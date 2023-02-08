Дзюба мог оказаться в «Локо» еще перед ЧМ-2018. Семин хотел, а Геркус не позволил

Близится воссоединение.

Артем Дзюба вот-вот станет игроком «Локомотива» – остался только медосмотр.

Ожидается, что форвард подпишет контракт до конца сезона – на него рассчитывают и как на помощника в борьбе за выживание, и просто как на ориентир для молодых игроков.

Сейчас Дзюбе 34 года. Он вполне мог оказаться в «Локомотиве» на пять-шесть лет раньше. Что тогда пошло не так?

«Локо» был вариантом Дзюбы попасть на ЧМ. Семин настаивал

Ближе всего к «Локомотиву» Дзюба был в 2017-м. Тогда у Роберто Манчини нападающий совсем не играл, итальянскому тренеру был не нужен и искал варианты, где найти игровую практику, чтобы претендовать на место в сборной России перед ЧМ-2018.

«Локо» был одним из вариантов.

Детали рассказывал Юрий Семин в книге «Возвращение на пьедестал»: «Голы команде давались с превеликим трудом, и, при том, что болел Фарфан, а Ари вообще выбыл надолго, было очевидно, что нам не хватает сильного ударного форварда. Это должно было сказаться на результатах. Вроде как из «Рубина» переходил Жонатас, но в итоге он оказался в немецком «Ганновере».

Потом возникла кандидатура Дзюбы, ему при Роберто Манчини места в «Зените» не находилось. Мне нравится этот форвард, хотя многие твердили о его непростом характере, а мне интересно поработать с игроками, открыто выражающими свое мнение по профессиональным вопросам . Главное, чтобы он работал, выполнял тренерскую установку и бился за результат.

Понятно, что «Зениту» не было резона усиливать конкурента, но если в одной упряжке с президентом мы бы проявили настойчивость в желании заполучить Дзюбу, может быть, что-то и получилось бы».

Переход затормозил Геркус. В итоге Дзюбу «забраковали»

Через время картина выстроилась: Семин хотел видеть Артема в команде, но у президента клуба Ильи Геркуса было другое мнение.

Он не горел желанием подписывать Дзюбу: «Это хороший игрок, замечательный спортсмен. Желаем ему успехов. Но на данный момент вопрос неактуален. Вряд ли бы Артем нас усилил. Но сам по себе это исключительный футболист », – Геркус в декабре 2017-го для «СЭ».

Юрий Семин потом отзывался об этих словах ехидно. В первую очередь – в книге:

« Президент заявил в каком-то интервью: «Дзюба – исключительный футболист, но «Локомотив» не усилит». Если кто-то улавливает в этом заявлении какую-то логику, то я – нет , – писал он после чемпионства. – Как тренер считаю, что Артем усилил бы нашу атаку».

Бывший тренер «Локо» возвращался к этому и позже:

«Мы действительно хотели Артема – но его кандидатуру забраковали. Геркус правду говорит, – подтверждал Семин уже в 2020-м. – Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека взять, я всегда стараюсь поговорить и узнать, хочет ли он этого сам. Я разговаривал с Артемом. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика. Он должен был ехать в Тулу».

Дзюбе собирались предложить долгосрочный контракт, вспоминает теперь в телеграм-канале Андрей Бодров, который в тот момент работал в «Локомотиве» пресс-атташе:

«Это было яркое предвкушение, это было бы своевременно и уместно. Правда, за очень большие деньги, – уточнил он. – Дзюбу хотел видеть и клуб, и сам Юрий Палыч. Несколько дней в «Локо» прошли в ожидании этого перехода. Однако на высшем уровне не сложилось (или даже не могло сложиться с учетом права вето от больших людей). Контракт был бы предложен 4-5-летний».

И вот теперь, пять лет спустя, план реализуется – только обстоятельства совсем другие. У Дзюбы, судя по всему, нет других вариантов, а «Локомотив» – в борьбе за выживание, а не за чемпионство.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын