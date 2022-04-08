Красивый жест «Динамо»: заехали в Ставрополь, чтобы поздравить легендарного диктора. Ее голос впечатлял еще Льва Яшина

Работает на родном стадионе 55 лет.

Осенью прошлого года «Динамо» поехало в Ставрополь, чтобы сыграть кубковый матч с местными динамовцами. Москвичи выиграли 6:0, и по ходу игры их покорила работа местного диктора – Валерии Кленевской. Тогда болельщики в шутку предлагали обменять диктора на двух игроков, а клуб всерьез предложил женщине поработать на матче РПЛ против «Рубина».

Валерия Константиновна отказалась, сославшись на возраст. Но московское «Динамо» нашло возможность вновь с ней встретиться: на прошлой неделе команда заехала в Ставрополь по пути на матч «Краснодаром» – и поздравила женщину с 80-летним юбилеем.

Катала на водных лыжах Гагарина, получила комплимент от Яшина, объездила с микрофоном всю страну

Жизнь Валерии Кленевской навсегда связана с динамовскими клубами. Даже дебютировала она в матче против ленинградского «Динамо» – и произошло это совершенно случайно.

«В 1967 году работала на нашем краевом радио. Начинала как заведующая фонотекой, а потом меня стали привлекать на дикторскую работу, – рассказывала Кленевская в интервью сайту московского «Динамо». – Моим соседом тогда был бывший председатель краевого совета «Динамо» (Ставрополь). И когда он услышал меня по радио, то предложил мне поработать на футболе. А я сама была гандболистка – играла в институте за «Буревестник». Футбол был как-то далековато от меня, но я согласилась. Это было в апреле. К нам в гости приехало ленинградское «Динамо». Предварительно мне набросали информацию, чтобы мне было легче, и я отработала встречу. Мне сказали, что все прошло нормально, дали календарь игр, и понеслось».

В 1969-м в Ставрополь впервые приехали московские динамовцы. У Кленевской остались яркие воспоминания от общения с Львом Яшиным:

«Я даже не знала, что Лев Иванович сидит на трибуне. Оказалось, что он прямо под моим окном находился. Мне говорят: пойди вручи ему цветы. Я подошла, представилась, сказала, что работаю диктором. Он расписался на программке, и я побежала дальше работать.

А после окончания матча он подошел ко мне и сказал: «Валерия Константиновна, я много городов объездил, но такого голоса диктора не слышал». Мне было так приятно от него это услышать. Этот комплимент на всю жизнь остался у меня в душе и сердце. У меня и общая фотография со Львом Ивановичем есть, где мы сидим на трибуне. А на оборотной стороне все автографы футболистов «Динамо» — и Аничкина, и Авруцкого, и других».

Доводилось диктору встречаться и с другими легендами – Юрием Гагариным и Юрием Левитаном.

«В Волгограде познакомилась с Юрием Левитаном. Я тогда училась на курсах повышения квалификации, и мы пересеклись со знаменитым диктором на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, на Мамаевом кургане, – рассказывала Кленевская в интервью mk.ru. – А в 1965 году довелось покатать на водных лыжах Юрия Гагарина. Я тогда работала вместе с сестрой в «Артеке». Она преподавала географию, а я – биологию. Заодно очень любила кататься на катере.

В лагере их было два – «Артек» и мой любимчик – «Павлик Морозов», на котором я часто гоняла после уроков. И вот однажды сидим мы, обедаем, тут звонок: «Приехал Юрий Алексеевич, хочет покататься». Мало кто знает, но Гагарин был мастером спорта по водным лыжам. Мы подруливаем к причалу – там стоит Юрий Алексеевич с товарищем. Так и поехали – от Аю-Дага до Гурзуфа и обратно. Я за штурвалом, а инструктор Женя на стропах».

В 1964-м Кленевская при родах потеряла сына, а в следующем году на учениях погиб муж-военный. После таких потрясений женщина полностью отдалась работе.

Причем не ограничивалась только футболом:

«Я с микрофоном практически весь Советский Союз объехала. В 1972 году мне стало скучно на радио, и я перешла в учебно-спортивный отдел краевого комитета физкультуры. А потом выехала в первую командировку на чемпионат СССР по плаванию в Челябинск. И поехала я по матушке-России, и не только – меня начали вызывать на все соревнования по плаванию, потом пошли прыжки в воду, художественная гимнастика, акробатика. Однажды даже вела мужской бокс. Работала в Риге, Таллине, Даугавпилсе, Львове, Киеве, Минске, Припяти, Ленинграде, Москве.

А потом еще и судить соревнования стала. Получила всероссийскую категорию по плаванию, хотя плавать до сих пор не умею. Затем судила турниры (в том числе международные) по плаванию, прыжкам в воду, гандболу, баскетболу, акробатике, художественной гимнастике. Когда вышла на пенсию, на лавочке сидеть не смогла – не мое. Устроилась работать театральной няней».

Сейчас из всех занятий остался футбол. Знаменитый диктор счастлива, что занимается любимым делом на стадионе: «Жаловаться – это не мое. Никогда никому не рассказывайте про свои болезни. Потому что это противно и никому неинтересно. Главное – не унывать. Первым делом утром надо улыбнуться, поздороваться с собой и сказать, что все хорошо. Я благодарна судьбе за то, что моя жизнь так сложилась. Мы живы, и это самое главное».

Фото: fcdm.ru