Вау, какая дуга Макарова в девяточку! Победный гол «Динамо» – шик

Классные победные голы – похоже, фишка 8-го тура Мир РПЛ.
Вы же видели, как Эдуард Сперцян забил важнейший гол «Сочи»? А следом Денис Макаров забил «Уралу» еще круче!
Полузащитник «Динамо» нашел момент для удара в дальний угол, и у него получилась космическая траектория, в самую-самую дальнюю девятку.
Ракурс, с которого момент сняли в «Динамо», позволяет оценить особенно.
Гол принес москвичам победу, к тому моменту они хоть и играли час с небольшим преимуществом, слабо конвертировали это в результат.
В первом тайме забил Константин Тюкавин – он вообще хорошо воспользовался отсутствием Федора Смолова, в чемпионате положил в третьем матче подряд.
Но «Урал» ответил до перерыва – Эрик Бикфалви забил головой (уже 13-й мяч в РПЛ таким способом, чаще – только Азмун и Дзюба), для екатеринбуржцев это был всего-то второй гол в сезоне.
Одного мяча и вообще одного удара в створ за матч явно мало, чтобы набирать очки: у «Урала» с новым тренером Виктором Гончаренко третье поражение подряд, команда прилипла к последнему месту.
• У Дениса Макарова это первый гол в сезоне – и сразу такая красота. В прошлом у него было три мяча, и первый – тоже в начале сентября.
• «Динамо» идет в чемпионате без поражений: у команды с новым главным тренером Славишей Йокановичем четвертая победа при четырех ничьих.
• Благодаря победе динамовцы сравнялись по очкам со «Спартаком», они на один балл отстают от «Зенита» – эти соперники в воскресенье вечером сыграют между собой.
«Динамо» дальше играть на выезде с «Сочи» – командой, которая в прошлом сезоне отняла серебряные медали.
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.30, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Гагнидзе (Кутицкий, 89), Грулев (Гладышев, 62), Макаров (Лесовой, 89), Тюкавин (Смолов, 78).
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Урал –
Помазун, Бевеев, Иллой-Айет, Мамин, Гогличидзе, Газинский (Каштанов, 62), Подберезкин (Сунгатулин, 69), Мишкич, Егорычев (Железнов, 87), Гаджимурадов (Юшин, 62), Бикфалви.
- Предупреждения:
- Мамин (41), Сазонов (52), Бевеев (79), Гогличидзе (88).
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Фото: vk.com/fcdm_official
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