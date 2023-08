16 комментариев

Вадим Лукомский – о финансах клуба.

«Арсенал» – в топ-3 лидеров по тратам в это трансферное окно. Пришли Деклан Райс, Кай Хавертц, Юрриен Тимбер и Давид Райя – общая сумма перевалила за 200 миллионов фунтов.

Подход клуба этим летом максимально расходится с устоявшимся мифом о самом экономном топ-клубе Англии. Кажется, пришло время забывать этот стереотип, так как у резкой трансформации есть объективные причины. Разумеется, не каждое лето «Арсенал» будет главным трансферным игроком, но финансовый статус клуба меняется. В этом интересно разобраться.

Перед погружением в изнурительные детали – важное предупреждение. Я понимаю, как в идеале выглядело бы раскрытие темы о тратах «Арсенала»: вот финансовый отчет, вот эти направления выросли, здесь оптимизировали, получили столько-то дополнительных средств, а еще такую сумму привлекли таким образом. Все это с конкретными цифрами.

Сейчас написать такой материал невозможно: финансовая отчетность клубов публикуется со значительным временным лагом. Отчет «Арсенала» по сезону-2022/23 будет доступен только зимой. И даже в нем будет лишь частичка общей картины – например, не будет ясно, какие бонусы в спонсорских сделках активировало попадание в Лигу чемпионов. Конкретные цифры и полный ответ на вопрос, почему «Арсенал» может себе позволить столько тратить летом 2023-го, будут доступны только зимой посреди сезона-2024/25, но осмысление все-таки требуется сейчас.

В общих чертах дать его реально. Можно выделить точки роста, но не везде получится оперировать конкретикой. Где-то придется прибегать к экспертным оценкам, где-то – к официальным, но старым данным (пытаясь учесть изменения с тех пор). Мы точно пройдемся по всем направлениям, а у вас появится весьма полное представление об изменениях, но из-за этих объективных ограничений ему будет не хватать точности. Сорри и поехали!

На самом деле парадокс «Арсенала» можно описать одним абзацем. Впервые в эпоху футбольных сверхдоходов клуб попал в Лигу чемпионов (последний раз там играли в сезоне-2016/17) и при этом не несет существенной долговой нагрузки (здесь большие изменения произошли после реструктуризации в 2021-м). Только эти два фактора в значительной степени объясняют изменения. «Арсеналу» необязательно было обгонять всех по тратам, но существенные изменения были неизбежны.

Все это умножается на эффект постоянно растущего английского телеконтракта, активацию спонсорских бонусов за попадание в ЛЧ и изменение стратегии владельцев. Все элементы мы разберем детальнее.

По сути, нам нужно ответить на два вопроса:

1. Может ли «Арсенал» столько тратить по правилам финансового фэйр-плей?

2. Почему клуб решился тратить так амбициозно?

Все ли окей с ФФП?

При планировании трат «Арсеналу» необходимо учитывать ФФП от АПЛ и от УЕФА.

Внутренние правила разрешают потери 105 миллионов фунтов за отчетный период (три сезона), но есть куча оговорок. Во-первых, ковидные сезоны-2019/20 и 2020/21 объединяются в один – по ним берется среднее значение. Все потери, связанные с пандемией, можно списать. Также не учитываются затраты на развитие стадиона, молодежных и женских команд.

В момент последней проверки в 2022-м «Арсенал» зафиксировал совокупные потери в 168 млн, но это до учета всех описанных выше поблажек. По оценке экономиста Кирана О’Коннора (известен как Swiss Ramble), «Арсенал» сможет списать таким образом 162 млн фунтов. То есть реальный минус по внутреннему ФФП составит 6 млн при допустимых 105 млн.

Нужно сильно постараться, чтобы пробить эту планку. Не забывайте, что в финансовых отчетах траты на трансферы не фиксируются единой суммой за сезон, а растягиваются (амортизируются) на срок контракта каждого игрока (максимум – 5 лет). Процесс амортизации в этом тексте детально разбирал Ярослав Сусов.

Коротко: при трансфере за 100 миллионов и с контрактом на 5 лет в бухгалтерии фиксируются 20 млн в год, а не 100 млн разом (вне зависимости от того, какими траншами выплачивается сумма). Это означает, с одной стороны, что траты прошлых лет могут давить на клуб еще 5 лет (если игрок не ушел из команды), с другой стороны – что новички не могут придавить бухгалтерию сразу. При этом трансферы на выход списываются одной суммой – это дает определенную гибкость в случае надвигающихся проблем. Они точно не могут быть внезапными.

Грубая прикидка по этому лету выглядит так: 199 миллионов фунтов с долгосрочными контрактами у каждого из основных новичков – это 39,8 млн нагрузки в ближайший год. Плюс 3 млн за аренду Райи – итого 42,8 млн.

При этом уже получено около 42,2 млн за Гранита Джаку, Пабло Мари, Мэтта Тернера и Остона Трасти и аренду Кирана Тирни. Контракты Мари, Тернера и Трасти не амортизировались полностью. Примерная сумма оставшейся амортизации под списание – 5,5 млн. Итого – 37,7 млн с продаж с учетом бухгалтерских нюансов.

Получаем – 5,1 млн нагрузки на ближайший год. Точно нет сиюминутной беды. Здесь не учтена зарплата игроков и рост доходов клуба – это важнейшие факторы, которые повлияют на итоговый показатель потерь/прибыли. Но этот простой расчет показывает, что больших сумм в одно лето не стоит опасаться в контексте внутреннего ФФП, если ранее все было в порядке.

Да, следующие сезоны «Арсенал» будет начинать с дополнительными 39,8 млн в амортизации. В случае проблем с результатами (непопадание в ЛЧ) это может привести к продажам или ограничению новых трат, но прямо сейчас подобной угрозы нет.

Вот оценка Кирана Магуайра из Ливерпульского университета: «Я не вижу особых причин переживать по поводу ФФП. «Арсенал» тратится в последнее время, но их ждет и существенное повышение доходов. В сезоне-2022/23 они финишировали вторыми и больше обычного получат призовыми от АПЛ. Также будут активированы бонусы за попадание в Лигу чемпионов от Emirates – и за спонсорство стадиона, и за спонсорство на футболке. И само по себе участие в Лиге чемпионов принесет дополнительно минимум 30 миллионов фунтов – вообще вне зависимости от результата. В общем, причины для беспокойства нет».

С УЕФА проблем тоже возникнуть не должно. Европейский ФФП был недавно пересмотрен. Теперь клубам нужно вписываться в требуемое соотношение оборота с зарплатами/трансферами/агентскими. В сезоне-2023/24 эти затраты не должны составлять более 90% от оборота. Дальше планка понижается: в 2024/25 – 80%; в 2025/26 – 70%. Затем 70% закрепляются в качестве постоянного соотношения.

Оборот «Арсенала» в сезоне-2021/22 составил 369,1 миллиона фунтов. Это последние доступные данные, но не совсем показательные. Это сезон без еврокубков – меньше домашних матчей и вообще никаких призовых.

В последний сезон с Лигой чемпионов оборот клуба составил 419 млн фунтов. С тех пор дважды обновлялся телеконтракт АПЛ и ЛЧ. В новых условиях вполне реалистичной выглядит планка в 500 млн фунтов. Это лишь ориентир, но в оценке ФФП будем исходить из него. В таком расчете нужно вписаться в 450 млн по зарплатам, трансферам и агентским.

По состоянию на 2021/22 эти затраты у «Арсенала» составляли 337 миллионов. С тех пор пришли Зинченко, Жезус, Райс, Хавертц и Тимбер, подписали улучшенные контракты Сака и Рэмсдейл. Клуб покинули Джака, Ляказетт, Обамеянг, Бельерин, Лено, Торрейра и Гендузи (гигантских денег не получили, но зарплаты ушли из ведомости).

