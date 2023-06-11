ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

ЦСКА ЦСКА
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Краснодар Краснодар
Станислав Агкацев Станислав Агкацев
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Федор Чалов Федор Чалов
Джон Кордоба Джон Кордоба
Футбол Футбол

Долгожданный.

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России! В сложном финале вели у «Краснодара», пропустили ответный, дошло до серии пенальти – а там проявился гений Игоря Акинфеева.

Он взял два удара: сначала четвертый, когда ЦСКА нужно было отыгрываться после промаха Мойзеса – потащил удар Баши, а когда серия вышла за пределы пяти обязательных ударв, отбил в правом нижнем углу мяч от Олакунле Олусегуна.

Нигерийского форварда можно считать антигероем матча: он привез пенальти в первом тайме (спорила разве что скамейка «Кранодара», решение выглядит правильным), который реализовал Федор Чалов. Он же допустил решающий промах.

Но куда приятнее считать эту победу достижением Игоря Акинфеева! У него у самого были флешбэки с чемпионата мира-2018: те же ворота, тоже важнейший победный сэйв.

Еще одна послематчевая фраза очень важна: «Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них».

ЦСКА взял восьмой Кубок России – после 10 лет паузы. Были без трофеев с 2018-го

ЦСКА – теперь восьмикратный победитель Кубка, чаще в России трофей брал только «Локомотив» (девять).

Если считать только XXI век, армейцы – лидеры. Все титулы добыты, начиная с 2002-го, в том время как у «Локо» есть победы из 1996-го и 1997-го.

У ЦСКА была громадная пауза – с 2013-го. За десять лет вообще только раз дошли до финала – в 2016-м, когда проиграли «Зениту». Теперь Кубок России третий год подряд у московской команды: после «Локо» и «Спартака».

Армейцы вообще были без трофеев почти пять лет – с Суперкубка России-2018, где даже не должны были играть, а приняли участие только из-за расформирования «Тосно», взявшего Кубок-2018.

Это первый трофей для тренера Владимира Федотова, его первый сезон в ЦСКА – успех. Серебро чемпионата и победа в Кубке России – классный итог.

Игорь Акинфеев стал героем финала и взял уже 21-й трофей в карьере. Когда дошло до серии пенальти, можно было догадаться, чем все закончится: Игорь в Кубке России выиграл пять из пяти, в том числе три в финале, а вообще за карьеру проиграл только одну – в четвертьфинале ЧМ-2018.

Для Акинфеева это седьмой в карьере Кубок России – он сравнялся с рекордом партнеров по команде предыдущего поколения. Столько же трофеев у Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича, которые уже закончили карьеру.

Кубок России обновленного формата – красно-синий!

Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Вот как много значит, что в команде - сильнейший воротчик мира начала 21 века.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
3 серии в финале: 2008, 2013, 2023
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ух, был на стадионе, наверное и облысел и поседел...
Сейчас эмоции улеглись немного. Мне хочется от души поздравить Федотова с первым серьёзным трофеем в карьере, тренерский талант позднего созревания, который постепенно с самого низа добрался до российского суперклуба и первый же сезон сделал успешным. Хочется от души поздравить наших пацанов Чалова, Облякова, Дивеева и Кучаева, которые уже так-то не совсем пацаны, но тоже выиграли первый серьёзный трофей, причём символично, что сегодня они вместе вышли в старте. Хочется поздравить капитана и легенду Игоря Акинфеева с 21 или каким там по счету трофеем, которому он радовался как первому. Глядя на его эмоции после решающего отбитого пенальти, поднимаешь, ради чего он в 37 до сих пор играет и не планирует заканчивать. Хочется поздравить всю команду с титулом и успешным сезоном, всех болельщиков, причём неважно, ходивших на матчи или поддержавших протест, эта наша общая Победа.
МАМА! МЫ ЦСКА!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Акинфееву - просто браво ! И за игру и за слова
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9черное
Будут еще споры по части лучшего вратаря страны, интересно? Или все, Игорь закрыл?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
Ответ 9черное
Будут еще споры по части лучшего вратаря страны, интересно? Или все, Игорь закрыл?
лет эдак через 50 даже никто близко не доберется до его рекордов и достижений
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дрю2
наши дети поймут, что за легенда Игорь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezheloko
Ответ Egobrain
чего бомбим? с того, что вылетели на стадии,которые даже не смотрит никто?
что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ Автомобилист Зажопинск
Да, 43 игры в Лч без игр на ноль ещё нужно умудриться побить
Это второсортный турнир, где наши всегда играли вполсилы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий