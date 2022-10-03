Сэйв-шедевр от Сафонова! Вот только не узнаем, пересек ли мяч линию ворот или нет

Матвеем все равно восхищаемся.

В последнем матче 11-го тура между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» обошлись без голов – 0:0. За это отдельное спасибо нужно говорить Матвею Сафонову.

На 81-й минуте «Крылья» были очень близки к тому, чтобы открыть счет, но Сафонов сделал сэйв тура.

Оцените на видео.

После подачи Максима Глушенкова в штрафную «Краснодара» выше всех выпрыгнул защитник «Крыльев» Роман Евгеньев – казалось, что бьет наверняка, но Сафонов показал фантастическую реакцию.

Правда, гарантий, что Сафонов точно не пропустил, нет.

В РПЛ нет системы определения голов, поэтому судьи долго смотрели повторы

ВАР долго проверял эпизод – было непонятно, пересек ли мяч линию полностью или нет. Все из-за того, что в РПЛ нет системы определения гола. И уход ВАР-провайдера из России тут не при чем – системы автофиксации взятия ворот Goal line technology в РПЛ не было никогда.

GLT полностью автоматизирована. Когда мяч пересекает линию ворот, часы на руке главного судьи вибрируют, а на дисплее горит надпись: GOAL. Работает просто: с помощью камер, направленных на ворота под разными углами, выводит 3D-проекцию ворот и автоматически определяет, когда мяч пересек линию ворот.

Главная причина отсутствия в РПЛ – цена. Например, клубы АПЛ заплатили за установку, сертификацию и тесты по 300 тысяч фунтов (около 330 тысяч евро) – для всей лиги это обошлось в 6 миллионов.

Так что к отсутствию системы вопросов не так много, но к набору камер на стадионе в Самаре есть претензии. Ни одна из них не давала четкий ракурс на линию ворот, поэтому приходится ориентироваться на стоп-кадр выше.

Сафонов – лучший голкипер РПЛ прямо сейчас

Несмотря на споры вокруг эпизода, Сафонов в любом случае прекрасен. Он лидирует в РПЛ по сэйвам (49) и занимает второе место по проценту отраженных ударов (81,7%). Еще и один из лучших киперов лиги по игре ногами.

В июле его признали лучшим игроком клуба, а автор Sports.ru Александр Дорский тогда поставил Сафонова на первую строчку в списке лучших футболистов месяца в РПЛ.

Вот короткое ревью: «В трех турах Сафонов пропустил 7 мячей – больше только Илья Помазун, Евгений Гошев и Даниил Худяков (по 8). На эту статистику точно не стоит обращать внимание – Матвей тащил «Краснодар» в каждой игре.

С «Факелом» Сафонов потащил удар Акбашева после привоза Сперцяна, спас после выхода Аппаева 1-на-1 и сделал сумасшедший сэйв после расстрела от Дмитриева. Против «Спартака» снова отличные спасения – после ударов Промеса и Соболева. Против «Урала» – вновь величие: Мишкич и Бикфалви после матча наверняка неоднократно пересматривали сэйвы Сафонова.

«Краснодар» – худшая команда июля по качеству допущенных моментов без пенальти. У Сафонова – лучшая разница между ожидаемыми и пропущенными голами (предотвратил 3,2)».

В сентябре Игорь Акинфеев сказал, что Матвей – лучший вратарь России прямо сейчас. С ним соглашался кипер «Крыльев» Иван Ломаев – говорил, что Сафонов показывает самую стабильную игру среди всех вратарей РПЛ.

Но самой показательной стала цитата тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова: «Основной вратарь сборной? Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера. Гильерме и Сафонов. Сейчас номер один – Сафонов».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»