Он эффективен на уровне Дзюбы, но в Fantasy – лишь у 1% игроков. Парадокс?
Новый тур – да-да, новые герои! Ну или не совсем новые.
Не забываем:
• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).
• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru
• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо
• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
Любопытный факт: если бы не было ограничений на количество игроков из одной команды, в списке звезд тура оказалось бы четыре игрока «Локомотива»! Но да, лимит, поэтому Франсуа Камано (10 очков) и Наир Тикнизян (8) не тут.
👏 Артем Дзюба сделал хет-трик – но не обычный, а из ассистов. В этом туре 11 очков, а в среднем по весеннему отрезку в РПЛ – 8 за матч!
👏 Егор Бабурин – приятный сюрприз, самый эффективный игрок тура. Ему не забили два пенальти, один он вытащил сам. И неважно, что «Торпедо» пропустило два, проиграло.
👏 Максим Глушенков был близок к хет-трику, но не хватило хладнокровия в исполнении пенальти. Дубль принес игроку «Локо» и 12% участников Fantasy 10 очков.
👏 Сергей Божин дал «Факелу» ничью, которая может серьезно помочь в борьбе за выживание. Удачно вернулся в состав, провел первый матч в году!
👏 Юный Никита Кривцов снова в центре внимания. На этот раз у полузащитника гол в ворота «Сочи». 26 очков за три последних тура при популярности Fantasy в 1%. Что скажете? Пора ли брать на следующий тур?
Время для замен – до субботы, дедлайн 22 апреля в 13:00. В новом туре нас ждут ЦСКА – «Локомотив» и «Зенит» – «Динамо».
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