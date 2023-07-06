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Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!

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Вот это поворот.

Марио Фернандес возвращается в Россию. Но внезапно не в ЦСКА, а в «Зенит». 

•‎ Первым об этом сообщил бразильский журналист Алешандре Пратесль – в твиттере он написал о скором подписании контракта Марио с петербургским клубом.

•‎ Инсайдер Иван Карпов поделился деталями контракта: соглашение будет на два года, Фернандес будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год. Кроме того, петербуржцы выплатят «Интернасьоналу» (последнему клубу Марио) 366 тысяч евро, а также комиссию агенту игрока.

• У «СЭ» немного другие данные: согласно ним, «Зенит» выкупит Марио Фернандеса у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро, а сам игрок будет получать в петербургском клубе менее 2 млн евро в год.

• По информации «РБ Спорт», защитник прибудет в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы подписать контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

• Сведения из телеграм-канала бразильского журналиста Фабио Алейшо: «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт, и он не занимает место для легионеров.

Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита».

Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут. Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ». 

ЦСКА хотел вернуть Марио, но переход сорвался из-за компенсации «Интернасьоналу»

На переход бразильца в «Зенит» уже отреагировал Кирилл Брейдо – директор по коммуникациям ЦСКА. «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал Кирилл в своем телеграм-канале.

С конца апреля ходили слухи о возвращении Марио в ЦСКА – тогда Фернандес как раз расторг соглашение с «Интернасьоналом». Не получилось. 

• «У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», – говорил тогда Брейдо.

• «По Марио говорить пока ничего не будем. Конечно, нельзя исключать его возвращение в ЦСКА, мы находимся с ним в постоянном контакте», – заявлял гендиректор клуба Роман Бабаев.

• «Было бы очень здорово, если бы он вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», – Федор Чалов тоже ждал камбэка Фернандеса.

• В начале июня Бабаев давал более оптимистичные прогнозы: «Общались с Марио – договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определенный вопрос, связанный с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что он вернется в клуб в качестве игрока. Но не хотим забегать вперед».

• Подтверждал факт переговоров и агент игрока Жорже Машаду: «Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается».

• А когда Евгений Гинер подтвердил, что Марио перейдет в ЦСКА, сомнений по поводу возможности перехода не осталось, кажется, ни у кого.

Но преградой стала та самая компенсация, которую «Интернасьонал» потребовал за игрока. «Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – огорчил болельщиков армейцев Машаду.

• Однако ЦСКА какое-то время сохранял надежду на то, что с бразильским клубом удастся договориться: 

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем.

Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», – писал директор армейцев по коммуникациям Брейдо.

Как Марио провел год?

Последний матч за ЦСКА Марио отыграл в мае 2022-го. Затем он взял паузу, приостановив контракт с армейцами, но уже в декабре всплыл в «Интернасьонале».

В Бразилии вышло сумбурно: Фернандес сыграл за «Интернасьонал» лишь 306 минут и в марте досрочно расторг контракт с клубом. 

И теперь новый поворот – неожиданный для всех.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Павел Бедняков, Григорий Сысоев

Как вы относитесь к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»?
19159 голосов
Все супер
14%
Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
59%
ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
27%
Спартак

