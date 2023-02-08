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Дзюба мог оказаться в «Локо» еще перед ЧМ-2018. Семин хотел, а Геркус не позволил

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Близится воссоединение.

Артем Дзюба вот-вот станет игроком «Локомотива» – остался только медосмотр.

Ожидается, что форвард подпишет контракт до конца сезона – на него рассчитывают и как на помощника в борьбе за выживание, и просто как на ориентир для молодых игроков.

Сейчас Дзюбе 34 года. Он вполне мог оказаться в «Локомотиве» на пять-шесть лет раньше. Что тогда пошло не так?

«Локо» был вариантом Дзюбы попасть на ЧМ. Семин настаивал

Ближе всего к «Локомотиву» Дзюба был в 2017-м. Тогда у Роберто Манчини нападающий совсем не играл, итальянскому тренеру был не нужен и искал варианты, где найти игровую практику, чтобы претендовать на место в сборной России перед ЧМ-2018.

«Локо» был одним из вариантов.

Детали рассказывал Юрий Семин в книге «Возвращение на пьедестал»: «Голы команде давались с превеликим трудом, и, при том, что болел Фарфан, а Ари вообще выбыл надолго, было очевидно, что нам не хватает сильного ударного форварда. Это должно было сказаться на результатах. Вроде как из «Рубина» переходил Жонатас, но в итоге он оказался в немецком «Ганновере».

Потом возникла кандидатура Дзюбы, ему при Роберто Манчини места в «Зените» не находилось. Мне нравится этот форвард, хотя многие твердили о его непростом характере, а мне интересно поработать с игроками, открыто выражающими свое мнение по профессиональным вопросам. Главное, чтобы он работал, выполнял тренерскую установку и бился за результат.

Понятно, что «Зениту» не было резона усиливать конкурента, но если в одной упряжке с президентом мы бы проявили настойчивость в желании заполучить Дзюбу, может быть, что-то и получилось бы».

Переход затормозил Геркус. В итоге Дзюбу «забраковали»

Через время картина выстроилась: Семин хотел видеть Артема в команде, но у президента клуба Ильи Геркуса было другое мнение.

Он не горел желанием подписывать Дзюбу: «Это хороший игрок, замечательный спортсмен. Желаем ему успехов. Но на данный момент вопрос неактуален. Вряд ли бы Артем нас усилил. Но сам по себе это исключительный футболист», – Геркус в декабре 2017-го для «СЭ».

Юрий Семин потом отзывался об этих словах ехидно. В первую очередь – в книге:

«Президент заявил в каком-то интервью: «Дзюба – исключительный футболист, но «Локомотив» не усилит». Если кто-то улавливает в этом заявлении какую-то логику, то я – нет, – писал он после чемпионства. – Как тренер считаю, что Артем усилил бы нашу атаку». 

Бывший тренер «Локо» возвращался к этому и позже:

«Мы действительно хотели Артема – но его кандидатуру забраковали. Геркус правду говорит, – подтверждал Семин уже в 2020-м. – Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека взять, я всегда стараюсь поговорить и узнать, хочет ли он этого сам. Я разговаривал с Артемом. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика. Он должен был ехать в Тулу».

Дзюбе собирались предложить долгосрочный контракт, вспоминает теперь в телеграм-канале Андрей Бодров, который в тот момент работал в «Локомотиве» пресс-атташе:

«Это было яркое предвкушение, это было бы своевременно и уместно. Правда, за очень большие деньги, – уточнил он. – Дзюбу хотел видеть и клуб, и сам Юрий Палыч. Несколько дней в «Локо» прошли в ожидании этого перехода. Однако на высшем уровне не сложилось (или даже не могло сложиться с учетом права вето от больших людей). Контракт был бы предложен 4-5-летний».

И вот теперь, пять лет спустя, план реализуется – только обстоятельства совсем другие. У Дзюбы, судя по всему, нет других вариантов, а «Локомотив» – в борьбе за выживание, а не за чемпионство.

