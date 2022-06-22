Широков обматерил судью после матча детских команд. Для него это не впервые – бил судью-любителя и наезжал на Карасева

Конфликты Романа Широкова с судьями – классика российского футбола.

Последний эпизод противостояния случился совсем недавно. В конце мая после матча детских команд «Строгино» и «Родины», в котором участвовали футболисты на старше 2008 года рождения, Роман в очередной раз закусился с арбитром.

Телеграм-канал «Але, рэф» ранее цитировал запись судей в рапорте матча: «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н. подошел к судейской бригаде и начал высказывать недовольство, используя нецензурные выражения: «Вы пидорасы ###### [нехорошие], я вам #### [лица] сломаю, вы больше у меня судить не будете!» Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь, продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой».

Московская федерация футбола на полгода отстранила Широкова от участия в любой футбольной деятельности. Также экс-футболиста оштрафовали в общей сложности на 50 тысяч рублей за неявку на заседание комитета и обязали в течение 10 дней принести извинения судьям игры.

У Широкова такое не впервые – он бил судью-любителя, а еще дважды получал штрафы за оскорбление Карасева

• В 2020-м Широков во время любительского матча Московского кубка селебрити напал на судью Никиту Данченкова – довольно сильно его избил и сопровождал все это нецензурной лексикой.

«Матч мы так и не доиграли, отыграли 20 минут. Широков выходит один на один, его сбивает защитник (играет в мяч или не в мяч – не знаю, спорный момент), судья дает играть, Широков орет ему: «Ты чего, ##### [обалдел]?» – и все такое, что он любит, – рассказывал Витя Кравченко, игрок команды «Ничего обычного», против которых и играл «Матч ТВ» с Широковым. – Судья тянется за красной карточкой.

Подбегает Тихонов, отталкивает рефери в сторону – чтобы не дал карточку. Потому что в этот момент Широков кричит: «Покажешь красную – ##### [ударю]!» Судья показывает – и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь еще. Реф падает, и Широков ногой еще в живот. Конец матча, конец всего. Я такого ####### [ужаса] нигде не видел: ни во дворе, ни в ЛФЛ».

Суд тянулся около полугода, по его итогам Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ, а также потребовали возместить избитому судье 100 тысяч рублей за моральный вред. Сам Широков и его адвокат оправдывали действия экс-футболиста «непрофессионализмом» Данченкова.

• В 2013-м Широков, играя за «Зенит», не очень лестно отозвался о работе Сергея Карасева на матче с «Амкаром» (1:1). «Этот судья – клоун приличный», – коротко отреагировал Широков сразу после игры. Хавбек получил максимально возможное наказание – штраф в 150 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2013/14.

Ну и получил ответку от Карасева спустя три года: «Клоун – это нормальная профессия в цирке, люди всю жизнь этому учатся. Так что клоун – это не обидное определение».

• Но это было не первое нападение на Карасева – в 2009-м хавбек раскритиковал его за работу в матче с «Сатурном» (2:2): «А судья просто бездарнейший, как и все в нашей лиге. Но этого сегодняшнего лучше просто выгнать. Он вообще ничего не видел, отменил наш чистейший гол». За это высказывание Широкова и тогда оштрафовали – на 100 тысяч рублей.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich