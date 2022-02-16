ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
РФС РФС
Александр Дюков Александр Дюков
лимит на легионеров
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Организация РПЛ Организация РПЛ
Футбол Футбол

13 легионеров в заявке, не больше 8 на поле.

По данным «Спорт-Экспресса», Минспорта и РФС договорились о формате нового лимита на легионеров. Правда, в Минспорта пока говорят, что ничего не согласовано: «По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России» (цитата по «Матч ТВ»).

Рассказываем главное. 

Какой лимит сейчас?

В РПЛ действует действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. 

Каким будет новый?

•‎ В заявке на сезон может быть не более 13 легионеров. Выйти на поле одновременно смогут только 8.

•‎ Россиян в заявке должно быть не менее 12, причем 4 игрока должны быть воспитанниками системы клуба.

• Еще одно новшество – «налог на легионеров». Как пишет журналист Илья Казаков, пока предложение такое: клубы будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет, 10 тысяч – за минуту игрока старше 23 лет.

Если представить, что 8 легионерских позиций будут заняты в течение всего матча, это обойдется клубу в 7,2 млн рублей (84 тысячи евро по актуальному курсу). И если умножить на 30 туров (считаем по максимуму), один клуб может заплатить до 2,5 млн евро.

Куда пойдут деньги?

Их соберут в специальный фонд, а потом распределят между клубами, которые активно задействуют молодых российских футболистов (до 23 лет).

Что это значит: с ростом легионеров топ-клубы получат больше свободы на трансферном рынке, а команды, делающие ставку на молодежь, смогут надеяться на приятный материальный бонус. 

Бонусы? А такое есть хоть где-то еще?

Есть. Самый заметный пример – Австрия, в которой футбол развивается с удивительной осмысленностью.

Там это работает от телеконтракта. 6 миллионов распределяются только среди клубов, которые используют не менее 12 австрийцев в заявке на матч. Сумма зависит от общего игрового времени австрийских игроков.

Лимит точно нужно менять?

Да. Согласно недавнему исследованию РФС, большинство респондентов (руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты и тренеры, врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы) за изменение лимита.

85% респондентов среди игравших в футбол считают, что лимит нужно изменять. Среди не игравших таких 95%.

Примерно 30% всех опрошенных проголосовали за полную отмену лимита. 

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»

Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? Тогда здесь пересказ всех раундов!

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Александр Гальперин

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные