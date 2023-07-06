«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Грядет самый громкий (и неожиданный) переход летнего окна в РПЛ: Марио Фернандес вот-вот станет игроком «Зенита».

Тот самый Марио Фернандес, который провел в ЦСКА 10 лет и который громко заявлял, что в России не будет играть за другой клуб – в том числе «Зенит».

Вы ведь тоже вспомнили те слова?

Марио произнес их в 2021 году в интервью Sport24. Важен контекст: в 2019-м «Зенит» уже приходил за правым защитником ЦСКА, но москвичи удержали игрока. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил: «Зенит» делал хорошее предложение по Фернандесу. Думаю, таких цифр за него мы уже не увидим».

Вот слова Марио:

«Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит».

В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду».

Спустя два года ситуация изменилась.