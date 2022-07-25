Сухой остановил атаку «Локо» 2-в-1 финальным свистком. Помните Обиору и «Реал» в 2002-м?

Странное решение.

Матч «Локомотива» и «Ростова» закончился скандалом – из-за арбитра Алексея Сухого. Реф добавил к матчу пять минут – и в эти пять минут уместилось многое.

Сначала Евгений Чернов, защитник «Ростова», лежал на поле из-за повреждения – почти полторы минуты (с 91:00 до 92:20 игры не было). Затем «Локомотив» забил – случился супергол Константина Марадишвили. На празднования тоже ушло время: Марадишвили забил на 93:04, а игра возобновилась примерно в 94:30 (в трансляцию момент возобновления не попал).

Но Алексей Сухой решил, что даже для лишней минуты этого недостаточно – и сразу после атаки «Ростова» дал свисток. Проблема в том, что он лишил этим «Локо» неплохого момента: Куликов бросил мяч на ход Керку, и тот с партнером убегал на чужие ворота. На электронном табло было 95:12.

Вот как это выглядело в динамике:

Разумеется, игроков «Локомотива» это дико возмутило: футболисты и некоторые тренеры окружили арбитра, он выписал как минимум две желтых: Куликову и Изидору.

Если посмотреть покадрово, видно, что свистеть Сухой начал еще до передачи Куликова.

Похоже, судья просто не увидел, что у «Локомотива» может быть очень острый момент.

«Сегодня были большие паузы: много замен, четыре гола, некоторые паузы были по три минуты. Опасную атаку останавливает арбитр и дает финальный свисток. – сказал после игры главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр. – После матча подошел к арбитрам, чтобы узнать по этому моменту. Но мне жестами показали, что не нужно этого делать. Мы находимся в игровом ритме, потом остановка, которая рушит все».

Это напомнило 2002-й год и знаменитый момент Джеймса Обиоры на «Бернабеу».

Тогда «Локо» приехал на «Сантьяго Бернабеу» к действующему победителю турнира, в составе которого блистали Роберто Карлос, Зидан, Роналдо и Фигу. Рауль открыл счет на 21-й минуте, но в самом начале второго тайма Джеймс Обиора все-таки пробил Касильяса. А через полчаса южноафриканец Беннет Мнгуни заколотил под перекладину. Правда, радовались москвичи недолго: уже через две минуты Рауль сравнял, оказавшись в нужное время во вратарской.

Судья Грэм Барбер добавил ко второй половине три минуты. За 10 секунд до конца Обиора получил мяч на фланге, накрутил Флавиу Консейсао и вывалился на свидание с вратарем. Но арбитр почему-то решил дать финальный свисток и зафиксировать 2:2.