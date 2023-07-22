ЦСКА теряет защитников – минус Агапов, Дивеев и теперь Роша. Против «Урала» выпустили 17-летнего

ЦСКА тяжело вкатывается в сезон: в Суперкубке обидно проиграли «Зениту», а в первом туре РПЛ неожиданно сгорели «Уралу» (1:2).

Вероятно, влияет и глубина состава – ЦСКА теряет защитников из основы.

У ЦСКА совсем неопытная скамейка – вместо вылетевшего Роши пришлось выпускать 17-летнего воспитанника

Скамейку ЦСКА не узнать. В игре с «Уралом» почти весь запас – из юных воспитанников. Среди опытных лишь Константин Кучаев и вернувшийся из Италии Адольфо Гайч.

Такой скромный запас – не только из-за ухода Хесуса Медины в «Спартак» и сорванных договоренностей с Марио. ЦСКА сильно страдает из-за травм, особенно обеднел центр защиты.

❌ Илья Агапов повредил колено в Братском Кубке с «Динамо». Но должен вернуться в ближайшее время.

❌ Игорь Дивеев сломался в Суперкубке с «Зенитом». Пропустит еще минимум три месяца. Агент футболиста Олег Еремин в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил, что Игоря прооперируют.

❌ На 32-й минуте игры с «Уралом» (уже при счете 0:1, Аюпов воспользовался ошибкой Акинфеева) возникла новая проблема: Виллиан Роша получил травму – вместо него вышел 17-летний защитник Михаил Рядно. Это воспитанник ЦСКА, он дебютирует в РПЛ.

Куда же без шуток про возвращение Березуцких и Игнашевича

Несколько ярких реакций из телеграма.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин предлагает вернуть Игнашевича, который уже тренирует «Балтику»: «А можно разводить матчи ЦСКА и Балтики по разным игровым дням? Похоже, армейцам пора Игнашевича возвращать».

Автор Sports.ru Александр Дорский прогнозирует скорое появление на поле представителей тренерского штаба: «Видимо, скоро в составе ЦСКА будут выходить Федотов, Ямлиханов, Искаков и Фоменко. Даже глубина состава появится!»

Инсайдер Иван Карпов не забывает о Березуцких: «Алло, Леннорыч! Говорят, у вас в защите коллапс. Помощь нужна? Одному подъезжать или с братом?»

Телеграм-канал «Кара Гинера 2.0» продолжил тему: «Березуцкого на презентацию форму позвали, теперь пора на сезон заявлять».

ЦСКА срочно нужен центральный защитник – если Игнашевич и Березуцкие все-таки не приедут, то придется выходить на трансферный рынок.

Бабаев пообещал трансферы

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прояснил «Чемпионату», как клуб работает над усилением:

«Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.

Несмотря на отсутствие еврокубков, которые всегда имели определяющую роль в бюджете клуба, мы ставим высокие задачи и не собираемся останавливаться после прошлого сезона. И для развития команды, конечно, нужна свежая кровь.

Работа ведется по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры . Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.

Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперед».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; vk.com/pfc_cska