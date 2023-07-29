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Рейтинг лучших легионеров в истории РПЛ: Вагнер, Халк, Карвальо, Малком – в топ-7

Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Зенит Зенит
Данни Данни
Вагнер Лав Вагнер Лав
Халк Халк
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
Сочи Сочи
Малком Малком
Рубин Рубин
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
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Даниэл Карвальо Даниэл Карвальо
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На этой неделе РПЛ потеряла главную звезду: Малком официально перешел в «Аль-Хилаль».

В прошлом сезоне Малком забил 23 гола (второй результат в гладкий сезон после 25 голов Олега Веретенникова-1995), в ближайшее время иностранцы такого масштаба в РПЛ точно не приедут, поэтому футбольная редакция Sports.ru составила список лучших легионеров в истории лиги.

Голосовали пятеро: главный редактор Владислав Воронин, шеф отдела футбола Павел Тихонов, главный по российскому футболу Александр Дорский, спартаковская звезда и ведущий «Нет темы» Глеб Чернявский и редактор Андрей Васильев. Принцип определения лучших прост: каждый респондент назвал топ-10, в котором первое место получало десять баллов, второе – девять и так далее. 

Топ-7, которая сильно оторвалась от всех, ­– перед вами. Кто лишний? Кого явно не хватает? Пишите в комментариях!

7-е место. Кристиан Нобоа

Нобоа – лидер по матчам среди легионеров в РПЛ (Дейвидас Шемберас набивал статистику еще до основания лиги), четвертый ­– по голам (78). Крис стал культовым легионером, несмотря на скомканные отрезки в Москве и Петербурге – так хорош он был в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

Нобоа не сломали ни Роберто Манчини, ни разрыв крестообразных связок колена в 33 года. Конечно, в последние годы эквадорец в основном играет за счет интеллекта и стандартов, но в золотую эпоху «Рубина» Нобоа и пахал в обороне, входя в топ-10 по перехватам в РПЛ.  

6-е место. Малком

Малком – четырехкратный чемпион России (самый титулованный в нашем топе), но из-за первых двух сезонов – всего лишь шестой. Сначала ему мешали травмы и привязанность к барселонскому стилю, но после внешних (питание) и внутрикомандных (уход от пары нападающих Дзюба – Азмун, игра через короткий пас) перемен бразилец засверкал.

В Малкоме не было волшебства Карвальо, мощи Халка, компьютеризации Нобоа или лидерских качеств Данни, но даже без них он выдал один из индивидуально сильнейших сезонов в истории лиги.  

Малком-2022/23 – абсолютный топ, который и создавал, и завершал.  

5-е место. Даниэл Карвальо

Мини-Роналдиньо. Умный футбол, нестандартные решения, резкие передачи, красивейший дриблинг, легкость даже в самые тяжелые момент.

Карвальо – это футбол, о котором каждый мечтает в детстве, представляя себя настоящим игроком на стадионе. 

Только крайне жаль, что Карвальо не пошел дальше – в России так и будут спустя десятилетия вспоминать волшебника, который мог укатить в «Реал».

4-е место. Мигель Данни

Когда Данни переезжал в «Динамо», нельзя было представить, что он хотя бы станет лучшим среди той португало-бразильской толпы. Этот статус Мигель обрел очень быстро, а затем переключился на более сложные челленджи. 

Данни – легенда двух российских клубов, самый дорогой трансфер внутри РПЛ, автор победного гола в Суперкубке УЕФА. Данни – футболист, который пережил три разрыва крестообразных связок колена и дважды возвращался на топовый уровень.

На финишном этапе в «Зените» Данни был ключевым персонажем не только на поле: именно он объединял российских игроков и иностранцев в команде Андре Виллаш-Боаша.

3-е место. Квинси Промес

Рекордсмен РПЛ по голам среди легионеров (88). Лучший игрок «Спартака» в построманцевскую эпоху. Самый умелый и разнообразный атакующий игрок в чемпионате России после отъезда Малкома. 

Особая ценность Квинси – отсутствие длинных провальных отрезков. Он может быть вяловат, но даже в неудачном матче способен поймать озарение и обрушить на соперника гениальный финт и удар. За это его и полюбили. 

2-е место. Халк

До сих мощнейший входящий трансфер в РПЛ – и наверняка никто его не перебьет как минимум в ближайшие пять лет. От Халка (и Витцеля) ждали ярких перфомансов в Лиге чемпионов, но с ними «Зенит» так и не сделал еврокубкового шага вперед: та же 1/8 финала (дважды), что и с российским костяком в сезоне-2011/12.

В России трофеев тоже немного (по одному чемпионату и Кубку России), но индивидуально Халк тащил почти всегда: три сезона с 20+ очками по «гол+пас» и абсолютно невероятные 17+18 в еще дышащей РПЛ-2015/16.

