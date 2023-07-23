«Планы похерились». «Ростов» сыграл с «Факелом» без новичков из-за бана ФИФА

Матч почти без легионеров.

«Ростов» стартовал в Мир РПЛ с домашней победы над «Факелом» – 2:1.

А сейчас занятная деталь – в стартовых составах команд не было... ни одного иностранца! Лишь на 72-й минуте на замену вышел македонец Давид Ташевски.

Все 25 футболистов из заявки «Факела» имеют российское гражданство. А вот у «Ростова» ситуация сложнее – там не могут зарегистрировать Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова.

Что случилось?

В заявке «Ростова» на сезон пока только один легионер – македонский форвард Давид Ташевски.

Остальных заявить пока не выйдет: ФИФА запретила ростовчанам регистрировать новых игроков из-за долга перед шведским «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Его взяли осенью 2020-го за 3,75 млн евро, но весной 2022-го швед приостановил контракт и сейчас играет за «Лечче».

В чем причина? Все просто: «Норчепинг» отправил переведенные деньги обратно в Россию, так как не смог... снять их. Теперь «Ростов» ждет документы, позволяющие снять запрет.

«В этом межсезонье клуб провел серьезную работу на трансферном рынке, – комментирует ситуацию президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. – Усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

«Ростов» готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!»

Валерий Карпин перед матчем был очень расстроен: «Мы узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло. У нас за шесть дней три игры, так что все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, полностью похерились. Но что есть, то есть. Все коту под хвост».

Все это не помешало «Ростову» выиграть первый матч сезона

Несмотря на сложности с составом, «Ростов» справился и без новичков.

• «Ростов» выиграл 2:1, причем это волевая победа. Пришлось отыгрываться в первом тайме после гола Маркова, но до перерыва забил Осипенко, а победный во втором тайме исполнил Тугарев. «Факел», правда, чуть не сравнял счет на 90+5 – спас Песьяков.

• Гол Осипенко – 1000-й для «Ростова» в чемпионатах России. Вот такую графику заготовил «Ростов»:

• Победный гол Тугарева – подарок ему на день рождения. За день до этого футболисту «Ростова» исполнилось 25 лет.

• И это не все приятные моменты для Тугарева. После его гола вся команда известный жест, покачав колыбель – у полузащитника и его супруги Каталеи родилась дочь Мишель.

Получилось эффектно:

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; кадры трансляции «Матч ТВ»; fc-rostov.ru