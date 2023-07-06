Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!

Вот это поворот.

Марио Фернандес возвращается в Россию. Но внезапно не в ЦСКА, а в «Зенит».

•‎ Первым об этом сообщил бразильский журналист Алешандре Пратесль – в твиттере он написал о скором подписании контракта Марио с петербургским клубом.

•‎ Инсайдер Иван Карпов поделился деталями контракта: соглашение будет на два года, Фернандес будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год. Кроме того, петербуржцы выплатят «Интернасьоналу» (последнему клубу Марио) 366 тысяч евро, а также комиссию агенту игрока.

• У «СЭ» немного другие данные: согласно ним, «Зенит» выкупит Марио Фернандеса у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро, а сам игрок будет получать в петербургском клубе менее 2 млн евро в год.

• По информации «РБ Спорт», защитник прибудет в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы подписать контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

• Сведения из телеграм-канала бразильского журналиста Фабио Алейшо: «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт, и он не занимает место для легионеров.

Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита».

Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут. Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ».

ЦСКА хотел вернуть Марио, но переход сорвался из-за компенсации «Интернасьоналу»

На переход бразильца в «Зенит» уже отреагировал Кирилл Брейдо – директор по коммуникациям ЦСКА. «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал Кирилл в своем телеграм-канале.

С конца апреля ходили слухи о возвращении Марио в ЦСКА – тогда Фернандес как раз расторг соглашение с «Интернасьоналом». Не получилось.

• «У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», – говорил тогда Брейдо.

• «По Марио говорить пока ничего не будем. Конечно, нельзя исключать его возвращение в ЦСКА, мы находимся с ним в постоянном контакте», – заявлял гендиректор клуба Роман Бабаев.

• «Было бы очень здорово, если бы он вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», – Федор Чалов тоже ждал камбэка Фернандеса.

• В начале июня Бабаев давал более оптимистичные прогнозы: «Общались с Марио – договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определенный вопрос, связанный с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что он вернется в клуб в качестве игрока. Но не хотим забегать вперед».

• Подтверждал факт переговоров и агент игрока Жорже Машаду: «Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается».

• А когда Евгений Гинер подтвердил, что Марио перейдет в ЦСКА, сомнений по поводу возможности перехода не осталось, кажется, ни у кого.

• Но преградой стала та самая компенсация, которую «Интернасьонал» потребовал за игрока . «Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – огорчил болельщиков армейцев Машаду.

• Однако ЦСКА какое-то время сохранял надежду на то, что с бразильским клубом удастся договориться:

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио . При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем.

Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», – писал директор армейцев по коммуникациям Брейдо.

Как Марио провел год?

Последний матч за ЦСКА Марио отыграл в мае 2022-го. Затем он взял паузу, приостановив контракт с армейцами, но уже в декабре всплыл в «Интернасьонале».

В Бразилии вышло сумбурно: Фернандес сыграл за «Интернасьонал» лишь 306 минут и в марте досрочно расторг контракт с клубом.

И теперь новый поворот – неожиданный для всех.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Павел Бедняков, Григорий Сысоев