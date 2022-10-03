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Сэйв-шедевр от Сафонова! Вот только не узнаем, пересек ли мяч линию ворот или нет

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Матвеем все равно восхищаемся.

В последнем матче 11-го тура между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» обошлись без голов – 0:0. За это отдельное спасибо нужно говорить Матвею Сафонову.

На 81-й минуте «Крылья» были очень близки к тому, чтобы открыть счет, но Сафонов сделал сэйв тура.

Оцените на видео.

После подачи Максима Глушенкова в штрафную «Краснодара» выше всех выпрыгнул защитник «Крыльев» Роман Евгеньев – казалось, что бьет наверняка, но Сафонов показал фантастическую реакцию. 

Правда, гарантий, что Сафонов точно не пропустил, нет.

В РПЛ нет системы определения голов, поэтому судьи долго смотрели повторы

ВАР долго проверял эпизод – было непонятно, пересек ли мяч линию полностью или нет. Все из-за того, что в РПЛ нет системы определения гола. И уход ВАР-провайдера из России тут не при чем – системы автофиксации взятия ворот Goal line technology в РПЛ не было никогда.

GLT полностью автоматизирована. Когда мяч пересекает линию ворот, часы на руке главного судьи вибрируют, а на дисплее горит надпись: GOAL. Работает просто: с помощью камер, направленных на ворота под разными углами, выводит 3D-проекцию ворот и автоматически определяет, когда мяч пересек линию ворот.

Главная причина отсутствия в РПЛ – цена. Например, клубы АПЛ заплатили за установку, сертификацию и тесты по 300 тысяч фунтов (около 330 тысяч евро) – для всей лиги это обошлось в 6 миллионов. 

Так что к отсутствию системы вопросов не так много, но к набору камер на стадионе в Самаре есть претензии. Ни одна из них не давала четкий ракурс на линию ворот, поэтому приходится ориентироваться на стоп-кадр выше.

Сафонов – лучший голкипер РПЛ прямо сейчас

Несмотря на споры вокруг эпизода, Сафонов в любом случае прекрасен. Он лидирует в РПЛ по сэйвам (49) и занимает второе место по проценту отраженных ударов (81,7%). Еще и один из лучших киперов лиги по игре ногами.

В июле его признали лучшим игроком клуба, а автор Sports.ru Александр Дорский тогда поставил Сафонова на первую строчку в списке лучших футболистов месяца в РПЛ.

Вот короткое ревью: «В трех турах Сафонов пропустил 7 мячей – больше только Илья Помазун, Евгений Гошев и Даниил Худяков (по 8). На эту статистику точно не стоит обращать внимание – Матвей тащил «Краснодар» в каждой игре.

С «Факелом» Сафонов потащил удар Акбашева после привоза Сперцяна, спас после выхода Аппаева 1-на-1 и сделал сумасшедший сэйв после расстрела от Дмитриева. Против «Спартака» снова отличные спасения – после ударов Промеса и Соболева. Против «Урала» – вновь величие: Мишкич и Бикфалви после матча наверняка неоднократно пересматривали сэйвы Сафонова.

«Краснодар» – худшая команда июля по качеству допущенных моментов без пенальти. У Сафонова – лучшая разница между ожидаемыми и пропущенными голами (предотвратил 3,2)».

В сентябре Игорь Акинфеев сказал, что Матвей – лучший вратарь России прямо сейчас. С ним соглашался кипер «Крыльев» Иван Ломаев – говорил, что Сафонов показывает самую стабильную игру среди всех вратарей РПЛ.

Но самой показательной стала цитата тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова: «Основной вратарь сборной? Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера. Гильерме и Сафонов. Сейчас номер один – Сафонов».

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Крылья Советов – Краснодар 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Зотов, 20), Ежов, Пиняев (Витюгов, 73), Якуба (Чиркович, 73), Коваленко (Бабкин, 88), Рахманович, Глушенков (Хубулов, 88).
КраснодарСафонов, Панталеао, Литвинов, Рамирес, Пина (Окоронкво, 78), Сперцян, Баняц, Волков, Ионов (Ахметов, 73), Кривцов, Олусегун (Кокшаров, 88).
Предупреждения:
Панталеао (38), Бейл (38), Глушенков (72).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»

Полностью ли мяч пересек линию ворот до сэйва Сафонова?
579 голосов
Да
22%
Крылья Советов
Нет
78%
Краснодар

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