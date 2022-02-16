Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

13 легионеров в заявке, не больше 8 на поле.

По данным «Спорт-Экспресса», Минспорта и РФС договорились о формате нового лимита на легионеров. Правда, в Минспорта пока говорят, что ничего не согласовано: «По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России» (цитата по «Матч ТВ»).

Рассказываем главное.

Какой лимит сейчас?

В РПЛ действует действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Каким будет новый?

•‎ В заявке на сезон может быть не более 13 легионеров. Выйти на поле одновременно смогут только 8.

•‎ Россиян в заявке должно быть не менее 12, причем 4 игрока должны быть воспитанниками системы клуба.

• Еще одно новшество – «налог на легионеров». Как пишет журналист Илья Казаков, пока предложение такое: клубы будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет, 10 тысяч – за минуту игрока старше 23 лет.

Если представить, что 8 легионерских позиций будут заняты в течение всего матча, это обойдется клубу в 7,2 млн рублей (84 тысячи евро по актуальному курсу). И если умножить на 30 туров (считаем по максимуму), один клуб может заплатить до 2,5 млн евро.

Куда пойдут деньги?

Их соберут в специальный фонд, а потом распределят между клубами, которые активно задействуют молодых российских футболистов (до 23 лет).

Что это значит: с ростом легионеров топ-клубы получат больше свободы на трансферном рынке, а команды, делающие ставку на молодежь, смогут надеяться на приятный материальный бонус.

Бонусы? А такое есть хоть где-то еще?

Есть. Самый заметный пример – Австрия, в которой футбол развивается с удивительной осмысленностью.

Там это работает от телеконтракта. 6 миллионов распределяются только среди клубов, которые используют не менее 12 австрийцев в заявке на матч. Сумма зависит от общего игрового времени австрийских игроков.

Лимит точно нужно менять?

Да. Согласно недавнему исследованию РФС, большинство респондентов (руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты и тренеры, врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы) за изменение лимита.

85% респондентов среди игравших в футбол считают, что лимит нужно изменять. Среди не игравших таких 95%.

Примерно 30% всех опрошенных проголосовали за полную отмену лимита.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Александр Гальперин