От Халка все всегда ждали убийственных ударов с левой – и все равно пропускали после них. А если левую и закрывали, Халк неожиданно перекладывал мяч на правую – Денис Глушаков об этом вряд ли забудет.  

1-е место. Вагнер Лав

Вагнер не лучший бомбардир в истории РПЛ: сначала его догнал Азмун (по 85 голов), а весной обогнал Промес (уже 88). 

Вагнер не идеал отношения к работе. 

Вагнер играл на пике заметно меньше других великих форвардов. 

Но категории величия и исторического наследия шире чистых цифр. К статистике добавляются эмоции – как вы вскакивали, хватались за голову, рвались на стадион, пытались скопировать косички или даже удары из матчей. Вагнеру в этом равных почти нет. 

Вагнер – футбол с улыбкой, голы с невероятной видимой легкостью и технической сложностью одновременно, скорость и обдуманность одновременно. 

Уан Лав.

Четыре сезона Малкома в картинках: космическая реализация, резкий взлет, любимая зона удара и крепкий прессинг

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev; РИА Новости/Александр Гальперин, Артур Лебедев, Максим Богодвид, Игорь Руссак, Александр Вильф

116 комментариев

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Алексей Минин
Данни, Малком и Карвальо ниже Промеса. Отличный рейтинг.
+55
-27
+28
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Owen_the_Simple
Промес третий в связи с чем? Много золота собрал в России? Еврокубки брал? В ЛЧ ярко выступал? Или за голы середнякам и аутсайдерам РПЛ?
+57
-33
+24
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Сергей Васильев
Ответ Алексей Минин
Данни, Малком и Карвальо ниже Промеса. Отличный рейтинг.
Карвалью нормально сыграл полтора сезона. Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю. Данни полностью раскрыться помешали травмы. Так что всё справедливо.
+48
-28
+20
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Георгий Янцевич
Ведран Чорлука. Понятно что у вас тут в основном яркие нападающие, хлеб которых это голы, но Ведран возможно куда больше пользы приносил команде на стабильном и долгом уровне, и был в лиге одним из лучших защитников, а в Локо так точно лучшим со времён Сенникова, Пашинина и Асатиани.
+19
0
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savvaresh
Ответ Unknown Forusha
Халк лучше
И Халка, и Вагнера вполне можно поставить на первое место, но Вагнер, как мне кажется, оказал большее влияние на всю РПЛ, чем Халк. Я болельщик ЦСКА и игру Вагнера не застал в более менее сознательном возрасте, поэтому остаётся довольствоваться нарезками и записями, а вот игру Халка видел хорошо, и Халк, конечно, машина, для нашего чемпионата игрок реально экстра класса, но он не так сильно повлиял на игру всех команд, а Вагнер смог. Ну и нельзя не отметить, что те впечатления, которые ты получаешь в молодости при просмотре футбола, оказываются сильнее, чем те, которые получаешь позже. Те, кто составляли топ попали на пик игры Вагнера когда были сильно моложе и его игра в то время действительно впечатляла, даже если ты болельщик других клубов, а игру Халка они видели уже будучи взрослее и трезвее к ней относились, потому что она для них от неё уже не веяла такой магией, как игра Вагнера
+18
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+17
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Shuller18
Да с чего вдруг Малком шестой? Он в кризисной РПЛ выдал один топ сезон причем тогда, когда команда и без него доминировала в РПЛ. Думбия, Домингес, Гарай, Иванович, Азмун, Карадениз, Тимощук, Кришито, Муса...не, не слышали?
+15
-2
+13
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Unknown Forusha
Халк лучше
+26
-14
+12
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Никита Самарин
Домингес?
+12
0
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Владимир Беспутин
Вы составляли рейтинг по количеству забитых голов? Кришито, Карадениз, Сесар Навас, Витсель, Хонда - такие фамилии о чём-нибудь говорят?
+13
-2
+11
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Balt39
Ответ Сергей Васильев
Карвалью нормально сыграл полтора сезона. Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю. Данни полностью раскрыться помешали травмы. Так что всё справедливо.
Со всеми согласен, но Данни точно должен быть в тройке. Карвалью и Малком - да. Но Мигель - перебор. Травмы травмами, но он провёл за Динамо и Зенит 270 игр. Промес даже к 200 ещё не подобрался. Влияние на игру у Данни ещё больше чем у Квинси. Да и при чем тут травмы? Он мог бы быть ещё круче, но даже так - топарь
+10
0
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fil_spb
Ответ Сергей Васильев
Карвалью нормально сыграл полтора сезона. Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю. Данни полностью раскрыться помешали травмы. Так что всё справедливо.
"Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю"

