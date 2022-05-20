Вспоминаем первый сезон Дзагоева в ЦСКА. Три голевые в дерби, никаких тусовок и лишнего веса, в метро требовали паспорт

Грустная новость: ЦСКА и Алан Дзагоев расторгли контракт. Так закончилась 15-летняя общая история одного из главных клубов России и огромного таланта. По такому случаю мы поднимаем текст Александра Муйжнека о взлете Алана в первом сезоне, опубликованный осенью 2020-го.

В ноябре 2008-го «Фейеноорд» принимал ЦСКА в Роттердаме. Там все решили Василий Березуцкий и дубль Вагнера, но капитан «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст опасался кое-кого еще.

– В последних матчах в паре с бразильцем выступает очень молодой, но техничный и шустрый парень по фамилии Дз... – тут Джио запнулся, и корреспондент «Спорт-Экспресса» Максим Ляпин (сейчас спортивный директор «Торпедо») подсказал фамилию.

Дзагоев тогда всего четыре месяца как обосновался в старте ЦСКА – и стал сенсацией. Да, уже в 2009-м он забивал в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а вскоре и «Интеру», потом без замен отыграл Евро-2012.

Но, по-моему, никогда не разрывал так, как тот 18-летний Дзагоев под 46-м номером.

Май 2008-го, дебют с «Химками» – за полтайма Алан раздает ассисты Красичу и Игнашевичу, а под конец тайма забивает сам.

Июль: перед самым дерби со «Спартаком»Газзаев меняет планы и выпускает под Вагнера не Карвальо, а Дзагоева. Разгром 5:1, у Алана – три голевые. «Если всегда будешь так играть, скоро поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», – говорит ему после матча Красич.

Дзагоев уверенно основной в центре рядом с Мамаевым. В августе он отдает две голевые с «Сатурном».

Потом забивает «Тереку» и «Локомотиву».

В сентябре – унижение «Зенита» на «Петровском», два гола – у Алана. Еще по одному – «Лучу» и «Томи».

Октябрь: три матча, во всех результативные действия. В том числе первые голы в еврокубках, в ворота «Депортиво» (сразу два).

Через четыре дня – голевая Красичу в Перми (без нее ЦСКА бы проиграл).

Ноябрь: Дзагоев помогает своему любимому партнеру Вагнеру открыть счет в матче с «Москвой», а потом сам огорчает польский «Лех».

Запредельная для фрешмена результативность, сутулая осетинская обводка и отчаянная смелость в решениях – Дзагоев ворвался в ЦСКА вихрем. Как ему удалось это так резво, я узнал у его близко друга Дмитрия Рыжова.

На Sports.ru вы его читали в исповеди Глебу Чернявскому, а я расспросил Рыжова о переходе из академии имени Коноплева в ЦСКА – покупали его дуэтом с Дзагоевым.

Последний год Дзагоева до ЦСКА: играл со старшими в академии Коноплева, отдавал любые передачи, чуть не ушел в «Спартак»

Рыжов: «Я постарше Алана на год, он приехал в академию из Владикавказа позже. Уже вскоре их с Артемом Делькиным (сейчас в «Акроне» – Sports.ru) и Асланом Дудиевым (в «Балтике» – Sports.ru) подтянули к нашему 1989-му. Алан – единственный, кто заиграл из своего 1990-го с нами. А год-то он у нас был сильный: шесть чемпионов Европы.

Сильнее всех выделялся Игорь Горбатенко: левая нога – просто космическая, клал издали. У Дзаги тоже были задатки. Видение поля – даже круче, чем у Гарика: передачу мог исполнить вообще любую. Когда перешли в дубль [«Крыльев Советов-СОК»], Алан мне постоянно отдавал голевые, понимали мы друг друга отлично».

Дзагоев – крайний справа в нижнем ряду

Дзагоев рассказывал Евгению Савину, что чуть не ушел в «Спартак»: уже подготовили контракт и получили согласие Алана, но вмешался ЦСКА.

«Выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» взял Горбатенко», – рассказывал бывший агент Дзагоева Марат Хинчагов. – А армейцы взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы. Больше, чем на Алана».

Рыжов: «Я слышал, будто Алана взяли впридачу, но это неправда. Основными брали меня с Дзагой, Антон Власов был просто третьим.

В академии нас ограждали от агентов – я даже не знал, что это такое. Один Градиленко этим занимался. Только позже мы узнавали о предложениях – меня помимо ЦСКА хотели «Динамо», «Локомотив», в Европе. Алан, мне кажется, очень хотел в ЦСКА – они пару лет как выиграли Кубок УЕФА, почему нет».

Перехватить Дзагоева помог сын Валерия Газзаева – Владимир. Хинчагов говорил, что Алана взяли в ЦСКА, «потому что настоял Валерий Георгиевич [Газзаев]». Дзагоев вспоминал, как много наставлений получал от тренера – у того всегда была в зубах сигара.

Рыжов: «Я бы не сказал, что Газзаев просунул Дзагоева, просто потому что он осетин. Валерий Георгиевич с симпатией относился ко всем молодым, не только к Дзагоеву. Еще Жора Щенников, Мамаев при Газзаеве заиграли, я дебютировал даже раньше Алана. А Дзаге было 18 лет, и конкуренция сильная.

Хорошо помню, как ЦСКА возник. «Лада» вылетела из Первого дивизиона, из ЦСКА приехали смотреть на нас с Дзагоевым. Мы вышли в тольяттинском дерби и выиграли 3:1, я забил два, один – с передачи Алана. После игры к нам подошли из академии и сказали, что едем на просмотр. Семь-десять дней потренировались у Газзаева, прямо по ходу сезона. Очень волновались и стеснялись .

