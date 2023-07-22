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ЦСКА теряет защитников – минус Агапов, Дивеев и теперь Роша. Против «Урала» выпустили 17-летнего

Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
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Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
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Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
Игорь Дивеев Игорь Дивеев
Виллиан да Силва Роша Виллиан да Силва Роша
Михаил Рядно
Футбол Футбол

ЦСКА тяжело вкатывается в сезон: в Суперкубке обидно проиграли «Зениту», а в первом туре РПЛ неожиданно сгорели «Уралу» (1:2).

Вероятно, влияет и глубина состава – ЦСКА теряет защитников из основы. 

У ЦСКА совсем неопытная скамейка – вместо вылетевшего Роши пришлось выпускать 17-летнего воспитанника

Скамейку ЦСКА не узнать. В игре с «Уралом» почти весь запас – из юных воспитанников. Среди опытных лишь Константин Кучаев и вернувшийся из Италии Адольфо Гайч. 

Такой скромный запас – не только из-за ухода Хесуса Медины в «Спартак» и сорванных договоренностей с Марио. ЦСКА сильно страдает из-за травм, особенно обеднел центр защиты.

❌ Илья Агапов повредил колено в Братском Кубке с «Динамо». Но должен вернуться в ближайшее время. 

❌ Игорь Дивеев сломался в Суперкубке с «Зенитом». Пропустит еще минимум три месяца. Агент футболиста Олег Еремин в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил, что Игоря прооперируют.

❌ На 32-й минуте игры с «Уралом» (уже при счете 0:1, Аюпов воспользовался ошибкой Акинфеева) возникла новая проблема: Виллиан Роша получил травму – вместо него вышел 17-летний защитник Михаил Рядно. Это воспитанник ЦСКА, он дебютирует в РПЛ.

Куда же без шуток про возвращение Березуцких и Игнашевича

Несколько ярких реакций из телеграма.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин предлагает вернуть Игнашевича, который уже тренирует «Балтику»: «А можно разводить матчи ЦСКА и Балтики по разным игровым дням? Похоже, армейцам пора Игнашевича возвращать».

Автор Sports.ru Александр Дорский прогнозирует скорое появление на поле представителей тренерского штаба: «Видимо, скоро в составе ЦСКА будут выходить Федотов, Ямлиханов, Искаков и Фоменко. Даже глубина состава появится!»

Инсайдер Иван Карпов не забывает о Березуцких: «Алло, Леннорыч! Говорят, у вас в защите коллапс. Помощь нужна? Одному подъезжать или с братом?»

Телеграм-канал «Кара Гинера 2.0» продолжил тему: «Березуцкого на презентацию форму позвали, теперь пора на сезон заявлять».

ЦСКА срочно нужен центральный защитник – если Игнашевич и Березуцкие все-таки не приедут, то придется выходить на трансферный рынок.

Бабаев пообещал трансферы 

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прояснил «Чемпионату», как клуб работает над усилением: 

«Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.

Несмотря на отсутствие еврокубков, которые всегда имели определяющую роль в бюджете клуба, мы ставим высокие задачи и не собираемся останавливаться после прошлого сезона. И для развития команды, конечно, нужна свежая кровь.

Работа ведется по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры. Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.

Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперед».

90 вопросов к новому сезону РПЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; vk.com/pfc_cska

13 комментариев

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dreamstep
Вот так ЦСКА, единственный реальный конкурент Зенита, сам себя с начала сезона снимает с чемпионской гонки свой нулевой трансферной активностью.
+15
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Andrei313
Странно, что Лукина не выпустили сегодня.
+7
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Юрий Безуглый
А кто-то ещё говорил под постом редакции с прогнозами на сезон, что ЦСКА 100% будет в тройке и единственный может конкурировать с Зенитом. А кем конкурировать-то?
+5
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Товарищ Наркотик
Ответ Andrei313
Странно, что Лукина не выпустили сегодня.
Слабоват он пока
+3
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Юрий Тюмин
Да и впереди безнадега
+2
0
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ДнепрЧемпион1983
Почему так урал отпускаете? Вполне ожидаемый результат для тех кто шарит в футболе
+3
-1
+2
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Alex Metallov
Безнадёга
+1
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Василий Байбаков
Для юмористов Евгений Ленорович
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Фарид Алекперов
Позже всех закончили прошлый сезон ( кроме Краснодара) и раньше всех начали( кроме Зенита) Выходит, что меньше всех отдыхали- отсюда и травмы, ну и фактор короткой скамейки. Где-то и Федотов чересчур нагружал основу, надо было в матчах против слабых команд ротировать состав больше.
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Alexander Solodkov
вопрос - а как готовились к новому сезону? По этому плачу видно, что сезон пришел неожиданно. Там же руководства со званиями не мерянно. Забыли отдать команду? Или считать разучились сколько и кого надо для игры?
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Shuller18
Хотя бы в аренду кого-то взять из РПЛ, того же Бегича как вариант.
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Олег Бойко
Давайте больше времени Арбузову!!
Он затащит
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aster5k
Ответ Товарищ Наркотик
Слабоват он пока
слабее чем 17-летний ? просто странно ,что в сборной по своему году он выходит , а тут выпускают не его
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