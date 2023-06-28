ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Локомотив» превращается в «Чертаново». Слишком много пересечений

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
трансферы трансферы
Локомотив Локомотив
Чертаново Чертаново
Крылья Советов Крылья Советов
Владислав Сарвели Владислав Сарвели
Юрий Нагорных Юрий Нагорных
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Максим Глушенков Максим Глушенков
Роман Ежов Роман Ежов
Александр Солдатенков Александр Солдатенков
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Павел Андреев
Футбол Футбол

«Локомотив» близок к подписанию Владислава Сарвели.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Локо» заплатит за 25-летнего нападающего «Сочи» около миллиона евро. В прошлом сезоне Мир РПЛ форвард набрал 4+1 по гол+пас в 26 матчах, а до этого воспитанник «Чертаново» провел два сезона в «Крыльях Советов».

Сарвели присоединяется Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову, которые ранее проложили уже знакомый маршрут: из «Чертаново» в «Локомотив» транзитом через Самару.

«Локо» собирает всю атаку «Крыльев»-2021/22, которая состояла из воспитанников «Чертаново»

Прошлой зимой «Локомотив» подписал двух топовых игроков «Крыльев» – Глушенкова и Пиняева. По данным «РБ Спорт», стоимость сделки тогда составила примерно 700 млн рублей (около 10 млн евро) – по 200 млн рублей отступных и еще 50-60 млн рублей подписного бонуса каждому. Агентские выплаты составили около 190 млн рублей.

Этим летом «Локо» договорился о переходе 20-летнего Артема Соколова – еще одного воспитанника «Чертаново», который засветился в «Крыльях», а прошедший сезон доигрывал в аренде в «Пари НН».

Еще «Локо» интересуется Антоном Зиньковским и Романом Ежовым. Оба воспитанники «Чертаново» и оба сияли в «Крыльях» (Ежов до сих пор там). По сути, «Локомотив» может собрать всю атаку «Крыльев» сезона-2021/22.

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных подтверждал, что Зиньковский интересен клубу, но переговоров со «Спартаком» пока не было. Зиньковский тоже аккуратен: «Мне точно никаких сигналов не поступало, но я знаком с главным тренером «Локомотива», не очень близко. Слышал, что в какой-то степени нравлюсь ему как игрок, но до трансфера далеко».

И это не все! В мае «РБ Спорт» сообщал об интересе к защитнику Александру Солдатенкову – да, он тоже воспитанник «Чертаново», а сейчас играет за «Крылья». В его контракте прописаны отступные на сумму около 150 млн рублей.

У всех этих игроков один агент – Павел Андреев. Его связывают с тренером «Локо» Галактионовым

Всех упомянутых футболистов объединяют не только «Чертаново» и «Крылья Советов», но и общий агент.

Это Павел Андреев, у которого очень близкие отношения с «Чертаново» – об этом регулярно рассказывал глава академии Николай Ларин. А еще у Андреева на протяжении длительного времени было огромное влияние в «Крыльях» – он привел в клуб внушительное число клиентов.

В 2021-м Telesport сообщал, что Андреев также лоббировал Михаила Галактионова на пост главного тренера «Химок». С ноября 2022-го Галактионов возглавляет «Локомотив».

Новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново»

Новую трансферную политику «Локомотива» связывают с назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он занимал должность заместителя руководителя Москомспорта – организации, которой подведомственно «Чертаново».

Нагорных сразу после прихода в «Локо» намекал на обновленное комплектование состава: «Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве» в том числе играли лучшие российские игроки».

Именно после этого постоянно появлялись слухи об интересе «Локо» к игрокам «Крыльев» с опытом игры за «Чертаново». По данным «Чемпионата», Нагорных рассматривал вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Поляцкин тогда находился под следствием по уголовному делу.

Нагорных отвергал слухи, что Поляцкин фактически работает в «Локо» спортивным директором без официального трудоустройства: «Поляцкин не работает в клубе. Он не является советником, не занимает никакой должности. После матча с «Пари НН» мы сидели с ним в одном кабинете? Я могу много с кем находиться в кабинетах. Сегодня никаких юридически оформленных отношений между Дмитрием Поляцкиным и «Локомотивом» нет. Неформальные отношения могут быть с 90% тех людей, кто работает в спорте».

Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Павел Бедняков; fclm.ru

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pravda glaza kolit
Осинькина жаль.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezheloko
Так, а Бакаев, Конате, Вера, Чистяков, Михайлов, Воробьев, Полоз и Комличенко и к которым приписывали интерес "Локомотива" (и подтверждали агенты этих игроков) имеют отношение к Чертаново и Андрееву? Или это другие слухи, неправдивые, в отличие от Ежовых и Солдатенковых?

Как тогда быть с уже подписанными Лантратовым, Дзюбой, Самошниковым, Смольниковым и Конти, которых уже приобрели? Может быть (просто предположение) дело в том что игроки, за которыми гоняется "Локо" действительно сильные россияне (и не только россияне), без относительно их агента? ) Пиняев лучший молодой игрок РПЛ, Глушенков 11+11 в сезоне делает, за Коваленко "Зенит" не поленился в РЖД позвонить, Зиньковского "Спартак" не отпускает - видимо что-то умеет.

В Спартаке кстати чертановских больше (и вообще Андреевских больше чем в Локо в два с лишним раза), но почему-то когда они взяли Умярова и Глушенкова, а потом заполировали Пруцевым и Зиньковским и активно интересовались Горшковым не писали, что Спартак в Чертаново превращается. Это видимо другое, это просто классная работа селекции и совпадение))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Amalfitano
И? Что в этом плохого если такая стратегия будет давать результат?
Если внимательно прочитать, то это отмывочная схема. 190 млн агентам в открытую озвучено. Сколько еще там всего Бог знает.
В итоге это по сути украденные сотни миллионов рублей из бюджета
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
И? Что в этом плохого если такая стратегия будет давать результат?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Может просто они игроки хорошие. Почему ими не могут интересоваться? Тем более сыграны друг с другом. Хотя Локо у взял двух лучших, зачем другие не понятно. В академии Локо не хуже игроки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станнис Баратеон
Там ещё и Коваленко был в шаге от перехода в Локомотив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Эти "черти" сходу 5-ое место в пердиве заняли в первый сезон. На второй, завершённый из-за пандемии на 27 туре, заняли 3-е место вровень с Химками и доиграй сезон до конца кто знает, может и 1-2 место смогли бы занять. Все офигевали что пацаны какие-то щёлкают опытных профи как делать нечего. Ну а потом, на следующий сезон, Крылья Чертаново разобрали оптом включая тренерский штаб во главе с Осинькиным и где-то на 200 млн. им обошлась та трансферная кампания. И что тогда Крылья в сезоне 20/21? Да по пердиву катком прошлись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Дочь пиротехника Зуева Рита....

Эхо услышали на улице Жданова
Гилю нашли во Внуково
А Дзюбу в Чертаново!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Деньги крутятся неплохие(как и всегда в Локо), а вот что получится на выходе - это загадка.Как и в последние годы всегда было в Локо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ Amalfitano
И? Что в этом плохого если такая стратегия будет давать результат?
тоже сути статьи не понял. Крыльям можно перетащить все Чертаново, а Локомотиву нельзя ?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ Amalfitano
И? Что в этом плохого если такая стратегия будет давать результат?
Есть ощущение что даст, если параллельно укрепить неплохими иностранцами по типу как в Оренбурге и собрать Чертаново парни которые друг - друга понимают с полуслова я думаю будет толк. Отдельно хочется сказать про Галактионова который проделал хорошую работу и хорошо работает с молодыми
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ ezheloko
Так, а Бакаев, Конате, Вера, Чистяков, Михайлов, Воробьев, Полоз и Комличенко и к которым приписывали интерес "Локомотива" (и подтверждали агенты этих игроков) имеют отношение к Чертаново и Андрееву? Или это другие слухи, неправдивые, в отличие от Ежовых и Солдатенковых? Как тогда быть с уже подписанными Лантратовым, Дзюбой, Самошниковым, Смольниковым и Конти, которых уже приобрели? Может быть (просто предположение) дело в том что игроки, за которыми гоняется "Локо" действительно сильные россияне (и не только россияне), без относительно их агента? ) Пиняев лучший молодой игрок РПЛ, Глушенков 11+11 в сезоне делает, за Коваленко "Зенит" не поленился в РЖД позвонить, Зиньковского "Спартак" не отпускает - видимо что-то умеет. В Спартаке кстати чертановских больше (и вообще Андреевских больше чем в Локо в два с лишним раза), но почему-то когда они взяли Умярова и Глушенкова, а потом заполировали Пруцевым и Зиньковским и активно интересовались Горшковым не писали, что Спартак в Чертаново превращается. Это видимо другое, это просто классная работа селекции и совпадение))
Кто вы из руководства Локомотива?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ Станнис Баратеон
Там ещё и Коваленко был в шаге от перехода в Локомотив
Не был. Желание Коваленко не учитывалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий