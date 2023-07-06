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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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Грядет самый громкий (и неожиданный) переход летнего окна в РПЛ: Марио Фернандес вот-вот станет игроком «Зенита».

Тот самый Марио Фернандес, который провел в ЦСКА 10 лет и который громко заявлял, что в России не будет играть за другой клуб – в том числе «Зенит».

Вы ведь тоже вспомнили те слова?

Марио произнес их в 2021 году в интервью Sport24. Важен контекст: в 2019-м «Зенит» уже приходил за правым защитником ЦСКА, но москвичи удержали игрока. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил: «Зенит» делал хорошее предложение по Фернандесу. Думаю, таких цифр за него мы уже не увидим». 

Вот слова Марио:

«Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». 

В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду».

Спустя два года ситуация изменилась. 

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

26 комментариев

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punker18
я вспомнил цитату Гузеевой
+34
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Сергей
Странно ждать верности клубу от чувака, который Родины меняет)
+31
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Metalloid
Как и у многих питерских, цена слову ноль.
+20
-6
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Станнис Баратеон
Когда уже футболисты поймут. то лучше лишний раз не заниматься популистской болтовней? Тренируйся и играй, больше от тебя ничего не требуется. Нет блин, обязательно надо что-то ляпнуть.
+8
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+8
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Сергей Логинов
Ответ Dmitry Orlov
Хоть кто-нибудь из футболистов говорил "если будет интересное предложение от прямого конкурента, то, возможно, я его приму"?
Луис Адриано: “Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы"
+5
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+5
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Roman Araslanov
К паре Кокорин-Глушаков присоединяться Марио
+5
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fidgety_heart
Ну тут болельщикам ЦСКА только остается вспомнить песню Ленинграда - "Прощай ..., не скучай, смотри футбол"
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Контрольный выстрел
Зенит таких любит)
+5
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Serge Vendino
Ответ Dmitry Orlov
Хоть кто-нибудь из футболистов говорил "если будет интересное предложение от прямого конкурента, то, возможно, я его приму"?
Кто-то ничего не говорит про переход к прямому конкуренту, а еще больше футболистов к прямому конкуренту не переходят.
+3
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Dmitry Orlov
Хоть кто-нибудь из футболистов говорил "если будет интересное предложение от прямого конкурента, то, возможно, я его приму"?
+3
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justbored
Пацан сказал пацан забыл.
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IlyaGrain
Бабки, бабки, бабки 🤷🏻‍♂️🙁
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Логинов
Луис Адриано: “Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы"
По крайней мере честно. Если бы и другие футболисты так отвечали, было бы как-то честнее и проще.
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Тухель
Русские своих не предают.
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Юрий Тюмин
Одно слова ИУДА!
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Faust Doc
Он тогда как бразилец говорил, а сейчас как россиянин в Зенит перешёл!
гы гы гы
+2
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Олег Кузнецов
Ничего кроме бизнеса.) Соррян,Марио.)
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Dmitriy
футбол это бизнес. бабло решает
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freeman123
А зачем он нам? Ему скоро заканчивать уже! Это не того типа бразилец которых покупают в Зенит
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qiqe
иуде самое место в ЗеНите
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Serg13s
Будет полировать лавку вместе с Бакаевым
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xion76
Деньги портят людей...
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