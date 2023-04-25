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РФС расследует возможный договорняк во Второй лиге. Что об этом известно?

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СКА-Хабаровск-2 СКА-Хабаровск-2
Футбол Футбол

Разбираемся.

В российском футболе раскручивается скандал, связанный с возможным договорняком в матче Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1) в октябре прошлого года.

Все серьезно – матчем заинтересовался РФС. «КДК рассмотрит вопрос по материалам департамента защиты игры РФС о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ‑2 между командами «Салют» и «СКА‑Хабаровск‑2», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.

А что смущает?

Два из трех мячей «Салют» забил после непосредственных ошибок игроков «СКА-Хабаровск-2», еще один – с пенальти. Рассмотрим все эпизоды.

Первый гол случился из-за довольно глупой потери на своей половине поля. Денис Деркунский отдал нелогичный (и неточный) пас на Дмитрия Кумсарова, которого еще до этого начинал прессинговать игрок «Салюта».

Кумсаров не среагировал на передачу – игрок «Салюта» перехватил мяч, отдал на правый фланг Артему Малахову, который без проблем дошел до штрафной и пробил под перекладину.

Эпизод, в котором «Салют» забил второй мяч, тоже начался с ошибки Деркунского: он отдал небрежный и очень слабый пас на Магомеднаби Ягьяева, который находился буквально в паре метров от него. Ягьяев до последнего боролся за мяч, но игрок «Салюта» все же перехватил его и начал атаку, которая в итоге стала голевой.

«СКА-Хабаровск-2» отыграл один мяч, но на 90-й минуте привез пенальти – Ягьяев сбил игрока «Салюта», находившегося в положении, которое вряд ли сильно угрожало воротам хабаровского клуба.

Какие были турнирные расклады перед матчем?

«Салют» на момент матча занимал второе место в группе 3.2, уверенно проходя в следующий раунд Второй лиги, который позволял команде бороться уже за выход в Первую лигу. 

«СКА-Хабаровск-2» теоретически тоже мог пролезть в раунд, позволяющий бороться за повышение – перед матчем с белгородцами отставали от шестого места на шесть очков. После поражения отставание выросло до 9 баллов, что практически лишило хабаровчан шансов на борьбу за повышение.

Фото: fcsalyut.ru

19 комментариев

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lemming
Ну хз, если бы они играли как Де Хеа и Магвайр, я бы поверил в дог, а тут просто деревья на говнополяне.
+16
0
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Trash Talking
Если не смотреть под микроскопом, то вполне обычные моменты для российского футбола со скидкой на уровень лиги. Вон недавно защита Зенита в матче с Локомотивом затеяла перепасовку у своей штрафной и у Вендела отобрали мяч, после чего случился гол. Произойди такое в низших лигах, тоже бы подумали на купленных футболистов. Единственное, что в белгородском матче бросается в глаза, так это неторопливый, тягучий и аморфный выход из обороны, как будто не хотят. Но с другой стороны они и играют в соответствующей лиге потому, что не могут быстро мяч в атаку доставлять. Мне кажется, все там так играют.
+10
0
+10
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Severfan
что за бред? как СКА-Хабаровск-2 может бороться за повышение, если в Первой лиге играет СКА-Хабаровск? о каком повышении идёт речь?
+6
0
+6
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igls54
В таком ракурсе можно каждый первый матч в любой лиге считать договорным
+5
0
+5
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Фёдор Комлев
Обычные ошибки уровня второй лиги, я не вижу явных намерений слить. Хотя, чтобы их увидеть, нужно самому их когда-либо иметь, наверное)
+4
0
+4
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STAVRsSC
со спортивной точки зрения для договорняка не было повода. Если там что-то со ставками у букмекеров проявилось, то вполне возможно, что есть основания для расследования.
+3
0
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Павел Аникеев
Обычные игровые эпизоды. Надо быть "очень большим" даром, что бы увидеть в игроков проигравшей команды умысел в эпизодах с голами. Может есть "инсайд" о "договоренностях". Но по игровым эпизодам там все чисто на мой взгляд.
+2
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Тиджани Бабангида
Вовремя. После матча прошло больше полугода
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GromwuD
шляпа какая-то.. обычный матч
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ZjzoRe
хз реально не вижу ничего криминального, у нас в Челси точно так же играет Кукурелья
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Silent2006
Ответ Поникший Руй
Грязь настоящая
Да, поле было не готово к дождю.
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lemming
Ответ Александр Иванцов
Ну фиг знает, сам факт неточного паса - ок, а действия в защите, где явно видно, что игроку до фонаря, и даже нет попытки ускориться, постараться перекрыть удар - вопросы…
идет дождь, поле - дрянь. На таком поле, это нам кажется, что можно ускориться, а на самом деле ускорение ни к чему не приведет. Важно смотреть не на голевые моменты, а как команды играли между ними.
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Shadow1882
А в чём смысл дога в этом матче?
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Поникший Руй
Грязь настоящая
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lemming
Скорее всего, буков крупно нагрели на точный счет, вот и они дали команду РФС.
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Свисток Игнашевича
Ответ Severfan
что за бред? как СКА-Хабаровск-2 может бороться за повышение, если в Первой лиге играет СКА-Хабаровск? о каком повышении идёт речь?
Вторая лига делится на две подгруппы во весеннем этапе: Группа за повышение, и группа за понижение. Вот про эту группу, где борятся за повышение, речь и шла
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Александр Иванцов
Ответ lemming
Ну хз, если бы они играли как Де Хеа и Магвайр, я бы поверил в дог, а тут просто деревья на говнополяне.
Ну фиг знает, сам факт неточного паса - ок, а действия в защите, где явно видно, что игроку до фонаря, и даже нет попытки ускориться, постараться перекрыть удар - вопросы…
+1
-1
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