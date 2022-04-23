Казарцев официально ошибся: зря не дал пенальти в ворота «Локо» за фол Бека-Бека

Судейские скандалы – главный тренд в РПЛ-2022. Свежий пришел из матча «Локомотива» с «Сочи», где было очень жарко – два удаления и почти драка. Споры вызвал в том числе и эпизод с Алексисом Бека-Бека – экспертно-судейская комиссия уже его рассмотрела и вынесла решение.

В ЭСК считают, что Бека-Бека сфолил на пенальти (Казарцев ошибся), но без красной (Казарцев прав)

На 24-й минуте Бека-Бека в падении отдавал пас на периметре штрафной «Локомотива» и шипами воткнулся в голеностоп Кассьерры по инерции. Василий Казарцев сам сходил к монитору: пенальти не назначен, удаления тоже нет.

«Сочи» обратился в ЭСК с просьбой разобрать ситуацию на предмет пенальти и неудаления француза. Решение: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива», но правильно оставил Бека-Бека без красной.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Алексис Бека-Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды «Сочи» Матео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры , совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив».

Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была не высокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», – сообщается на сайте РФС.

Коротко понятным языком: пенальти нужен, потому что это фол в штрафной (ошибка Казарцева), удаление не нужно, потому что удар в ногу не такой агрессивный (Казарцев частично прав).

Недавно мы рассматривали подобные эпизоды в РПЛ – с ударом шипами и опасной игрой, но разными решениями. Посчитали, что два главных критерия от ЭСК в таких ситуациях – степень риска нанести травму и возможность избежать контакта. Решения по матчу «Сочи» – «Локо» на первый взгляд соответствует логике.

Разборка Кухты и Родригао: «Сочи» считает, что чех нес угрозу для жизни, а «Локо» – против

Искрило в этом матче и в других эпизодах. «Локомотив» обратился в ЭСК из-за удаления Яна Кухты. Чех коленом уперся в грудь Родригао после борьбы в штрафной «Сочи». Оба завелись и получили по красной.

Еще до заседания комиссии «Сочи» заявил, что наступ Кухты мог вызвать у Родригао проблемы с сердцем.

«Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца (клинический синдром, связанный с резким нарушением функции – Sports.ru), опасную для здоровья игрока. Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра», – официальный выпад «Сочи».

«Локо» ответил: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара. Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом».

Вердикт: обоюдная дисквалификация на два матча, Казарцев поступил верно.

«ЭСК указала, что Кухта был удален справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение.«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал свое поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция – удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев