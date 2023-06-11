ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

Долгожданный.

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России! В сложном финале вели у «Краснодара», пропустили ответный, дошло до серии пенальти – а там проявился гений Игоря Акинфеева.

Он взял два удара: сначала четвертый, когда ЦСКА нужно было отыгрываться после промаха Мойзеса – потащил удар Баши, а когда серия вышла за пределы пяти обязательных ударв, отбил в правом нижнем углу мяч от Олакунле Олусегуна.

Нигерийского форварда можно считать антигероем матча: он привез пенальти в первом тайме (спорила разве что скамейка «Кранодара», решение выглядит правильным), который реализовал Федор Чалов. Он же допустил решающий промах.

Но куда приятнее считать эту победу достижением Игоря Акинфеева! У него у самого были флешбэки с чемпионата мира-2018: те же ворота, тоже важнейший победный сэйв.

Еще одна послематчевая фраза очень важна: «Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них».

ЦСКА взял восьмой Кубок России – после 10 лет паузы. Были без трофеев с 2018-го

ЦСКА – теперь восьмикратный победитель Кубка, чаще в России трофей брал только «Локомотив» (девять).

Если считать только XXI век, армейцы – лидеры. Все титулы добыты, начиная с 2002-го, в том время как у «Локо» есть победы из 1996-го и 1997-го.

У ЦСКА была громадная пауза – с 2013-го. За десять лет вообще только раз дошли до финала – в 2016-м, когда проиграли «Зениту». Теперь Кубок России третий год подряд у московской команды: после «Локо» и «Спартака».

Армейцы вообще были без трофеев почти пять лет – с Суперкубка России-2018 , где даже не должны были играть, а приняли участие только из-за расформирования «Тосно», взявшего Кубок-2018.

Это первый трофей для тренера Владимира Федотова, его первый сезон в ЦСКА – успех. Серебро чемпионата и победа в Кубке России – классный итог.

Игорь Акинфеев стал героем финала и взял уже 21-й трофей в карьере . Когда дошло до серии пенальти, можно было догадаться, чем все закончится: Игорь в Кубке России выиграл пять из пяти, в том числе три в финале, а вообще за карьеру проиграл только одну – в четвертьфинале ЧМ-2018.

Для Акинфеева это седьмой в карьере Кубок России – он сравнялся с рекордом партнеров по команде предыдущего поколения. Столько же трофеев у Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича, которые уже закончили карьеру.

Кубок России обновленного формата – красно-синий!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф