Похоже, Марио Фернандес возвращается в ЦСКА. Но есть нюансы

Так и не заиграл в Бразилии.

Евгений Гинер объявил о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА – защитник расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом» еще в апреле, но вернуться в московский клуб ему не так просто.

Марио подписал контракт, где установлена компенсация – 365 тысяч евро. ЦСКА должен заплатить или договориться

Просто напомним: Марио выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022-й, в мае прошлого года защитник приостановил карьеру. В декабре Фернандес на правах аренды перешел в бразильский «Интернасьонал». Да-да, трансфер подавался именно как аренда до конца 2023-го, потому что права на футболиста все еще принадлежали ЦСКА (контракт до 2024-го, о его расторжении не сообщалось).

Теперь Марио «по личным причинам» хочет уйти из «Интернасьонала» и вернуться в ЦСКА, но мешают условия договора с бразильским клубом: от Фернандеса требуют компенсацию в 365 тысяч евро.

Фернандес, не посоветовавшись с ЦСКА, подписал в Бразилии обязательство, что в случае прекращения аренды раньше установленного срока «Интернасьонал» получит деньги. Гендиректор московского клуба Роман Бабаев говорит, что бразильцы воспользовались доверчивостью футболиста. Переговоры продолжаются.

«Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно – полгода не прошло, как мы пошли им (бразильскому клубу) навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться – это не совсем корректно», – считает Бабаев.

Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснил другую точку зрения: «Интернасьонал» считает, что многое сделал для Марио, поэтому не хочет расставаться с футболистом бесплатно даже в случае его возвращения в ЦСКА.

«Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране». Команда хочет, чтобы Фернандес вернулся

Марио все ждут в ЦСКА. Вот что говорят лидеры и главный тренер команды Владимир Федотов.

• Константин Кучаев с ностальгией рассказал, как Марио гонял по Москве на экономтакси:

— Будет суперкруто, если Марио вернется! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес – очень крутой человек!

— История, с которой сразу ассоциируется Марио?

— Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах – а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность – главная его черта характера.

• Владимир Федотов считает, что Фернандес привык к России, поэтому не заиграл на родине: «Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии.

И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там – религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал».

• Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо говорит, что Фернандес постоянно на связи с клубом: «Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА».

• Федор Чалов тоже за: «Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем».

Марио и правда может помочь ЦСКА, команде не хватает правого защитника. В этом сезоне там играл Милан Гайич (29 игр, 2 ассиста), но в последних матчах он присел на скамейку: в старте был 36-летний Кирилл Набабкин. Еще на правом фланге может сыграть совсем молодой Кирилл Глебов.

У Марио всего 5 матчей за «Интернасьонал» – он тяжело адаптировался и проиграл конкуренцию

Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. С декабря по апрель Марио провел всего 5 матчей во всех турнирах: 308 минут и 0 голевых действий.

Главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес рассказывал о причинах ухода Фернандеса: «Он делал все возможное, выступая за нас. Марио покидает «Интернасьонал» очень корректно, прозрачно и чисто.

Мы должны понимать, как это произошло. Возможно, прогресс Игора (конкурент по позиции – Игор Гомес) подтолкнул его к тому решению, которое он принял. Иногда приезжаешь в команду со стремлением быть первым, но ты уже не первый и даже не второй. В таком случае необходимо все взвесить.

Любой, кто долго играет за пределами Бразилии, тяжело адаптируется, когда возвращается. У Марио тоже был стресс. Это вопросы ценностей, образования, местной культуры, которая многих пугает. Здесь много необычного».

Вероятно, Марио все-таки вернется в РПЛ. Контракт с ЦСКА действует еще год.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Epsilon / StringerJulian Finney / Staff; East News/Vinicius Molz Schubert/AGIF (via AP), Maxi Franzoi/AGIF (via AP)