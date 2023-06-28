«Локомотив» превращается в «Чертаново». Слишком много пересечений

«Локомотив» близок к подписанию Владислава Сарвели.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Локо» заплатит за 25-летнего нападающего «Сочи» около миллиона евро. В прошлом сезоне Мир РПЛ форвард набрал 4+1 по гол+пас в 26 матчах, а до этого воспитанник «Чертаново» провел два сезона в «Крыльях Советов».

Сарвели присоединяется Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову, которые ранее проложили уже знакомый маршрут: из «Чертаново» в «Локомотив» транзитом через Самару.

«Локо» собирает всю атаку «Крыльев»-2021/22, которая состояла из воспитанников «Чертаново»

Прошлой зимой «Локомотив» подписал двух топовых игроков «Крыльев» – Глушенкова и Пиняева. По данным «РБ Спорт», стоимость сделки тогда составила примерно 700 млн рублей (около 10 млн евро) – по 200 млн рублей отступных и еще 50-60 млн рублей подписного бонуса каждому. Агентские выплаты составили около 190 млн рублей.

Этим летом «Локо» договорился о переходе 20-летнего Артема Соколова – еще одного воспитанника «Чертаново», который засветился в «Крыльях», а прошедший сезон доигрывал в аренде в «Пари НН».

Еще «Локо» интересуется Антоном Зиньковским и Романом Ежовым. Оба воспитанники «Чертаново» и оба сияли в «Крыльях» (Ежов до сих пор там). По сути, «Локомотив» может собрать всю атаку «Крыльев» сезона-2021/22.

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных подтверждал, что Зиньковский интересен клубу, но переговоров со «Спартаком» пока не было. Зиньковский тоже аккуратен: «Мне точно никаких сигналов не поступало, но я знаком с главным тренером «Локомотива», не очень близко. Слышал, что в какой-то степени нравлюсь ему как игрок, но до трансфера далеко».

И это не все! В мае «РБ Спорт» сообщал об интересе к защитнику Александру Солдатенкову – да, он тоже воспитанник «Чертаново», а сейчас играет за «Крылья». В его контракте прописаны отступные на сумму около 150 млн рублей.

У всех этих игроков один агент – Павел Андреев. Его связывают с тренером «Локо» Галактионовым

Всех упомянутых футболистов объединяют не только «Чертаново» и «Крылья Советов», но и общий агент.

Это Павел Андреев, у которого очень близкие отношения с «Чертаново» – об этом регулярно рассказывал глава академии Николай Ларин. А еще у Андреева на протяжении длительного времени было огромное влияние в «Крыльях» – он привел в клуб внушительное число клиентов.

В 2021-м Telesport сообщал, что Андреев также лоббировал Михаила Галактионова на пост главного тренера «Химок». С ноября 2022-го Галактионов возглавляет «Локомотив».

Новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново»

Новую трансферную политику «Локомотива» связывают с назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он занимал должность заместителя руководителя Москомспорта – организации, которой подведомственно «Чертаново».

Нагорных сразу после прихода в «Локо» намекал на обновленное комплектование состава: «Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве» в том числе играли лучшие российские игроки».

Именно после этого постоянно появлялись слухи об интересе «Локо» к игрокам «Крыльев» с опытом игры за «Чертаново». По данным «Чемпионата», Нагорных рассматривал вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Поляцкин тогда находился под следствием по уголовному делу.

Нагорных отвергал слухи, что Поляцкин фактически работает в «Локо» спортивным директором без официального трудоустройства: «Поляцкин не работает в клубе. Он не является советником, не занимает никакой должности. После матча с «Пари НН» мы сидели с ним в одном кабинете? Я могу много с кем находиться в кабинетах. Сегодня никаких юридически оформленных отношений между Дмитрием Поляцкиным и «Локомотивом» нет. Неформальные отношения могут быть с 90% тех людей, кто работает в спорте».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Павел Бедняков; fclm.ru