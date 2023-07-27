«Всем по барабану». Карпин наехал на РФС из-за бана ФИФА, но снова выиграл

Две победы на старте сезона.

«Ростов» начал сезон с двух побед, но есть неигровые проблемы – ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новичков: должны «Норчепингу» за трансфер Понтуса Альмквиста. Перед кубковым матчем с «Рубином» (1:0) Валерий Карпин раскритиковал РФС за пассивность.

«Регистрация новичков? Не заявили. Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану, что происходит с этими банами. Почему не рискнул [выпустить академию]? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», – заявил главный тренер «Ростова».

После матча с «Рубином» Карпин снова привлек внимание к запрету на регистрацию игроков: «Проблема не решена – всех нюансов не знаю. Ребята вышли перепуганные. Как оценивать, если они не тренировались?»

Автору победного гола Ивану Комарову наверняка поплохело после упоминания 10 пропущенных – он был в той самой команде «Ростова», получившей 1:10 от «Сочи». Но перепуганным он точно не выглядел: в моменте с забитым классно обыграл опытного Грицаенко и покатил с левой в дальний.

Это единственный удар «Ростова» в матче – всего набили 0,1 xG.

Что вообще известно о ситуации?

Мы подробно рассказывали после матча с «Факелом» (2:1).

«Ростов» не смог заявить на матч 1-го тура Мир РПЛ новичков – Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова. ФИФА наложила запрет на регистрацию из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский клуб отправил переведенные деньги обратно в Россию, так как не смог... снять их. Теперь «Ростов» ждет документы, позволяющие снять запрет.

«В этом межсезонье клуб провел серьезную работу на трансферном рынке, – перед матчем с «Факелом» комментировал ситуацию президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. – К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

«Ростов» готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует».

Валерий Карпин тогда был очень расстроен: «Мы узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло. У нас за шесть дней три игры, так что все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, полностью похерились. Но что есть, то есть. Все коту под хвост».

Арутюнянц после «Факела» дал еще подробностей: «Мы отправляли деньги в шведский банк – он их нам возвращает. Мы еще раз отправляем, а они нам их возвращают снова с пометкой: «политика». Сейчас мы ведем консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему. «Норчепинг» сообщал ФИФА, что «Ростов» хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте. Временных рамок решения вопроса нет – сейчас это уже полностью вопрос ФИФА и УЕФА».

«Делаем все возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА». Есть комментарий президента РПЛ

Высказался и президент РПЛ Александр Алаев:

«Конечно, ситуация с «Ростовом» – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы. Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает все возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать: наложен запрет ФИФА, и клуб не может выполнять спортивную деятельность.

Мы делаем все возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА. Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба. Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты».

После матча с «Рубином» Арутюнянц сообщил «Матч ТВ», что клуб вновь отправил деньги в шведский банк: «Александр Александрович [Алаев] конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Уверен, что все успешно завершится уже в ближайшее время ».

А вы верите?

Фото: vk.com/fcrostov