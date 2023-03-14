Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID

10 дней между матчами.

Приходится привыкать, что в РПЛ действует Fan ID, а матчи Кубка России – прекрасный пример того, какой бы могла быть посещаемость российского футбола. Хоть и не полностью релевантный – фанаты многих клубов бойкотируют и кубковые матчи.

Но вот как выглядела «Открытие Банк Арена» в начале сегодняшнего матча с «Уралом». 9595 зрителей.

А вот как она выглядела в выходной день, на матче этих команд 10 дней назад в рамках Премьер-лиги, где действует Fan ID. 4281 зритель.

Еще раз – с немного другого ракурса.

Сегодня.

10 дней назад.

А это – за пару минут до стартового свистка.

Сегодня.

Десять дней назад.

Хорошая иллюстрация?

Фото: Телеграм-канал «Сусов/Спорт, маркетинг, бизнес»; Телеграм-канал «Крысева/Терлецкий»; instagram.com/antonspartakdobriy