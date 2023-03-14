Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID
10 дней между матчами.
Приходится привыкать, что в РПЛ действует Fan ID, а матчи Кубка России – прекрасный пример того, какой бы могла быть посещаемость российского футбола. Хоть и не полностью релевантный – фанаты многих клубов бойкотируют и кубковые матчи.
Но вот как выглядела «Открытие Банк Арена» в начале сегодняшнего матча с «Уралом». 9595 зрителей.
А вот как она выглядела в выходной день, на матче этих команд 10 дней назад в рамках Премьер-лиги, где действует Fan ID. 4281 зритель.
Еще раз – с немного другого ракурса.
Сегодня.
10 дней назад.
А это – за пару минут до стартового свистка.
Сегодня.
Десять дней назад.
Хорошая иллюстрация?
Fan ID делает наш футбол заложником
Фото: Телеграм-канал «Сусов/Спорт, маркетинг, бизнес»; Телеграм-канал «Крысева/Терлецкий»; instagram.com/antonspartakdobriy
В то время как рпл- выходной
Пришло бы тысяч 20-25 точно без fan id.
еще несколько тысяч к посещаемости