Общий показатель растет, но не так драматично, как можно подумать. «Арсенал» может допустить рост амортизации и зарплат еще примерно на 113 миллионов. При том что трансферы записываются через амортизацию на срок контракта. Как мы рассчитали выше, в ней траты лета-2023 прибавляют только 5,1 млн.

Еще один важный индикатор – отсутствие «Арсенала» в списке клубов УЕФА, у которых могут возникнуть проблемы при новых правилах. Из АПЛ в него вошли «Челси», «Лестер», «Ман Сити» и «Вест Хэм». «Арсенал» играл в Лиге Европы (его проверяли), но не попал в зону риска.

В общем, «Арсенал» далек от финансовых порогов АПЛ и УЕФА. Из-за закрытости свежих данных мы не можем посчитать, насколько сильно, но поводов для паники нет.

Давайте переходить к вопросу, как «Арсенал» оказался в точке, когда может столько тратить, ничего не опасаясь.

Как «Арсенал» выправил финансовое здоровье?

У уверенного поведения «Арсенала» на рынке есть внутренние (оптимизация процессов) и внешние причины (ТВ-контракты, от которых выигрывают все). Пройдемся по всем направлениям, которые отличают старый – более скромный – «Арсенал» от транжир этого сезона.

Первое – это сокращение зарплатной ведомости в последние годы. В 2019-м Джош Кронке (сын владельца и член совета директоров) ярко подметил, что клуб пытается жить с зарплатной ведомостью уровня Лиги чемпионов на бюджет из Лиги Европы. С тех пор «Арсенал» перевернул ситуацию: теперь у него зарплатная ведомость ЛЕ, а клуб – в ЛЧ. Следовательно, можно подтягивать ведомость под новые задачи.

По последнему доступному отчету зарплатная ведомость «Арсенала» – 212 миллионов фунтов. Пятое место в АПЛ. Ближе к шестому «Тоттенхэму» (209 млн), чем к четвертому «Челси» (340 млн).

Еще сильнее впечатляет динамика. Удивительно для современного футбола, но с 2018 года зарплаты в «Арсенале» сократились (было 223 млн – стало 212). Обычно успехом считают рост, который не опережает рост доходов. Сокращения – редкость. За аналогичный период ведомости всех конкурентов по АПЛ выросли на 30% и более: «Челси» – 42%, «Тоттенхэм» – 41%, «Ливерпуль» – 39%, «Сити» – 36%, «МЮ» – 30%. На этом фоне сокращение «Арсенала» на 5% выглядит аномальным.

«Арсенал» сокращал расходы осознанно. Два ключевых принципа – контроль новых контрактов и готовность фиксировать потери в случаях, где ошибка уже совершена. Клуб готов был отпускать экс-звезд бесплатно, иногда даже платил им часть зарплаты после ухода. Три самых показательных случая – Месут Озил, Виллиан и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Виллиан сэкономил клубу почти 20,5 миллиона фунтов, согласившись расторгнуть контракт досрочно без дополнительных выплат. Озил отказался от 7 миллионов фунтов при расторжении контракта. Обамеянг пошел на существенное понижение зарплаты из-за желания сыграть за «Барсу» и получил от «Арсенала» 7 миллионов фунтов – но это значительно меньше суммы, которую он заработал бы за весь срок контракта.

В каждом случае «Арсенал»: а) максимально четко транслировал, что у игрока нет будущего в клубе; б) принимал как данность, что на нем не удастся заработать, и соглашался на краткосрочные потери; в) искал нестандартные варианты разрешения ситуации – иногда помогали широкие жесты игроков.

Осмысленная стратегия помогла клубу и на поле (молодой состав играет в прессинг-футбол), и за его пределами (сократились з/п). Работу на дистанции последних пяти лет нельзя назвать хорошим менеджментом, потому что игроки сначала становились мертвым грузом, а уже потом креативно уходили, но это точно хороший кризис-менеджмент.

