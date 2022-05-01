Победный гол Соболева засчитали не сразу, хотя мяч очевидно пересек линию

Впрочем, судье было непросто.

«Спартак» не без проблем обыграл дома «Крылья Советов»: вчистую отдал первый тайм, пропустил с пенальти от Юрия Горшкова, но ярко вернулся во втором и сделал 2:1 с помощью дубля Соболева.

Победный гол получился и необычным, и эмоциональным (даже очень!). Промес после навеса Мозеса прострелил вдоль ворот, где на дальней Соболев замыкал в пустой угол. Но защитник «Крыльев» Матео Барач успел вынести мяч из ворот – по крайней мере, так казалось на первый взгляд.

Евгений Турбин перестраховался, поэтому сложный в динамике момент рассудили ассистенты ВАР: после паузы гол засчитали.

Здесь отлично видно, что мяч и правда пересек линию.

Игроки «Спартака» ликовали, но больше всех радовался Паоло Ваноли. Сначала итальянец пообнимался с тренерским штабом, а затем рванул к игрокам в стиле Жозе Моуринью.

И получил желтую. А победа над «Крыльями» переместила «Спартак» на 9-е место – теперь вылет точно не грозит.