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Бальде впервые забил за «Спартак» – и показал на часы. Упрекнул Абаскаля, что не дает времени?

Кейта Бальде Кейта Бальде
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Кейта Бальде наконец-то вышел в старте «Спартака» – на «Урал» в Фонбет Кубке России.

В первом тайме у него был хороший момент, но удар с отскоком от газона отбил Илья Помазун. Когда «Спартак» уже проигрывал, после перерыва, именно Бальде сравнял – четко реализовал выход один на один.

Форвард забил на 49-й минуте и в следующие десять тоже был главным на поле: получил нелепую желтую, когда дважды бросил мяч в Мингияна Бевеева, а потом два раза опасно бил из штрафной.

Бальде заменили уже при счете 1:2, но вышедший вместо него Павел Мелешин ничем не помог, «Спартак» проиграл и вылетел в нижнюю часть сетки.

Празднование Бальде – намек Абаскалю?

Заметили, как после гола Кейта несколько раз показал на себя и на свою руку? Знакомый жест, когда нужно обратить внимание на время.

Обращался он именно к скамейке «Спартака».

Зимой на «Кубке Матч Премьер» Бальде регулярно выходил на поле. Когда «Спартак» забивал, каждый раз были голы и у него: с пенальти «Краснодару», с игры в ворота «Сочи». Логично было предполагать, что в официальных матчах Бальде мы будем видеть часто.

Но за следующие семь матчей у него в общей сложности еле набралось 70 минут:

• Два кубковых выхода с «Локомотивом» на концовки.

• Три матча РПЛ в запасе.

• 15 минут в Оренбурге и чуть больше получаса против «Ахмата».

Результативных действий не было, достаточного игрового времени – тоже. Особенно удивительным был выбор Гильермо Абаскаля в первом кубковом матче против «Урала»: Александр  Соболев и Шамар Николсон дисквалифицированы надолго, но Бальде все равно просидел на скамейке.

Зато в Екатеринбурге – первый старт и сразу гол!

Агент отрицал конфликт, а Бальде постил эмодзи с клоуном

Несколько недель назад футболиста активно обсуждали.

• В середине марта Metaratings.ru писал, что решения Абаскаля основаны на отношении Бальде к тренировкам: игрового времени мало с дисциплинарнарных целях. Было это как раз после игры с «Уралом».

• Тренер на вопрос о сенегальце отвечал: «Место в старте нужно заслужить. Кто как тренируется, столько и играет. У нас высокая конкуренция». Бальде после этого опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна.

Позже удалил, а агент игрока Федерико Пасторелло объяснил «Спорт-Экспрессу»: «Никаких проблем нет. Бальде найдет свое место в составе». И добавил в интервью «Чемпионату»: «Эмодзи – это ответ СМИ в Италии, которые все время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта».

• Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил: «Пост с эмодзи клоуна был посвящен шумихе в итальянских СМИ, которые бурно обсуждают личную жизнь игрока. К «Спартаку» это не имеет никакого отношения».

Кстати, этот матч с «Уралом» был как раз последним, в котором Бальде не играл. Сам Кейта ситуацию не комментировал, но за него отдувался Пасторелло. По словам агента, Бальде недоволен результатами команды, но летом ее не покинет, а отношения с Абаскалем «можно назвать идеальными».

Тренер перед игрой пояснил попадание в основу: «Заслужил работой, вовлеченностью и отдачей на тренировках. Он здесь заслуженно, и у него есть хороший шанс».

Конкуренция в атаке «Спартака» серьезная, но эффективность в 2023-м – так себе. Простой факт: из всей четверки форвардов Соболев-Николсон-Бальде-Мелешин после зимней паузы гол есть только у Кейта.

Воспитанник выбил «Спартак» из Пути РПЛ. От голов «Урала» в восторге даже Абаскаль

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Григорий Сысоев

4 комментария

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jps
Из 3-х 100% моментов забил только один - будь на его месте нормальный нападающий Спартак не проиграл бы...как не играл так пусть и дальше скамейку греет...
+1
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+1
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Виталий
Ну как минимум заработал себе шанс на предстоящий матч )))
+1
0
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Никита Самарин
На следующий матч шанс проявить себя заслужил. А так без Промеса в атаке Спартака грустновато, всё-таки Квинси очень важный игрок.
+3
0
+3
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Ильдар Фарукшин
Прикольно. Во время матча а то матча не понял
0
-1
-1
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