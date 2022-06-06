Клаудиньо – игрок года по версии футболистов РПЛ. Бразилец тоже голосовал за себя, у «Зенита» – 4-я победа подряд

Дальше – Агаларов и Нобоа.

«Спорт-Экспресс» опубликовал итоги традиционного опроса среди игроков российской Премьер-лиги – кто лучший футболист РПЛ-2021/22?

Победил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Вторым стал лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов. Замкнул тройку лидер «Сочи» Кристиан Нобоа.

Опрашиваемые называли трио лучших – за 1-е место начислялось 3 балла, за 2-е – 2, за третье – 1. Затем очки суммировались.

Так выглядит топ-20:

• Это четвертая подряд победа игроков «Зенита». До Клаудиньо побеждали Артем Дзюба (дважды – в сезонах 2018/19 и 2019/20) и Сердар Азмун (2020/21). До этого приз трижды уходил Федору Смолову.

• «Спорт-Экспресс» приводит общую статистику: у футболистов «Зенита» рекордные 8 побед. Еще раньше побеждали Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Данни и Халк.

• 7 раз лучшими признавались игроки «Спартака», по 5 – ЦСКА и «Локомотива», 3 – «Краснодара» (все – Смолов), по разу – «Рубина» и «Динамо».

• Победитель Клаудиньо нескромно назвал себя лучшим – и не прогадал. Всего таких игроков оказалось 7:

• Похожий перфоманс устроили братья Кангва из тульского «Арсенала». Эванс назвал лучшим Кингса, Кингс – Эванса.

• «Уфа» массированно поддержала свою звезду – Гамида Агаларова, отдав 10 первых мест из 11 возможных. Это лучший показатель в нынешнем голосовании, но выбить страйк все же не получилось:

• 37-летний Кристиан Нобоа – самый возрастной призер в истории опросов. Прежде высшей планкой были 33 года (Сергей Овчинников в 2003-м и форвард «Арсенала» Евгений Луценко в сезоне-2019/20).

Фото: premierliga.ru