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Воспитанник выбил «Спартак» из Пути РПЛ. От голов «Урала» в восторге даже Абаскаль

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У Фаниля Сунгатулина победный.

«Спартак» проиграл «Уралу» ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 1:2 сейчас и 2:3 по сумме. Екатеринбуржцы стали первыми финалистами, а москвичи слетели в нижнюю сетку.

Оба гола «Урала» – красота. Даже Абаскаль оценил

В первом тайме «Спартак» не блистал в атаке, а вот «Уралу» удалось забить первым, со стандарта. Роман Зобнин после углового выбил мяч из вратарской, но Ибраима Сиссе безупречно ударил с лета.

«Спартак» ответил уже в начале второй половины. Литвинов исполнил изумительный диагональный заброс на Кейта Бальде, форвард убежал от Мингияна Бевеева и реализовал.

Это первый гол Бальде за «Спартак», ему удалось забить в шестом матче за клуб. Сенегалец приехал в Мир РПЛ еще летом 2022-го, но пропустил три месяца из-за дисквалификации, да и теперь он далеко не первый выбор в атаке.

«Спартак» во втором тайме преобразился, но больше забить не смог. А вот у «Урала» получилось: на 72-й минуте Эрик Бикфалви откатил на Фаниля Сунгатулина, а 21-летний полузащитник уложил из-за штрафной под самую штангу.

После матча даже Гильермо Абаскаль признал: мячи «Урала» – шик.

«Соперник забил невероятный гол, – сказал он о первом. – Я, конечно, не старый человек, но вижу всего второй раз в жизни, чтобы мяч так лег на ногу. <...> Потом еще один невероятный гол «Урала», такие бывают раз в жизни».

«Спартак» пострадал от воспитанника. Сунгатулина только что выкупили

Фаниль Сунгатулин, кстати, воспитанник «Спартака» – он даже дебютировал за основу в матче с «Химками» в мае 2022-го. Сначала 21-летний хавбек выступал за «Урал» на правах аренды, но в феврале 2023-го его выкупили. С тех пор Сунгатулин не принадлежит «Спартаку», а теперь еще и забивает бывшему клубу.

В трансляции прошлого тура РПЛ, когда уральцы играли с «Зенитом», именем Фаниля по ошибке подписали флэш-интервью, хотя с журналистом разговаривал Мингиян Бевеев – на «Матче» сразу же извинились, но теперь именно Сунгатулина в лицо запомнить будет явно проще.

Фаниль начал карьеру в юношеской академии села Вагай, это Тюменская область, потом перебрался в «Тюмень». В 2013-м Сунгатулин отправил анкету в селекционную службу «Спартака». Там он побывал на двух просмотрах и все-таки попал в топ-академию. С весны 2019-го Фаниля привлекали к играм за «Спартак-2», там он провел 49 матчей и забил один мяч.

В марте Сунгатулин уже играл против родного клуба в РПЛ. «До матча лезли разные мысли, но когда выходишь на игру – уже без разницы. Я провел много времени в «Спартаке», но не было такого, что нужно на «Спартак» выйти по-другому», – признавался Фаниль в интервью «Чемпионату». Перед кубковой игрой он добавил, что красно-белых не назвать особенным соперником.

Интересно, поменяется ли что-то после такого важного гола.

«Спартак» не побеждает четыре матча подряд. Дальше – «Динамо»

Все это в прекрасной атмосфере: почти 25 тысяч зрителей. Больше, чем на семи последних матчах «Урала» вместе взятых.

«Спартак» продлил серию без побед до четырех матчей: теперь в ней две ничьих (с «Уралом» в первом кубковом матче и с «Ахматом» в прошлом туре РПЛ – 0:0) плюс два поражения (0:2 в Оренбурге и сейчас). Последняя победа осталась 11 марта, обыграли «Факел» (3:2).

Теперь уральцы – в финале кубкового Пути РПЛ, но и «Спартак» все еще сохраняет шансы защитить титул, потому что москвичи не вылетели совсем, они только переместились в нижнюю сетку, использовали свое право на ошибку.

Когда спартаковцы в группе – с дракой – выбивали «Зенит» в Путь регионов, капитан Георгий Джикия ехидно говорил: «Поездят, ничего страшного». Петербуржцев в Фонбет Кубке России вообще уже нет, они успели сгонять только в Ульяновск к «Волге», у «Спартака» есть шанс зацепить разве что Жигулевск, если «Акрон» пройдет «Динамо» в региональной сетке. 

Следующий матч у «Спартака» 8 апреля – примут «Динамо» в Мир РПЛ, у «Урала» игра с «Ахматом».

Урал – Спартак 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
4 апреля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 32 Сиссе, 1:1 – 49 Кейта Бальде, 2:1 – 72 Сунгатулин.
УралПомазун, Кулаков, Филипенко (Иллой-Айет, 62), Бегич, Бевеев (Мамин, 61), Гогличидзе, Юшин (Бикфалви, 62), Сиссе, Мишкич (Сунгатулин, 67), Влут, Каштанов (Егорычев, 85).
СпартакМаксименко, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Игнатов (Зиньковский, 64), Хлусевич (Маслов, 76), Зобнин, Мартинс Перейра, Пруцев (Зорин, 83), Денисов (Мозес, 46), Кейта Бальде (Мелешин, 76).
Предупреждения:
Бегич (17), Филипенко (40), Хлусевич (44), Литвинов (50), Каштанов (52), Кейта Бальде (56), Зобнин (84), Гогличидзе (90), Кулаков (90).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

12 комментариев

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rembrandao
Второй чисто гол Максименко, проспал откровенно.
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Sinister Kid
Ответ Сельмаш1930
Не могу понять, что такого необычного и красивого в голе Сунгатулина. Вот Сиссе, да, шикарно положил.
Спартаку просто забил.
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Spartakovec navsegda
Первый красивый и без шансов, второй вратарский, зачем-то двигался в противоположный угол, пойман на противоходе и не смог оттолкнуться вовремя, потому и не достал.
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Павел Кошель
Ответ mng
а почему иногда пишут Бевеев, а иногда Дивеев, это от чего зависит?
Это как раньше путаница с вратарём сборной была, то он Нигматуллин, то Хабибуллин, я так и не понял
+1
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Anton Bogner
Ответ Сельмаш1930
Не могу понять, что такого необычного и красивого в голе Сунгатулина. Вот Сиссе, да, шикарно положил.
Не согласен, идеально закрутил, хорошо легло, чëтенько)) ладно, игра (две игры) показала, что Урал, хорошо замотивированный и играющий от обороны - это и есть уровень Спартака. И это хорошо, чтобы не было завышенных ожиданий...
+5
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+5
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mng
а почему иногда пишут Бевеев, а иногда Дивеев, это от чего зависит?
0
-1
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Konstantin Zorin
Любят воспитанники Спартаку забивать. А всё потому что их много. Спартак главный донор российского футбола.
+1
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Сергей Белый
Видно победа была нужнее Уралу...
+2
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Виталий
Да это уже не впервые, против нас они рвут жилы , а у нас в составе закрепиться не могут )
+2
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Сельмаш1930
Не могу понять, что такого необычного и красивого в голе Сунгатулина. Вот Сиссе, да, шикарно положил.
+3
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Ильдар Фарукшин
Ладно. Я даже рад
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Никита Самарин
Правило бывших в действии. При Гончаренко, Сингатулин очень неплохо прогрессирует.
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