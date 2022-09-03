Вау, какая дуга Макарова в девяточку! Победный гол «Динамо» – шик

Классные победные голы – похоже, фишка 8-го тура Мир РПЛ.

Вы же видели, как Эдуард Сперцян забил важнейший гол «Сочи»? А следом Денис Макаров забил «Уралу» еще круче!

Полузащитник «Динамо» нашел момент для удара в дальний угол, и у него получилась космическая траектория, в самую-самую дальнюю девятку.

Ракурс, с которого момент сняли в «Динамо», позволяет оценить особенно.

Гол принес москвичам победу, к тому моменту они хоть и играли час с небольшим преимуществом, слабо конвертировали это в результат.

В первом тайме забил Константин Тюкавин – он вообще хорошо воспользовался отсутствием Федора Смолова, в чемпионате положил в третьем матче подряд.

Но «Урал» ответил до перерыва – Эрик Бикфалви забил головой (уже 13-й мяч в РПЛ таким способом, чаще – только Азмун и Дзюба), для екатеринбуржцев это был всего-то второй гол в сезоне.

Одного мяча и вообще одного удара в створ за матч явно мало, чтобы набирать очки: у «Урала» с новым тренером Виктором Гончаренко третье поражение подряд, команда прилипла к последнему месту.

• У Дениса Макарова это первый гол в сезоне – и сразу такая красота. В прошлом у него было три мяча, и первый – тоже в начале сентября.

• «Динамо» идет в чемпионате без поражений: у команды с новым главным тренером Славишей Йокановичем четвертая победа при четырех ничьих.

• Благодаря победе динамовцы сравнялись по очкам со «Спартаком», они на один балл отстают от «Зенита» – эти соперники в воскресенье вечером сыграют между собой.

«Динамо» дальше играть на выезде с «Сочи» – командой, которая в прошлом сезоне отняла серебряные медали.

Фото: vk.com/fcdm_official