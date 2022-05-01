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Россия-2022
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Победный гол Соболева засчитали не сразу, хотя мяч очевидно пересек линию

Александр Соболев Александр Соболев
Спартак Спартак
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Впрочем, судье было непросто.

«Спартак» не без проблем обыграл дома «Крылья Советов»: вчистую отдал первый тайм, пропустил с пенальти от Юрия Горшкова, но ярко вернулся во втором и сделал 2:1 с помощью дубля Соболева. 

Победный гол получился и необычным, и эмоциональным (даже очень!). Промес после навеса Мозеса прострелил вдоль ворот, где на дальней Соболев замыкал в пустой угол. Но защитник «Крыльев» Матео Барач успел вынести мяч из ворот – по крайней мере, так казалось на первый взгляд.

Евгений Турбин перестраховался, поэтому сложный в динамике момент рассудили ассистенты ВАР: после паузы гол засчитали. 

 Здесь отлично видно, что мяч и правда пересек линию. 

Игроки «Спартака» ликовали, но больше всех радовался Паоло Ваноли. Сначала итальянец пообнимался с тренерским штабом, а затем рванул к игрокам в стиле Жозе Моуринью. 

И получил желтую. А победа над «Крыльями» переместила «Спартак» на 9-е место – теперь вылет точно не грозит.

Спартак – Крылья Советов 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
1 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30, пенальти Горшков, 1:1 – 61, пенальти Соболев, 2:1 – 82 Соболев.
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич (Рассказов, 89), Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90).
Крылья СоветовЛомаев, Фернандо, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Витюгов (Барач, 69), Коваленко (Липовой, 90), Зиньковский (Пиняев, 79), Ежов (Соколов, 90), Сарвели, Глушенков (Цыпченко, 79).
Предупреждения:
Джикия (7), Жиго (7), Селихов (41), Солдатенков (60), Мартинс Перейра (66), Фернандо (77).

 

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