Второй фактор – «Арсеналу» есть кого продавать. Три наиболее явных кандидата – Нуну Тавареш, Николя Пепе и Фоларин Балогун. Все трое не вписываются в планы Артеты – и могут помочь частично компенсировать траты. Балогун и Пепе тренировались отдельно от команды. К Таварешу интерес выражали «Астон Вилла», «Форест» и ранее – «Вест Хэм».

Пепе – отголосок описанной выше стратегии принятия потерь. Выгодной сделка не будет (в 2019-м за Николя отдали 72 млн фунтов), но зачастую некий вариант «Арсенал» находит. Балогун и Тавареш могут дать плюс во всех смыслах. Первый – воспитанник, который забил 21 мяч в Лиге 1; потрясающе играет на пространстве, находка для любой контратакующей команды. Тавареш забил 6 голов за «Марсель», играя латераля, и доказал эффективность в схеме с тройкой.

Третий фактор – реструктуризация долга. Ранее «Арсенал» тратил 15-20 миллионов фунтов в год на обслуживание долга – большая часть тянется с того самого кредита на строительство стадиона.

В 2020-м компания Кронке выкупила почти весь долг. Теперь внешний долг «Арсенала» – 16 миллионов, а основная часть (201,5 млн) принадлежит KSE. Это не прямое вложение денег, оформленное долгом, который владелец может и с высокой вероятностью спишет, когда будет продавать клуб (схема Романа Абрамовича в «Челси»). Это именно выкуп долга.

Компании Кронке как держателю долга будет выплачиваться процент, а деньги будут постепенно возвращаться. Также есть пункт, по которому компания может потребовать у клуба всю сумму с уведомлением за 2 года до срока выплаты. Принципиальная разница в условиях выплат – процент стал намного более щадящим, что высвобождает деньги для текущих активностей – ориентировочно 5-10 млн в год (плюс гибкость в случае необходимости отсрочек).

Четвертый фактор – в 2022-м стартовал новый цикл телеправ АПЛ. За счет роста стоимости международных прав общий пирог увеличился почти на миллиард – с 9,01 до 10,05 млрд за 3-летний цикл. Сезон-2022/23 – первый, в котором клубы получили выплаты по новому соглашению. Вся АПЛ стала мощнее, но «Арсенал» вырос особенно сильно, так как новый контракт совпал с важным скачком в таблице.

В АПЛ равномерно распределяют 50% ТВ-контракта, 25% зависят от результата, 25% – от частоты попадания матчей клуба в прямой эфир бродкастера, но это внутренний контракт. А вот международный кусок будет сильнее привязан к результатам. Теперь аутсайдеры получат на 10 миллионов больше относительно этого же места в прошлом, а клубы топ-4 – на 20 млн. В случае «Арсенала» выигрыш особенно явный: улучшились и условия ТВ-контракта, и место. Разница между 5-м местом в 2021/22 и 2-м в 2022/23 – 29 млн фунтов (139 млн против 168 млн).

Пятый фактор – выход в Лигу чемпионов. По текущему телеконтракту в ЛЧ при прочих равных выплачивается в 3,5 раза больше призовых, чем в ЛЕ. Для контекста: идеальный путь к победе в Лиге Европы – это участие в группе ЛЧ с 9-10 очками и без выхода в плей-офф. А призовые при выходе в плей-офф ЛЧ значительно перекрывают максимальную доступную в ЛЕ сумму.

Максимум в ЛЧ – 85,1 млн евро (это только чистые призовые за продвижение по турниру). Максимум в ЛЕ – 23,4. К ним добавляется бонус за участие, который составляет 15,6 млн евро в ЛЧ против 3,6 в ЛЕ; выплата, основанная на коэффициенте УЕФА – 20-35 млн в ЛЧ, не более 5 млн – в ЛЕ; деньги от ТВ-контракта страны, которую представляет клуб – 10-20 млн (в случае Англии эта часть в ЛЕ приносит примерно такую же сумму). На это распределение влияет стоимость контракта в стране и место, с которого команда отобралась в еврокубки. Англия и второе место – шикарные вводные (лучше только у «Сити»).

