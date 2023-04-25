РФС расследует возможный договорняк во Второй лиге. Что об этом известно?

Разбираемся.

В российском футболе раскручивается скандал, связанный с возможным договорняком в матче Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1) в октябре прошлого года.

Все серьезно – матчем заинтересовался РФС. «КДК рассмотрит вопрос по материалам департамента защиты игры РФС о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ‑2 между командами «Салют» и «СКА‑Хабаровск‑2», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.

А что смущает?

Два из трех мячей «Салют» забил после непосредственных ошибок игроков «СКА-Хабаровск-2», еще один – с пенальти. Рассмотрим все эпизоды.

Первый гол случился из-за довольно глупой потери на своей половине поля. Денис Деркунский отдал нелогичный (и неточный) пас на Дмитрия Кумсарова, которого еще до этого начинал прессинговать игрок «Салюта».

Кумсаров не среагировал на передачу – игрок «Салюта» перехватил мяч, отдал на правый фланг Артему Малахову, который без проблем дошел до штрафной и пробил под перекладину.

Эпизод, в котором «Салют» забил второй мяч, тоже начался с ошибки Деркунского: он отдал небрежный и очень слабый пас на Магомеднаби Ягьяева, который находился буквально в паре метров от него. Ягьяев до последнего боролся за мяч, но игрок «Салюта» все же перехватил его и начал атаку, которая в итоге стала голевой.

«СКА-Хабаровск-2» отыграл один мяч, но на 90-й минуте привез пенальти – Ягьяев сбил игрока «Салюта», находившегося в положении, которое вряд ли сильно угрожало воротам хабаровского клуба.

Какие были турнирные расклады перед матчем?

«Салют» на момент матча занимал второе место в группе 3.2, уверенно проходя в следующий раунд Второй лиги, который позволял команде бороться уже за выход в Первую лигу.

«СКА-Хабаровск-2» теоретически тоже мог пролезть в раунд, позволяющий бороться за повышение – перед матчем с белгородцами отставали от шестого места на шесть очков. После поражения отставание выросло до 9 баллов, что практически лишило хабаровчан шансов на борьбу за повышение.

Фото: fcsalyut.ru