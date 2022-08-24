Из «Спартака» в «Зенит» перешел 18-летний защитник Шайхтдинов. До него такой маршрут выбрали Быстров, Бакаев и Дзюба

А еще есть трансфер из 90-х.

«Зенит» договорился со «Спартаком» о переходе крайнего защитника Дамира Шайхтдинова – контракт с 18-летним игроком подписан на два года.

Во взрослом футболе Дамир дебютировал в августе прошлого года – вышел на 10 минут за «Спартак-2» в матче против «Велеса». В сезоне-2021/22 в 8 матчах Первой лиги Шайхтдинов сделал ассист и получил желтую карточку.

В мае 2022-го «Спартак-2» расформировали, а основной команде защитник оказался не нужен – зато пригодится «Зениту-2». По информации журналиста Максима Никитина, трансфер оформили только сейчас, потому что Леонид Федун отказывался его согласовывать.

«Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд – одно, но ради игрока – нужно сотрудничать.

Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович [Семак] захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – слова Андрея Аршавина, заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

А кто переходил из «Спартака» в «Зенит» раньше?

После распада СССР было всего четыре таких трансфера.

• Защитник Василий Кульков переехал из Москвы в Петербург в 1997 году. В «Спартаке» он играл дважды – застал чемпионство-1989 и шесть побед в группе ЛЧ-1995/96. В «Зенит» его позвал Анатолий Бышовец – и не прогадал: Василий поучаствовал в одной из самых легендарных побед питерского клуба 1990-х.

Речь про август 1997-го и матч с «Торпедо»: тогда питерцы превратили 0:2 в 3:2, а Кульков забил один из голов. На тот момент «Зенит» только адаптировался к высшей лиге, и любая победа над москвичами дарила болельщикам бурю эмоций.

В 1999-м Кульков выиграл с «Зенитом» Кубок России, а в середине сезона перешел в «Крылья Советов». Дальше поехал в любимую Португалию – Василий на пике карьеры поиграл в «Бенфике» и «Порту», а на излетел пришел в «Алверку».

С середины 2019 года Кульков боролся с раком, а в 2020-м, к сожалению, скончался. Ему было 54 года.

Кульков поиграл за три сборные (СССР, СНГ И Россию), выкидывал «Арсенал» из Кубка чемпионов и забивал в легендарном матче «Зенита»

• В 2009 году в «Зенит» шумно перешел Владимир Быстров – воспитанник питерского клуба, который в «Спартаке» стал звездой. Быстров на правом фланге «Спартака» с 2005-го по 2009-й – это синоним скорости, дриблинга, опасных моментов и голов «Зениту». Он просто брал мяч и создавал голевые атаки из пустоты, обходя змейкой двух или трех соперников. «Спартак» покидал лидер, который был в бешеной форме и проводил один из лучших сезонов карьере.

О причинах трансфера откровенно рассказывал Валерий Карпин: «Звонили не мне, а напрямую Федуну. Откуда? Из администрации президента. Сказали, что надо продавать. Мог ли «Спартак» ослушаться? Я лично, может быть, и мог. А Леонид Арнольдович – не знаю».

При этом сам Быстров до сих пор настаивает: про звонки ничего не знает, за переход просто заплатили 15 млн евро, а он мечтал о возвращении в Питер.

В «Зените» Быстров начал ярко (6 голов в 6 матчах), но питерские фанаты его все равно ненавидели. Первые пару недель Владимир даже ходил с охранником, но это было желание клуба – сам Быстров ничего не боялся. Трофеев в «Зените» было много: два чемпионства, Кубок и Суперкубок России.

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• Артем Дзюба в 2015-м проследовал той же дорогой. Воспитанник красно-белых долго колесил по арендам, но по-настоящему заиграть в родном клубе все же не смог.

«Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт, или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался», – рассказывал Артем.

О новом соглашении так и не договорились: по словам Леонида Федуна, Дзюбе предлагали самую большую зарплату в команде, но он требовал как минимум зенитовский уровень. После ухода Артема прошел год, и Федун заявил: «Мы потратили на воспитание Дзюбы очень много денег и времени, а оказалось, что он такой человек, который удавит за копейку родных».

В Питере нападающему дали 5-летний контракт и 3 млн евро. А кроме денег переход принес Артему целую пачку трофеев: четыре чемпионства, два Кубка, четыре Суперкубка России. В этом году Артем отправился в турецкий «Адана Демирспор» – и сразу же забил!

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• Зелимхана Бакаева проводили в «Зенит» этим летом. Он тоже пришел свободным агентом – это слегка удивляло, потому что без контракта остался один из самых результативных российских игроков лиги в пиковом возрасте. На момент перехода он входил в топ-10 по результативным очкам (15 голов и 20 ассистов) с сезона-2018/19 – первого полноценного во взрослом футболе, тогда он играл в тульском «Арсенале».

«Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». 16 лет – больше меня никто не провел в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун дольше меня в клубе. Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное – можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел – не верьте этому», – заверил Бакаев.

Зарема Салихова тогда ответила в большой колонке для Sports.ru: «Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля».

У Зелимхана уже два трофея с разными клубами: в «Спартаке» зацепил Кубок России, а в «Зените» – Суперкубок. Но стабильного места в старте пока нет: Сергей Семак больше доверяет бразильцам и Мостовому.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Игорь Руссак, Алексей Даничев, Игорь Уткин; VK