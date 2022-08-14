Ого, 7 голов в Нижнем! Самый результативный матч сезона выиграл «Ростов»: забили 4 из 4 ударов в створ

И поднялись в топ-3.

Афиша «Пари НН» – «Ростов» вряд ли обещала тьму голов – но внезапно этот матч стал самым результативным в сезоне Мир РПЛ. Семь голов, у ростовчан на один больше – 4:3!

Уже к 20-й минуте команды забили по пенальти, причем арбитр Павел Шадыханов оба нарушения увидел только после видеопросмотров. Еще в первом тайме «Ростов» вышел вперед – и снова благодаря голу со стандарта. Прямым ударом со штрафного забил Даниил Уткин.

В этом плане он мастер: это 6-й гол 22-летнего игрока со штрафных в карьере. Остальные пять он забил в прошлом сезоне за «Ахмат». Причем все эти мячи укладываются в календарный год: Уткин стал так класть в августе 2021-го.

Теперь Даниил в топ-15 по голам прямыми ударами со штрафных в истории РПЛ: больше забили только Ролан Гусев (11), Валерий Есипов (9), Александр Алиев, Александр Кержаков, Халк и Владимир Кисенков (по 7). Столько же – у Руслана Балтиева, Алехандро Домингеса, Андрей Каряки, Максима Калиниченко, Дмитрия Лоськова, Кристиана Нобоа и Фернандо.

После перерыва «Ростов» наконец-то забил с игры после ошибки Артура Нигматуллина – и стал последней командой РПЛ, которой это удалось (а позже добавил еще один мяч с игры).

Между ними случился гол «Нижнего». А потом нижегородцы заставили соперника понервничать: забили третий на 82-й минуте, но не смогли организовать ничего похожего на штурм, который дал бы им шансы спастись.

• Матч стал самым результативным в этом сезоне РПЛ – до этого по шесть голов забивали «Оренбург» с «Крыльями» (2:4) и «Факел» с «Динамо» (3:3).

• Несмотря на большое количество голов, сама игра не была супероткрытой и атакующей. Команды нанесли всего 14 ударов на двоих, при этом «Пари НН» пробил в створ 5 раз, а «Ростов» – вообще четыре. То есть у команды Валерия Карпина каждый удар в створ стал голевым.

• Этот же тезис подтверждает и xG – 1,58 у «Нижнего» против 1,36 у «Ростова». Ростовчане не были острее соперника, а по ожидаемым голам, как видно, даже были чуть похуже.

Карпин согласился: «Ну, везет тому, кто везет, да, но бывает, что и не везет. В матче с «Динамо», например, у нас было много ударов, но мы сыграли вничью. Раз на раз не приходится, но слава богу, что сегодня получилось так, как получилось. Доволен ли я сегодняшней игрой «Ростова»? Не в восторге, мягко говоря. Не в восторге».

Такая же точка зрения и у Дмитрия Полоза, который свой пенальти реализовал, а потом оформил дубль: «Если честно, матч был сложный. То, что мы забили четыре гола, ничего не отражает. Думаю, это была наша самая плохая игра в сезоне».

Но после этой «самой плохой игры» ростовчане выскочили на третье место в Мир РПЛ – обошли проигравших ЦСКА с «Сочи» за счет трех побед подряд. Идут вровень с «Зенитом» и всего на два очка отстают от «Спартака». Дальше два подряд матча как раз с ними: принимать сначала сочинцев, потом армейцев.

Фото: vk.com/fcrostov; vk.com/fcnn_ru