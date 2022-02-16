Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

13 легионеров в заявке, не больше 8 на поле.
По данным «Спорт-Экспресса», Минспорта и РФС договорились о формате нового лимита на легионеров. Правда, в Минспорта пока говорят, что ничего не согласовано: «По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России» (цитата по «Матч ТВ»).
Рассказываем главное.
Какой лимит сейчас?
В РПЛ действует действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.
Каким будет новый?
• В заявке на сезон может быть не более 13 легионеров. Выйти на поле одновременно смогут только 8.
• Россиян в заявке должно быть не менее 12, причем 4 игрока должны быть воспитанниками системы клуба.
• Еще одно новшество – «налог на легионеров». Как пишет журналист Илья Казаков, пока предложение такое: клубы будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет, 10 тысяч – за минуту игрока старше 23 лет.
Если представить, что 8 легионерских позиций будут заняты в течение всего матча, это обойдется клубу в 7,2 млн рублей (84 тысячи евро по актуальному курсу). И если умножить на 30 туров (считаем по максимуму), один клуб может заплатить до 2,5 млн евро.
Куда пойдут деньги?
Их соберут в специальный фонд, а потом распределят между клубами, которые активно задействуют молодых российских футболистов (до 23 лет).
Что это значит: с ростом легионеров топ-клубы получат больше свободы на трансферном рынке, а команды, делающие ставку на молодежь, смогут надеяться на приятный материальный бонус.
Бонусы? А такое есть хоть где-то еще?
Есть. Самый заметный пример – Австрия, в которой футбол развивается с удивительной осмысленностью.
Там это работает от телеконтракта. 6 миллионов распределяются только среди клубов, которые используют не менее 12 австрийцев в заявке на матч. Сумма зависит от общего игрового времени австрийских игроков.
Лимит точно нужно менять?
Да. Согласно недавнему исследованию РФС, большинство респондентов (руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты и тренеры, врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы) за изменение лимита.
85% респондентов среди игравших в футбол считают, что лимит нужно изменять. Среди не игравших таких 95%.
Примерно 30% всех опрошенных проголосовали за полную отмену лимита.
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Александр Гальперин
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