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Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID

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10 дней между матчами.

Приходится привыкать, что в РПЛ действует Fan ID, а матчи Кубка России – прекрасный пример того, какой бы могла быть посещаемость российского футбола. Хоть и не полностью релевантный – фанаты многих клубов бойкотируют и кубковые матчи.

Но вот как выглядела «Открытие Банк Арена» в начале сегодняшнего матча с «Уралом». 9595 зрителей.

А вот как она выглядела в выходной день, на матче этих команд 10 дней назад в рамках Премьер-лиги, где действует Fan ID. 4281 зритель.

Еще раз – с немного другого ракурса. 

Сегодня.

10 дней назад.

А это – за пару минут до стартового свистка. 

Сегодня.

Десять дней назад.

Хорошая иллюстрация?

Fan ID делает наш футбол заложником

Фото: Телеграм-канал «Сусов/Спорт, маркетинг, бизнес»; Телеграм-канал «Крысева/Терлецкий»; instagram.com/antonspartakdobriy

25 комментариев

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Pablo Moscow
Ответ m.scaline
для этого у клубов есть семейный сектор. и не говорите, что не помогает - бываели. простых криков не слышна, а в кричалказ матерных слов нет за очень редким исключением
Скажу: всё слышно. И в кричалках всё есть: и что судья тридвараз, и "пап, а что там надо сделать у красно-белых?"
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m.scaline
Ответ Pablo Moscow
Ахаха.. А сколько таких, как я, не ходили (и с детьми) из-за мата от активного сектора? Я в их числе. Меру надо знать, и в активности сектора тоже
для этого у клубов есть семейный сектор. и не говорите, что не помогает - бываели. простых криков не слышна, а в кричалказ матерных слов нет за очень редким исключением
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Maxim I
Ну если честно, даже до 10к не наскребли. Слабо. И картинки вообще не наглядные. Что так, что эдак пусто. Наверно будь потеплее, было бы более показательно.
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Pablo Moscow
Ответ SM40
А сколько не ходит из-за того, что не ходит активный сектор! Я в их числе. На стадионе нужен драйв, а не камерная обстановка с матом от футболистов и тренеров
Ахаха.. А сколько таких, как я, не ходили (и с детьми) из-за мата от активного сектора? Я в их числе. Меру надо знать, и в активности сектора тоже
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Старый Волк
Ответ Oleg Kolesnikov
Это еще ультрас бойкотируют. Зря, кстати. Лучший способ показать контраст это Кубок. Вот тут фанаты не продумали. Щас будут говорить, что примерно одинаково зрителей, значит влияние фан айди минимальльное, а представьте себе еще +8 тысяч ультрас Спартака. Вот тут уже контраст яркий был бы.
Ультрас «красно-белых» в отличие от всех остальных свое слово держат с первого же дня бойкота, и в отличие от остальных на играх не были даже до полного введения фан-уйди. Респект им за несгибаемую позицию!
+1
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-2
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arspurs9
Ответ And-Rover
Этих 9 тысяч всё равно мало. Люди бойкотируют даже кубок. На вторник списывать не надо, это отмазки. Пришло бы тысяч 20-25 точно без fan id.
Так официально объявлено фан движем, что бойкот касается и кубка из-за финала с Фан Уйди.
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ivanDz
Что в первом случае, что во втором — позор!
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Сим Сим
Болельщики давно поняли ущербность фан айди, а до власти сие дойдёт нескоро, а может вообще не дойдёт.
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Madcomposer
Просто места грибные все обобрали, надо подождать
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Антон Владимиров
Погода хорошая, плюс с дач все вернулись)
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Кот Егрис
сильных изменений не видно
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Balt
Не, ну не выходной же. Все люди в городе, вот и смогло прийти больше. ))
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Overkiller
2600+ школьников согнали, комментаторы неоднократно повторяли. Наверняка ещё у многих из них кто то из родителей был. Большинство уже принципиально на стадион не пойдёт, неважно чемп или кубок. Бойкот так полный. Зенит завтра тоже буду дома смотреть.
+1
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jimmilee**
И это будний день
В то время как рпл- выходной
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Mbest77
Ответ trav
Зрителей x2 - написать "зрителей в два раза больше" нельзя?
На 99+% согласен с Вами! А то надоело 1К раз повторять, что не подобает журналистам использовать эти глупые модные сокращения.
+10
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+9
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And-Rover
Этих 9 тысяч всё равно мало. Люди бойкотируют даже кубок. На вторник списывать не надо, это отмазки.

Пришло бы тысяч 20-25 точно без fan id.
+1
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Recreated
Разница очевидна, но фотки неудачные, не дают представления о разности.
+2
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+2
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GromwuD
разница в температуре 20 градусов
0
-2
-2
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Oleg Kolesnikov
Это еще ультрас бойкотируют. Зря, кстати. Лучший способ показать контраст это Кубок. Вот тут фанаты не продумали. Щас будут говорить, что примерно одинаково зрителей, значит влияние фан айди минимальльное, а представьте себе еще +8 тысяч ультрас Спартака. Вот тут уже контраст яркий был бы.
+19
0
+19
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artem ofruss
разница не велика, плюс школьников вроде наганяли
+4
0
+4
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Антон Анисимов
Ответ luu
Так бы было ещё больше, если бы не будний день. Скорей всего следующим гениальным решением будет ввести собачий паспорт и на матчи кубка.
На финал уже ввели, именно поэтому Кубок тоже бойкотируется фанатами
+5
-1
+4
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SM40
Ответ IntoTheRainBow
активный фан-сектор не ходит в принципе, независимо от требований по Fan ID, просто пока действует правило еще несколько тысяч к посещаемости
А сколько не ходит из-за того, что не ходит активный сектор! Я в их числе. На стадионе нужен драйв, а не камерная обстановка с матом от футболистов и тренеров
+24
-2
+22
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trav
Зрителей x2 - написать "зрителей в два раза больше" нельзя?
+40
-4
+36
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luu
Так бы было ещё больше, если бы не будний день. Скорей всего следующим гениальным решением будет ввести собачий паспорт и на матчи кубка.
+7
0
+7
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IntoTheRainBow
активный фан-сектор не ходит в принципе, независимо от требований по Fan ID, просто пока действует правило

еще несколько тысяч к посещаемости
+4
-3
+1
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