Квалификация «Ф-1» в Мексике. У Ферстаппена – самый неожиданный конкурент за поул

Трасса в Мексике весьма нестандартная. Сочетание медленных поворотов, отсутствия «держака» и длинных прямых заставляет команды искать компромисс в настройках болидов.

Главным фаворитом остается действующий чемпион Макс Ферстаппен – пилот «Ред Булл» выиграл все три практики. Однако у него появился неожиданный соперник. Алекс Албон на «Уильямсе» умудрился дважды показать второе время. Шансы на поул, конечно, вызывают сомнения, но должно быть интересно.

Вообще позади Ферстаппена все максимально плотно – хорошую скорость на разных этапах уик-энда демонстрировали и «Феррари», и «Мерседес», и «Макларен».