Потом Газзаев сказал: «Все устраивает, хочу вас видеть в команде. Но вы когда хотите переходить, сейчас? Пока вы будете только в дубле, а вторая лига выше уровнем». Посоветовал доиграть там и вернуться на сборы. Контракты подписали в сентябре».

Дзагоев выдыхался на первых сборах Газзаева – сидел в номере, не раздеваясь, и не шел на ужин

Зимой 2008-го Дзагоев сгонял на Мемориал Гранаткина. Стал капитаном, ассистировал Смолову, забил Словакии и Беларуси – и взял трофей. На турнире за Аланом наблюдал Борис Раппопорт (тогда тренер в академии «Зенита»): стал пробивать, можно ли еще подписать Дзагоева, но быстро узнал про ЦСКА.

За армейцев Дзагоев дебютировал на Кубке Первого канала (ЦСКА проиграл «Шахтеру» с Виллианом, Фернандиньо и Луисом Адриано), но до этого впервые прошел такие жесткие сборы. Там Алан забил прямым ударом с углового – благодаря ветру – но еще угодил под знаменитые нагрузки Газзаева.

Рыжов: «Мы попали на фартлеки – то ли шесть по 1200, то ли семь по 1300. Ничего подобного в академии не было, максимум – ускорение на 200 метров. Заходили с Аланом в комнату и часика по два-три просто сидели и смотрели в стену, не раздеваясь. Даже ужин пропускали – какой тут аппетит, отойти бы. Через год у Зико на этом фоне был лайт-режим».

Есть легенда, что плотно подтянуть Дзагоева к основе Газзаева надоумил Вагнер. Алан этого не исключал: «Он очень сильно меня поддерживал. Перед первой игрой сказал мне на разминке: «Ни за что не переживай, я всегда буду рядом, ищи меня».

«Открытием сезона может стать Алан Дзагоев, – предполагал в начале 2008-го Лав. – Это очень перспективный игрок. Думаю, он способен вырасти в одного из лучших футболистов России».

Рыжов: «Я слышал, что Дзагоев сильно нравился Вагнеру: видел поле, мог отдать ему передачу. Они бы и сейчас отлично взаимодействовали – было бы неплохо, если бы Лав вернулся.

Вне поля мы общались с теми, кто помоложе, вроде Мамаева. Резко напихать нам мог Акинфеев, Игнашевич вообще редко что-то говорил. В ЦСКА нас хорошо приняли балканцы – ходили к Рахимичу и слушали байки про Красича».

Дзагоев впервые в Москве: ездил на клубном микроавтобусе (и получал от Газзаева за опоздания), не тусил и не переедал

Рыжов: «Я уходил из ЦСКА в 2009-м, а машины у Дзагоева еще не было. Нас тогда возили на маршрутке, клубном микроавтобусе: как-то раз с Дзагой, Щенниковым и, кажется, Артуром Нигматуллиным мы попали в пробку и задержались на тренировку. Игроки-то не виноваты, но Газзаев на нас наорал: «Должны сами добираться, если видите, что опаздываете! Да хоть по трассе бегите!» Бежать тогда пришлось – вокруг поля, в наказание.

Когда Алан только переехал в Москву, жил поначалу с дядей. Мы ходили гулять, в кафешки – например, в «Марракеш» на Тверской, в «Урюк» у «Динамо» на шашлыки. Еще помню, что в метро Алана часто просили показать паспорт.

Я ходил в ночные клубы, на дискотеки, но без Алана – это было вообще не про него. После перехода в ЦСКА Алан общался только с мячом. Следил за собой, не гулял, как молодежь в то время.

В академии максимум свободы для Алана – пойти поиграть в компьютерный зал. Уже позже, в Москве, мы много рубились в PlayStation, и я постоянно обыгрывал его в хоккей. Смотрели «Бригаду» вместе – знаю, кстати, что сейчас по соседству с Дзагоевым живет Космос (Дмитрий Дюжев – Sports.ru)».

Позже за одно межсезонье Дзагоев наел пирогами дома в Осетии десять лишних кило. «Эти пироги – как можно вообще с ними держать вес? Я вон вчера зашел домой, поел – живот набух», – говорил Алан «КраСаве».

Рыжов: «Кто-то сказал о проблемах Дзагоева с питанием – якобы теперь с этим связаны травмы. По-моему, ерунда. И веса-то лишнего никогда не было. Ну, три-четыре килограмма на сборы привозил, но это же сходит за пару дней. А так даже после травм не прибавляет в весе.

Насколько знаю, в последние годы питание Алану привозили с доставкой. Рассчитаное на день меню: завтрак, обед, ужин. Специальное, чтобы рассчитывать микроэлементы и калории. Дзага внимательно следит за тем, что ест. Хинкали-то и шашлыки все иногда любят, но не целый же день».

***

Рыжов: «Я запомнил дубль Дзагоева с «Депортиво». Запомнил, потому что Газзаев не включил меня в заявку, я обиделся и пошел не на трибуну, а домой. Айфонов тогда не было, я следил по радио. Включаю, а там говорят: «Девятая минута – Дзагоев забил! Двенадцатая – еще забил!» А я тащусь в такси из «Лужников».

Как только Алан вышел с «Химками» и забил – карты сложились, пошло, красавчик. Дзагоев – талант, который вовремя оказался рядом с другими талантами. Хотел проявить себя, всем все доказать, горел футболом.

За последние 20 лет никто из молодых не начинал так же мощно. У Алана и потом было много сильных сезонов – но разве еще хоть кто-то начинал так же?»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Роман Галкин, Илья Питалев, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev; instagram.com/dzagoev_