Дзюба – российский Криштиану. Из-за раздутого эго и зарплаты он никому не нужен

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын

Дзюба в «Локо» – как вам?
5216 голосов
Отличный ход, поможет
32%
Локомотив
Не верю, что будет хорош
68%
Валерий Карпин

19 комментариев

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xslavik
Локомотив - странный клуб. Находясь вверху таблицы всё ломает, увольняет успешных тренеров. Такое ощущение, что его задача - не мешать другим московским клубам добиваться высоких результатов. Раньше болел за них, но после неудачных решений руководства. похожих на саботаж, решил. что это не моё. Но на локомотив с Дзюбой посмотрю.
У нас в стране привыкли работать по формуле - я начальник - ты дурак.
Сёмин и Дзюба видимо работают по принципу - умные люди руководят умными людьми. В этом их сила, но из за этого у них проблемы с работой.
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Иля
Я извиняюсь - о каком "воссоединении" пишет автор? Дзюба и Локо никогда не разъединялись, чтобы близилось воссоединение
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sashka.loker
Причем тут Геркус? Его тогда Зенит не отпустил к прямому конкуренту. Как бы странно сейчас это ни звучало.
Эх, были времена...
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Собака хаски в маске
Ответ Андрей Синельщиков
"Что касается моего отношения к Дзюбе, то любой футболист в разное время воспринимается по-разному. К примеру, за полгода до ЧМ-2018 "Локомотиву" предлагали взять Артема. Но тогда запросы - зарплатные и прочие - были, мягко говоря, шокирующие", - сказал бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Мещеряков. (https://rsport.ria.ru/20230208/dzyuba-1850486851.html) все что нужно знать о сущности игрочишки)
почему нет?В Зените он хорош был. И врядли сейчас в СПБ сожалеют о каждой копейке, которую потратили на Дзюбу.
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Собака хаски в маске
Ответ Алексей Минин
Уже даже глумиться над паровозами неудобно как-то.
а че, завтра наш Локомотив в самую лучшую лигу мира попадет,вот тогда будет повод. А так пока что наш клуб ведет себя как обычно,переплачивая за сбитых летчиков.
Зато потом наши будут ныть,типа смотрите какой Зенит плохой,а что плохой,так там в отличии от вас,бездарных непрофессионалов (иные в Локо просто не работают, за редчайшим исключ), просто деньги знают куда тратить.
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Altim
Ответ proiski_vragov
дзюба, смольников, а дальше кто? наталушко?
Там Джанашия свободен, вроде.
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Фут.Боль
Ответ Алексей Минин
Уже даже глумиться над паровозами неудобно как-то.
Вторая половина чемпионата покажет.Пока не понимаю всего этого глумления.
+1
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Андрей Балабаев
Ответ igls54
Дзюба вполне ещё способен вывести паровоз в лучшую лигу мира
А то что они на этом месте оказались тоже Дзюба виноват?
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Кирилл Голивец
Ответ proiski_vragov
дзюба, смольников, а дальше кто? наталушко?
Смольников вполне может оформить 3 вылета со своими командами за 2 сезона - Арсенал, Торпедо и Локо
+3
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ДнепрЧемпион1983
тяжело дзюбе будет. хейт - любимое развлечение русского человека. а дзюбу будут фаны локо хейтить. правда есть шанс что изза бойкота их на трибунах не будет:)
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spartak-v
Ответ Djeee
С такими трансферами могли бы и на вечно молодого Жиркова посмотреть
Занят - медали перед парадом начищает
+2
0
+2
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Андрей Синельщиков
"Что касается моего отношения к Дзюбе, то любой футболист в разное время воспринимается по-разному. К примеру, за полгода до ЧМ-2018 "Локомотиву" предлагали взять Артема. Но тогда запросы - зарплатные и прочие - были, мягко говоря, шокирующие", - сказал бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Мещеряков. (https://rsport.ria.ru/20230208/dzyuba-1850486851.html)

все что нужно знать о сущности игрочишки)
+1
-1
0
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spartak-v
Ответ proiski_vragov
дзюба, смольников, а дальше кто? наталушко?
Калешин, Аджинджал, Веретенников
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Djeee
С такими трансферами могли бы и на вечно молодого Жиркова посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Дзюба вполне ещё способен вывести паровоз в лучшую лигу мира
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
дзюба, смольников, а дальше кто? наталушко?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitts
Лучший трансфер Геркуса?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
solevator
Интересно, как Шпалыч сейчас оценивает Дзюбу и этот трансфер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Минин
Уже даже глумиться над паровозами неудобно как-то.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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