Гран-при Австралии-2022. Онлайн квалификации

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Сначала новые Сначала старые Только ключевые Старт квалификации – в субботу, 9 апреля, в 9:00 по московскому времени 9 апреля в Мельбурне состоится квалификация к Гран-при Австралии, третьему этапу «Формулы-1 сезона-2022. Часовая квалификационная сессия разбита на три сегмента: после первого и второго выбывают по 5 худших участников, в заключительном десятка лучших поборется за поул-позицию - право стартовать с первого места в гонке.