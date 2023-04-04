Воспитанник выбил «Спартак» из Пути РПЛ. От голов «Урала» в восторге даже Абаскаль

У Фаниля Сунгатулина победный.

«Спартак» проиграл «Уралу» ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 1:2 сейчас и 2:3 по сумме. Екатеринбуржцы стали первыми финалистами, а москвичи слетели в нижнюю сетку.

Оба гола «Урала» – красота. Даже Абаскаль оценил

В первом тайме «Спартак» не блистал в атаке, а вот «Уралу» удалось забить первым, со стандарта. Роман Зобнин после углового выбил мяч из вратарской, но Ибраима Сиссе безупречно ударил с лета.

«Спартак» ответил уже в начале второй половины. Литвинов исполнил изумительный диагональный заброс на Кейта Бальде, форвард убежал от Мингияна Бевеева и реализовал.

Это первый гол Бальде за «Спартак», ему удалось забить в шестом матче за клуб. Сенегалец приехал в Мир РПЛ еще летом 2022-го, но пропустил три месяца из-за дисквалификации, да и теперь он далеко не первый выбор в атаке.

«Спартак» во втором тайме преобразился, но больше забить не смог. А вот у «Урала» получилось: на 72-й минуте Эрик Бикфалви откатил на Фаниля Сунгатулина, а 21-летний полузащитник уложил из-за штрафной под самую штангу.

После матча даже Гильермо Абаскаль признал: мячи «Урала» – шик.

«Соперник забил невероятный гол, – сказал он о первом. – Я, конечно, не старый человек, но вижу всего второй раз в жизни, чтобы мяч так лег на ногу. <...> Потом еще один невероятный гол «Урала», такие бывают раз в жизни».

«Спартак» пострадал от воспитанника. Сунгатулина только что выкупили

Фаниль Сунгатулин, кстати, воспитанник «Спартака» – он даже дебютировал за основу в матче с «Химками» в мае 2022-го. Сначала 21-летний хавбек выступал за «Урал» на правах аренды, но в феврале 2023-го его выкупили. С тех пор Сунгатулин не принадлежит «Спартаку», а теперь еще и забивает бывшему клубу.

В трансляции прошлого тура РПЛ, когда уральцы играли с «Зенитом», именем Фаниля по ошибке подписали флэш-интервью, хотя с журналистом разговаривал Мингиян Бевеев – на «Матче» сразу же извинились, но теперь именно Сунгатулина в лицо запомнить будет явно проще.

Фаниль начал карьеру в юношеской академии села Вагай, это Тюменская область, потом перебрался в «Тюмень». В 2013-м Сунгатулин отправил анкету в селекционную службу «Спартака». Там он побывал на двух просмотрах и все-таки попал в топ-академию. С весны 2019-го Фаниля привлекали к играм за «Спартак-2», там он провел 49 матчей и забил один мяч.

В марте Сунгатулин уже играл против родного клуба в РПЛ. «До матча лезли разные мысли, но когда выходишь на игру – уже без разницы. Я провел много времени в «Спартаке», но не было такого, что нужно на «Спартак» выйти по-другому», – признавался Фаниль в интервью «Чемпионату». Перед кубковой игрой он добавил, что красно-белых не назвать особенным соперником.

Интересно, поменяется ли что-то после такого важного гола.

«Спартак» не побеждает четыре матча подряд. Дальше – «Динамо»

Все это в прекрасной атмосфере: почти 25 тысяч зрителей. Больше, чем на семи последних матчах «Урала» вместе взятых.

«Спартак» продлил серию без побед до четырех матчей: теперь в ней две ничьих (с «Уралом» в первом кубковом матче и с «Ахматом» в прошлом туре РПЛ – 0:0) плюс два поражения (0:2 в Оренбурге и сейчас). Последняя победа осталась 11 марта, обыграли «Факел» (3:2).

Теперь уральцы – в финале кубкового Пути РПЛ, но и «Спартак» все еще сохраняет шансы защитить титул, потому что москвичи не вылетели совсем, они только переместились в нижнюю сетку, использовали свое право на ошибку.

Когда спартаковцы в группе – с дракой – выбивали «Зенит» в Путь регионов, капитан Георгий Джикия ехидно говорил: «Поездят, ничего страшного». Петербуржцев в Фонбет Кубке России вообще уже нет, они успели сгонять только в Ульяновск к «Волге», у «Спартака» есть шанс зацепить разве что Жигулевск, если «Акрон» пройдет «Динамо» в региональной сетке.

Следующий матч у «Спартака» 8 апреля – примут «Динамо» в Мир РПЛ, у «Урала» игра с «Ахматом».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф