Эмоции в стыках: Лантратов толкнул болбоя, Григалава грозно орал в камеру, но в конце все помирились

Кипер «Химок» подарил парню футболку.

«СКА-Хабаровск» сделал первый шаг на пути к РПЛ – в первом стыковом матче хабаровчане обыграли «Химки» 1:0 (на 14-й минуте забил защитник Эммерсон Иллой-Айет).

Во втором тайме хозяев приближали к цели даже местные болбои. На 72-й минуте вратарь «Химок» Илья Лантратов посчитал, что парни намеренно затягивают время: кипер перепрыгнул через рекламные щиты, грубо толкнул болбоя и забрал у него мяч.

Через некоторое время Лантратов повторил подход – на этот раз без толканий, зато с гневным спичем. «#####, дайте мяч, ###### в рот», – обратился кипер к болбоям.

Тут же в конфликт вмешался защитник «Химок» Гия Григалава. «Убери ##### камеру, ублюдок», – грозно крикнул футболист снимавшему все на телефон пареньку, за что получил желтую карточку.

История все же получила позитивную развязку. После финального свистка, когда эмоции поутихли, Лантратов извинился перед болбоем и подарил ему свою футболку. Парень извинения принял: «Все нормально. Эмоции, стыковые матчи. Все бывает, понимаем все».

Комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале посмотрел на ситуацию глазами игроков: «А может начнем с тех людей, которые воспитывают/дают установки боллбоям? Тем, кто с ехидцей говорит «парни, не спешим бросать мячи чужим!». Не говорю о том, что так же было и в Хабаровск, но знаю точно, что подобное бывает. А ведь лучше, чтоб бывало так: издеваешься над профессиональным игроком – сразу бан, снимаешь манишку боллбоя, не посмотришь игру от бровки.

Конечно, профессиональный футболист обязан себя контролировать. Но как-то все разом опускают тему очевидных провокаций. Мол, детки же, за своих болеют! В той самой истории с Азаром и боллбоем было так же.

Представляете, если б что-то подобное боллбои вытворяли в теннисе?! Я не идеализирую мир, но молодым ребятам такое надо объяснять.

Лантратов извинился перед упавшим пацаном. Желаю Илье играть в РПЛ в следующем сезоне (уверен, он там останется даже в случае вылета Химок). А вот хитропопому боллбою желаю дорасти до проффутбола и почувствовать на себе подобное: команда горит, ты в мыле, бежишь за мячом, а наглый мальчишка с ухмылкой его не подает…».

«Это все психологическое воздействие, большая нагрузка, – отреагировал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – Никого не могу оправдывать в данном случае, но надо держать себя в руках. Пока не готов более подробно комментировать».

Ждем ответную игру, которая запланирована на 28 мая.

Фото: кадры трансляции телеканала «Премьер»