лидерских качеств Данни, но даже без них он выдал один из индивидуально сильнейших сезонов в истории лиги.
Малком-2022/23 – абсолютный топ, который и создавал, и завершал.
5-е место. Даниэл Карвальо
Мини-Роналдиньо. Умный футбол, нестандартные решения, резкие передачи, красивейший дриблинг, легкость даже в самые тяжелые момент.
Карвальо – это футбол, о котором каждый мечтает в детстве, представляя себя настоящим игроком на стадионе.
Только крайне жаль, что Карвальо не пошел дальше – в России так и будут спустя десятилетия вспоминать волшебника, который мог укатить в «Реал».
4-е место. Мигель Данни
Когда Данни переезжал в «Динамо», нельзя было представить, что он хотя бы станет лучшим среди той португало-бразильской толпы. Этот статус Мигель обрел очень быстро, а затем переключился на более сложные челленджи.
Данни – легенда двух российских клубов, самый дорогой трансфер внутри РПЛ, автор победного гола в Суперкубке УЕФА. Данни – футболист, который пережил три разрыва крестообразных связок колена и дважды возвращался на топовый уровень.
На финишном этапе в «Зените» Данни был ключевым персонажем не только на поле: именно он объединял российских игроков и иностранцев в команде Андре Виллаш-Боаша.
3-е место. Квинси Промес
Рекордсмен РПЛ по голам среди легионеров (88). Лучший игрок «Спартака» в построманцевскую эпоху. Самый умелый и разнообразный атакующий игрок в чемпионате России после отъезда Малкома.
Особая ценность Квинси – отсутствие длинных провальных отрезков. Он может быть вяловат, но даже в неудачном матче способен поймать озарение и обрушить на соперника гениальный финт и удар. За это его и полюбили.
2-е место. Халк
До сих мощнейший входящий трансфер в РПЛ – и наверняка никто его не перебьет как минимум в ближайшие пять лет. От Халка (и Витцеля) ждали ярких перфомансов в Лиге чемпионов, но с ними «Зенит» так и не сделал еврокубкового шага вперед: та же 1/8 финала (дважды), что и с российским костяком в сезоне-2011/12.
В России трофеев тоже немного (по одному чемпионату и Кубку России), но индивидуально Халк тащил почти всегда: три сезона с 20+ очками по «гол+пас» и абсолютно невероятные 17+18 в еще дышащей РПЛ-2015/16.
От Халка все всегда ждали убийственных ударов с левой – и все равно пропускали после них. А если левую и закрывали, Халк неожиданно перекладывал мяч на правую – Денис Глушаков об этом вряд ли забудет.
1-е место. Вагнер Лав
Вагнер не лучший бомбардир в истории РПЛ: сначала его догнал Азмун (по 85 голов), а весной обогнал Промес (уже 88).
Вагнер не идеал отношения к работе.
Вагнер играл на пике заметно меньше других великих форвардов.
Но категории величия и исторического наследия шире чистых цифр. К статистике добавляются эмоции – как вы вскакивали, хватались за голову, рвались на стадион, пытались скопировать косички или даже удары из матчей. Вагнеру в этом равных почти нет.
Вагнер – футбол с улыбкой, голы с невероятной видимой легкостью и технической сложностью одновременно, скорость и обдуманность одновременно.
Уан Лав.
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Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev; РИА Новости/Александр Гальперин, Артур Лебедев, Максим Богодвид, Игорь Руссак, Александр Вильф
Мало того, что это не правда, самые слабые были в нищие 90-е. Когда и легионеров не было и свои игроки уезжали. Так и в целом аргумент ни о чем. Мы последние 2,5 года видели Малкома и Промеса в одном и том же чемпионате. И Малком играл сильнее.
Я вам даже помогу с аргументами. У Халка есть гол в матче с Ливерпулем, а у Промеса целых семь. Но есть нюанс...