30 комментариев

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Павел Кошель
Зенит перестал покупать бразильцев и наконец сосредоточился на россиянах :)
+45
-1
+44
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Алексей Полиенков
А мне бабало важней всего на свете - прокомментировал ситуацию Фернандес.
+25
0
+25
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Аркадий Аркадич
То есть Зенит дает 5млн 32хлетнему игроку, который за последние полтора года сыграл аж 4 полных матча? Ни разу не мешок.
+26
-10
+16
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Spymeat
Луис Адриано, играя в Спартаке, на вопрос журналиста о переходе в ЦСКА или Зенит , ответил честно: мол, "я профессиональный футболист, мне надо кормить семью - всё может быть". Это честно и правильно. А не вот так, как Марио.
+13
0
+13
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fil_spb
Ответ Dan Kennedy
Вот би било у всех бразильцев российский паспорт, это же какой прекрасный состав был бы у Зенита! Играли бы всего-то с 3 легионерами - Алипом, Барриосом и Кассьерой. Позорище. Лучше пусть у нас играют Умяров, Игнатов, Маслов и т.д. - чем вот это вот.
Опять спартач какую то чушь пишет. Во-первых, Алип не легионер. Во-вторых, наши бразильцы с паспортами, наоборот, легионеры. А уж пытаться в натужный юмор о паспортах, болея при этом за клуб, который хлопочет о гражданстве для голландского уголовника (вот уж где невиданное позорище) , как-то совсем нелепо.
+13
-3
+10
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thesuperdrum
Некрасиво получилось. Стоит поблагодарить Марио за все хорошее, что сделал для ЦСКА. Был на прощальном матче, аплодировал весь стадион, красиво проводили.
Но сам факт, что он приостановил контракт с ЦСКА, подписал контракт с бразилами (ЦСКА должен был еще и заплатить за переход своего же игрока) и теперь переходит в Зенит — это, конечно, мягко говоря не очень... Наср Аль, короче говоря, на свой родной клуб и болельщиков
+7
0
+7
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Илья Савчук
Ответ Dan Kennedy
Вот би било у всех бразильцев российский паспорт, это же какой прекрасный состав был бы у Зенита! Играли бы всего-то с 3 легионерами - Алипом, Барриосом и Кассьерой. Позорище. Лучше пусть у нас играют Умяров, Игнатов, Маслов и т.д. - чем вот это вот.
Вы застряли в 90-х или 50-х? Чутка посмотрите как выглядят составы больших клубов по миру, где фул составы из легионеров. Это ж надо додуматься и сюда приплести свой Спартак.
+8
-2
+6
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GrandLoG
Ответ Александр Милосавлевич
А вот если бы это сделал ЦСКА - тогда другое дело...
Наверное поэтому в ЦСКА и не перешёл, ЦСКА учёл риски и предложил значительно меньше
+7
-2
+5
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scorp19
А Марио то оказался очень непорядочным человеком.. внезапно.. а с виду тихий и скромный, на уши лапши хорошо навешивал.
+3
0
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Аркадий Аркадич
То есть Зенит дает 5млн 32хлетнему игроку, который за последние полтора года сыграл аж 4 полных матча? Ни разу не мешок.
Зенит дает 5 млн Фернандесу по версии Карпа - а это сразу на 5 можно делить.
+5
-2
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Dan Kennedy
Ответ Erhff
Респект Зениту за укрепление российскими игроками. 👍👍👍 Учитесь москвичи
У москвичей просто и так российские игроки есть
+5
-2
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ЦСКАФутбол
Несмотря на то, что Марио легенда ЦСКА, надеюсь при приезде на Вэб Арену, даже при Фан Уйди, он получит оглушающий свист в свой адрес.
+4
-1
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Александр Милосавлевич
Ответ Аркадий Аркадич
То есть Зенит дает 5млн 32хлетнему игроку, который за последние полтора года сыграл аж 4 полных матча? Ни разу не мешок.
А вот если бы это сделал ЦСКА - тогда другое дело...
+12
-10
+2
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Maski
Интересно, сколько денег ЦСКА предлагал, врядли все уперлось исключительно в 360 тысяч. А так, грустно конечно, когда легенды любимого клуба переходят к прямому коннкуренту
+2
0
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ziyafeson
А в чем сюрреализм ситуации?
+1
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Dan Kennedy
Адамов: ну да, ну да, пошел я на...
+1
-1
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Markus 812
Зачем он Зениту, похоже на вброс от московских сми
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AERN
Марио не красиво поступил еще когда с бразилами подписал писульку. А тут он армейцам просто в душу испражнился.
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kickass
Очень мутный трансфер. Неужели не нашли очередного Сутормина за 50 тыщ рублей?
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Erhff
Ответ Dan Kennedy
У москвичей просто и так российские игроки есть
Кто-то приколов не понимает
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Mu5ta
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Доктор Верховцев
на кой хрен?
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Злодей Спб
Ответ Dan Kennedy
Вот би било у всех бразильцев российский паспорт, это же какой прекрасный состав был бы у Зенита! Играли бы всего-то с 3 легионерами - Алипом, Барриосом и Кассьерой. Позорище. Лучше пусть у нас играют Умяров, Игнатов, Маслов и т.д. - чем вот это вот.
Зачем всем паспорта? Руководство Зенита просто знает, что со следующего сезона футболисты из БРИСК не будут считаться легионерами.
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