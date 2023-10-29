Квалификация «Ф-1» в Мексике. У Ферстаппена – самый неожиданный конкурент за поул
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Пробка
Еще из интересного - Расселл устроил пробку на выезде с пит-лейн перед финальной попыткой. Стюарды уже расследуют случившееся.
Итоги Q1
Алонсо ошибся на первом секторе и вызвал желтые флаги, чем испортил попытку нескольким пилотам - в том числе своему напарнику.
В результате список выбывших вот такой: Окон, Магнуссен, Стролл, Норрис и Сарджент.
«Макларен»
В «Макларене» поняли, что намудрили - и поехали на новую попытку уже на «софте». Состояние трассы улучшается слишком быстро. Даже в «Мерседесе», где дела идут лучше, тоже не выдержали.
5 минут до конца
Все проехали первые попытки. В зоне вылета - не закончившие круги (или с аннулированными попытками) Норрис и Сарджент, Пиасти, Албон и Стролл. Куда делать скорость Алекса - пока не ясно.
Промежуточные результаты
За 10 минут до конца первого сегмента впереди два «Ред Булл». У «Мерседеса» тактика с более жесткими шинами пока работает, а вот у «Макларена» не очень. Настолько, что Норрис даже не закончил быстрый круг.
Шины
Любопытное: все больше гонщиков выезжают из боксов и оба «Макларена» и оба «Мерседеса» выбрали шины «медиум». Интересная стратегия. «Медиум» медленнее, но лучше держит дистанцию.
Поехали
Стартовал первый сегмент. Учитывая то, что износ шин на трассе очень высокий, гонщики будут с осторожностью проводить свои попытки. В первые минуты на трек выехали лишь трое: Магнуссен, Гасли и Стролл.
Перес
Ну и, разумеется, не стоит забывать про Серхио Переса. На домашней трассе Чеко предельно мотивирован и способен собраться, чтобы дать бой напарнику.
Албон против Макса
Крайне любопытное сравнение лучших кругов Ферстаппена и Албона в третьей практике. Казалось бы, «Ред Булл» должен быть быстрее в поворотах, а не очень управляемая ракета «Уильямса» отыгрываться на прямых. Но на деле все ровно наоборот!
«Макларен»
Интересная серия у «Макларена» - команда в четырех гонках подряд финиширует на подиуме. Это уже лучший результат за последние 11 лет. Ландо Норрис пока смотрится предпочтительнее Оскара Пиастри, но на стороне британца есть опыт.
15 минут до старта
Трасса в Мексике весьма нестандартная. Сочетание медленных поворотов, отсутствия «держака» и длинных прямых заставляет команды искать компромисс в настройках болидов.
Главным фаворитом остается действующий чемпион Макс Ферстаппен – пилот «Ред Булл» выиграл все три практики. Однако у него появился неожиданный соперник. Алекс Албон на «Уильямсе» умудрился дважды показать второе время. Шансы на поул, конечно, вызывают сомнения, но должно быть интересно.
Вообще позади Ферстаппена все максимально плотно – хорошую скорость на разных этапах уик-энда демонстрировали и «Феррари», и «Мерседес», и «Макларен».
Перед старотм
28 октября состоится квалификация к 19-му этапу «Формулы-1» сезона-2023, Гран-при Мехико.
Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт по московскому времени - в воскресенье, 29 октября, в 0:00.
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