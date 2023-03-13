Футбольный Fantasy-блог
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Он эффективен на уровне Дзюбы, но в Fantasy – лишь у 1% игроков. Парадокс?

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Новый тур – да-да, новые герои! Ну или не совсем новые.

Не забываем:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Любопытный факт: если бы не было ограничений на количество игроков из одной команды, в списке звезд тура оказалось бы четыре игрока «Локомотива»! Но да, лимит, поэтому Франсуа Камано (10 очков) и Наир Тикнизян (8) не тут.

👏 Артем Дзюба сделал хет-трик – но не обычный, а из ассистов. В этом туре 11 очков, а в среднем по весеннему отрезку в РПЛ – 8 за матч!

👏 Егор Бабурин – приятный сюрприз, самый эффективный игрок тура. Ему не забили два пенальти, один он вытащил сам. И неважно, что «Торпедо» пропустило два, проиграло.

👏 Максим Глушенков был близок к хет-трику, но не хватило хладнокровия в исполнении пенальти. Дубль принес игроку «Локо» и 12% участников Fantasy 10 очков.

👏 Сергей Божин дал «Факелу» ничью, которая может серьезно помочь в борьбе за выживание. Удачно вернулся в состав, провел первый матч в году!

👏 Юный Никита Кривцов снова в центре внимания. На этот раз у полузащитника гол в ворота «Сочи». 26 очков за три последних тура при популярности Fantasy в 1%. Что скажете? Пора ли брать на следующий тур?

Время для замен – до субботы, дедлайн 22 апреля в 13:00. В новом туре нас ждут ЦСКА – «Локомотив» и «Зенит» – «Динамо».

2 комментария

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Тимур Зантария
любопытно, что нет ни одного игрока Зенита
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Назаров Дмитрий
Ответ Тимур Зантария
любопытно, что нет ни одного игрока Зенита
по нулям сыграли же, чего тут удивляться?)
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