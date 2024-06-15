«Многа букафф» – помните олбанский язык? Почему он такой странный и при чем тут Албания?

Аффтар жжот!

В субботу сборная Албании проведет первый матч на Евро-2024 – с Италией. Но знает ли кто-нибудь из ее футболистов олбанский? Предлагал ли хоть один из них «выпить йаду» оппоненту? Писал ли в комментариях триумфальное «первый нах!»?

Скорее всего, нет. Потому что олбанский язык – главный лингвистический феномен рунета 2000-х. И если вы с ним тоже не знакомы, посмотрите несколько примеров.

В начале века обланский стремительно вошел в письменную речь пользователей: на нем писали посты и комментарии, его отдельные выражения ставили в статусы асек, а адепты и вовсе сочиняли олбанские стихи. Но почему этот язык так странно называется и выглядит? Есть ли у него правила? Разберемсо.

Кто придумал олбанский язык? Восстанавливаем хронологию

В начале 2000-х интернет в России стал дешевле и доступнее. Это привело к смене его основной аудитории – когда он был дорогим, его в основном наполняла научно-техническая и творческая интеллигенция, с удешевлением же пошла демократизация. Вместе с ней возникли и первые «культуры протестов» – со своим взглядом на еще не окрепшее интернет-пространство.

Самым заметным движением такого протеста стали «падонки» (название придумали сами). Черный юмор, возможность оскорблять других пользователей, обсуждение табуированных тем – все это дико контрастировало с тем, с чего начинался рунет. Это привлекало. Привлекало и название первого сайта падонков – красноречивое fuck.ru.

Но главное, что выделяло панк-движение – преломление письменных норм русского языка. Именно на fuck.ru зародился стиль письма с намеренными ошибками в словах. Там же вышел «Манифезд антиграмотности » – своеобразная точка отсчета олбанского языка. Но почему именно олбанского?

Название появилось случайно. В 2004 году на ЖЖ («Живой Журнал» – главная блоговая платформа того времени) один из пользователей опубликовал фотографии, снабдив их русскоязычными комментариями. На пост наткнулся американец – не разобрав написанное, он спросил, на каком языке сделан пост, и получил шуточный ответ: «На албанском».

Американца ответ не устроил: ему не понравилось, что на ЖЖ ведется переписка не на английском. Отсюда возник флешмоб – русскоязычная блогосфера накинулась на страничку американского пользователя, призывая его учить албанский. Так фраза «учи албанский» превратилась в устойчивое выражение и протомем для указания на некомпетентность. «Албанский язык» стал означать «русский язык», а язык падонков, соотвественно, превратился в «олбанский».

Основные правила олбанского: коверкание орфографии, слияние слофф, задвоение букв

Главное, что нужно знать про олбанский – его суть не в безграмотности, а в антиграмотности. Тонкое отличие строится на принципе «исковеркать слово так, чтобы оно все равно осталось понятным». Текст с кучей ошибок тяжело воспринимать – поэтому ошибки должны быть такими, чтобы они не влияли на чтение.

Чтобы выделить основные характеристики языка, обратимся к «Самоучителю Олбанского» доктора филологических наук Максима Кронгауза.

1. Основное правило языка – коверкание русской орфографии. Намеренные ошибки («пеши есчо»), задвоение букв («аффтар»), замена звонких и глухих («превед», «фтопку»), соединение слов («ржунимагу», «ниочем»), следование принципу «пишу, как слышу» («выпей йаду, «апстену»).

2. Использование ненормативной лексики, часто в сокращенном или измененном виде – во избежание бан-радаров форумов и соцсетей того времени: «первый нах», «сцуко»;

3. Употребление устоявшихся внутри языка выражений: «в Бабруйск, жывотное» – как указание пользователю на его интеллектуальную или другую несостоятельность, «многа букаф» – недовольство объемом сообщения.

Это – база, но есть и надстройки. Они появились в ходе эволюции олбанского и относятся не только к словообразованию и орфографии, но и к пунктуации. Например, благодаря олбанскому пользователи стали ставить смайлы – сейчас без них представить общение в интернете невозможно)))))))

Другой пример – чЕрЕдОВанИе РеГиСТров.

Любопытный факт: первый логотип Спортса имеет признаки олбанского.

Все о пике популярности языка: Дмитрий Медведев знал про олбанский, на нем писала Собчак

Упомянув fuck.ru, нельзя не отметить другой эпохальный сайт падонков – udaff.com. Именно здесь олбанский язык достиг особого расцвета и окончально сформился – через «креатиффы» (то есть посты) и комментарии к ним (легендарное «первый нах» – отсюда).

Постепенно олбанский стал выползать за пределы udaff.com, захватывал крупные форумы и сайты того времени: ЖЖ, Башорг, ЯПлакал, – проникал в личные переписки в соцсетях. Язык стал массовым. На олбанском начали формироваться мемы, самый популярный из них «Йа Криветко» – фраза, написанная на парте одного из институтов.

Пик олбанского пришелся на 2007 год. Вице-премьер Дмитрий Медведев давал конференцию, один из вопросов в студию прислал некий «Лорд Медвед из Бабруйска»: «Г-н Медведев, вы не планируете ввести в школьную программу курс олбанскова языка?» К удивлению, Медведев матчасть знал: уточнил, написано ли слово через «о» или «а» и отметил, что «невозможно игнорировать потребности изучения албанского», но важно учить и русский, чтобы не попасть в такую ситуацию, «когда один из участников ЖЖ не сумел отличить русский язык от албанского»

На Олбанском изъяснялись и медийные персоны. «СНОВА СТАЮ АДНА!!! СНОВА КУРЮ МАМА СНОВА)))) А ВАКРУК ТЕШИНА, ВЗЬЯТАЯ ЗА АСНОВУ». – среагировала Ксения Собчак в твиттере на ошибки Елены Ваенги.

Достигнув пика в 2007 году, популярность олбанского стремительно пошла вниз. Вначале язык пережил грубую форму использования – рунет захватила Упячка: сайты стали «попячены» (то есть захвачены) фотографиями Анатолия Вассермана (Онотоле), котэ и царем Леонидом с абсолютно бессодержательным и бесконечным текстом.

А затем олбанский ударился в другую крайность – пришло время «ванильки»: Решительное «Превед» заменилось на кокетливое «Привки», расцвело чередование РеГиСтРоВ, интернет все больше уходил в «пичальку». Но практически никто на чистом олбанском уже не писал, лишь изредка добавляя отдельные выражения. В 2011-2012-м частички олбанского внезапно оживут на телевидении: Первый канал запустит спецвыпуск «Пусть Говорят» к 1 апреля, назвав его «Аффтар Жжот», ТНТ – сериал с олбанским названием «Деффчонки». Несмотря на то, что сейчас язык считается умершим, некоторые выражения олбанского все-таки закрепились в русской письменности. До сих пор можно встретить фразы типа «имхо» или «баян», а слово «жесть» вообще не воспринимается как часть олбанского.

Кстати, udaff.com до сих пор функционирует и служит порталом в рунет нулевых – на нем и сейчас выходят «креатиффы». Евро-24 там анонсировали как «17-й Чемпионат Ывропы 2024 в Гирмании».

ЗЫ: Если этот текст наберет 1000 плюсов, следующую текстовую трансляцию матча Албании мы проведем на олбанском языке.

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Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев