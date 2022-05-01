Победный гол Соболева засчитали не сразу, хотя мяч очевидно пересек линию

Впрочем, судье было непросто.
«Спартак» не без проблем обыграл дома «Крылья Советов»: вчистую отдал первый тайм, пропустил с пенальти от Юрия Горшкова, но ярко вернулся во втором и сделал 2:1 с помощью дубля Соболева.
Победный гол получился и необычным, и эмоциональным (даже очень!). Промес после навеса Мозеса прострелил вдоль ворот, где на дальней Соболев замыкал в пустой угол. Но защитник «Крыльев» Матео Барач успел вынести мяч из ворот – по крайней мере, так казалось на первый взгляд.
Евгений Турбин перестраховался, поэтому сложный в динамике момент рассудили ассистенты ВАР: после паузы гол засчитали.
Здесь отлично видно, что мяч и правда пересек линию.
Игроки «Спартака» ликовали, но больше всех радовался Паоло Ваноли. Сначала итальянец пообнимался с тренерским штабом, а затем рванул к игрокам в стиле Жозе Моуринью.
И получил желтую. А победа над «Крыльями» переместила «Спартак» на 9-е место – теперь вылет точно не грозит.
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич (Рассказов, 89), Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90).
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Крылья Советов –
Ломаев, Фернандо, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Витюгов (Барач, 69), Коваленко (Липовой, 90), Зиньковский (Пиняев, 79), Ежов (Соколов, 90), Сарвели, Глушенков (Цыпченко, 79).
- Предупреждения:
- Джикия (7), Жиго (7), Селихов (41), Солдатенков (60), Мартинс Перейра (66), Фернандо (77).
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