Мало того, что это не правда, самые слабые были в нищие 90-е. Когда и легионеров не было и свои игроки уезжали. Так и в целом аргумент ни о чем. Мы последние 2,5 года видели Малкома и Промеса в одном и том же чемпионате. И Малком играл сильнее.
+15
-6
+9
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cruze
Промес выше Данни, серьезно? Ахахахах
+10
-3
+7
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feanor
Все эти рейтинги без критериев оценки - это курам на смех. Субъективщина для срача в комментариях. Что оценивали-то? Отдельно взятый сезон, совокупность регалий/достижений, общая польза за все годы пребывания в чемпионате?
+7
0
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Давид Agabekyan
Ответ athos
согласен, должен быть вторым . чемпионств у него как у Халка,но есть и кубок и в лч с Севильей 2+2 делал, за Халком такого не помню
С Халком всего лишь 15 очков в группе ЛЧ брали. До целой одной победы над Севильей недотягивает, но неплохо
+9
-2
+7
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Roman Araslanov
Ответ Owen_the_Simple
Промес третий в связи с чем? Много золота собрал в России? Еврокубки брал? В ЛЧ ярко выступал? Или за голы середнякам и аутсайдерам РПЛ?
Это ты про Малкома, который покеры всяким Оренбургам и Сочам делал? Смешно. У Квинси голы в ек есть, 2+2 с Севильей, 2+1 с Наполи, а у Малкома что? Даже Берг и Лисакович в ЛЧ больше него забили
+13
-7
+6
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Owen_the_Simple
Ответ athos
газом надышался? какая ничья, я помню 5-1. и да, ни Халк ни Данни о таком могут только мечтать, у них же такого нет)
Видишь какая важная победа была, даже я о ней уже не помню.
Я вам даже помогу с аргументами. У Халка есть гол в матче с Ливерпулем, а у Промеса целых семь. Но есть нюанс...
+8
-2
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Shuller18
Ответ Сергей Васильев
Карвалью нормально сыграл полтора сезона. Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю. Данни полностью раскрыться помешали травмы. Так что всё справедливо.
Один сезон того Карвальо был волшебством
+6
0
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Blue Monster
Ответ Сергей Васильев
Карвалью нормально сыграл полтора сезона. Малком выступал в самом слабом чемпионате России за всю историю. Данни полностью раскрыться помешали травмы. Так что всё справедливо.
Может тогда надо составлять топ долгожителей, а не топ лучших. Самый высокий уровень показывали Халк и Карвалью
+6
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Onion
Ответ max62
Лучший легионер - Неманья Видич, рядом никого нет. Он единственный, кто уехал в Европу и там продолжил свой рост и многого добился.
Что значит - единственный? Как минимум Шкртел точно так же уехал и продолжил.
+5
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AstaAsta
Против Дортмунда всё было понятно, но вот 1/8 против Бенфики с Халком навсегда останется одним из самых жалостных ситуаций для Зенита… Как же было обидно… совершенно играбельный соперник, против которого по ходу противостояния Зенит взял инициативу и вёл матч. Но всё как и часто бывало для российских клубов в еврокубках того периода: глупые иногда вовсе нелогичные единичные эпизоды, которые обрывают все планы… Халк заслуживал своим заходом в Зенит оказаться в 1/4!
+4
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Руслан Платонов
Ответ Владимир Беспутин
Вы составляли рейтинг по количеству забитых голов? Кришито, Карадениз, Сесар Навас, Витсель, Хонда - такие фамилии о чём-нибудь говорят?
Это понятно, что это Великие игроки для РПЛ, но в топ 7 нельзя включить всех, только 7 игроков
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Owen_the_Simple
Ответ athos
ой , ой. победы на поздних стадиях Лч у кого-то есть? и да, за последние 10 лет это лучший матч наших клубов в Европе. у ваших Данни и Халков есть такие?)
Можно обыгрывать кого-то на поздних стадиях ЛЧ, это действительно редкое достижение. Можно грандов в группе ЛЧ обыгрывать, как ЦСКА с Реалом. Можно выиграть ЛЕ или хотя бы в финале сыграть. Что из этого Промес делал?
+4
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romankoucher
Диарра, Вальбуэна, прости хоспади Тимощук, Воронин, Витцель, Видич, Виллиан....какие нахер Промесы?
+4
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Owen_the_Simple
Ответ athos
согласен, должен быть вторым . чемпионств у него как у Халка,но есть и кубок и в лч с Севильей 2+2 делал, за Халком такого не помню
С самой Севильей вничью сыграл? Ну ничего себе! Вничью...да ещё и с супер клубом Севильей? Фантастика! Блестяще! Ни Халк ни Данни о таком и мечтать не могли.
+8
-4
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Титюля
Квинси вроде как уголовник и находится в бегах? Или это не важно, пусть на него равняется молодежь.
+5
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