Общий доход от сезона в ЛЧ с выходом из группы – 80 миллионов евро. При дальнейшем продвижении – более 100 млн. Это без учета активации бонусов за участие в турнире от спонсоров и дохода от домашних матчей.

Телеконтракты АПЛ и ЛЧ – факторы, помогающие всем клубам, которые участвуют в этих турнирах. Ценность этих турниров давно предельно высокая, но она по-прежнему растет. Эффект на «Арсенал» получился более ярким из-за низкой базы зарплатной ведомости – у «Сити» и «МЮ» она и так предельно высокая, следовательно, нет гибкости для такого рывка; «Ньюкасл» пока не нарастил доходную часть и сильнее рискует не вписаться в ФФП (хотя все равно готов много тратить).

Если посмотреть шире – тренд роста важности ЛЧ и АПЛ (даже большей, чем раньше) будет нарастать в ближайшие годы. «Арсенал» – лишь один из самых мощных примеров.

Почему «Арсенал» решил тратить?

Откуда деньги и почему клуб может тратить больше 200 млн, более-менее разобрались. И все же ранее у «Арсенала» были периоды, когда траты ограничивались искусственно: правила позволяли тратить больше, анализ отчетности указывал, что деньги есть, но закупок не происходило. Изменилась не только финансовая позиция, но и отношение к тратам.

О мотивах молчаливого Стэна Кронке можно только гадать, но поворотная точка очевидна – пандемийный сезон и неудачная попытка создать Суперлигу. Есть две гипотезы, как эти события перевернули мышление владельца. Кажется, они даже не исключают друг друга.

Более прагматичная – владельцы осознали, что без внешней помощи их долгосрочная инвестиция может оказаться под угрозой. Самый проверенный метод заработка на футбольном клубе – разница между ценой на момент покупки и продажей в будущем (а не извлечение дивидендов из года в год). Чтобы выйти в плюс, необходимо выполнение двух условий: футбольная индустрия финансово развивается, статус клуба остается прежним или улучшается.

«Арсенал» несколько сезонов подряд выступал явно ниже ожиданий и рисковал сильнее других топ-клубов пострадать из-за закрытия стадиона в период пандемии. Под угрозой была успешность клуба как долгосрочной инвестиции. На этом фоне Кронке стал вести себя активнее, готов нести убытки в конкретные годы и даже выкупать долг клуба, чтобы выиграть в долгосрочном периоде.

Финальным толчком в этом направлении стала попытка создать Суперлигу, которая зафиксировала бы уровень доходов топ-клубов и сделала бы основной кружок закрытым. Тогда все опасения выше отпали бы сами собой. Попытка провалилась – опасения сохранились. Кронке стал действовать решительнее.

Более романтичная версия – протесты фанатов после неудачной попытки создания Суперлиги. Они совпали с наиболее масштабной кампанией болельщиков против Кронке. Да, у аудитории клуба не было конкретных рычагов влияния, но в истории с Суперлигой общественное давление повлияло на политиков, а они – на провал проекта. В тот момент этого могло хватить, чтобы слегка напугать Кронке.

В результате переосмысления стратегии в «Арсенале» появился английский корпоративный юрист Тим Льюис. Его целью была оптимизация процессов и построение здоровой вертикали «владельцы-менеджмент-команда-болельщики». Льюис проделал блестящую закулисную работу – от улучшения связей с болельщиками до смены алгоритма трансферных решений.

Именно после прихода Льюиса у клуба появилась четкая линия поведения на рынке, которая за пару лет превратила «Арсенал» в самый молодой топ-клуб Европы (средний возраст – 24,7; у «Боруссии» и «Барселоны» – 25,8 и 25,9; остальные значительно старше). Клуб начал разгружать зарплатную ведомость и перестал проводить странные агентские трансферы.

Льюис кажется скрытым героем возрождения «Арсенала» и, пожалуй, заслуживает отдельного текста (кстати, хотите такой или слишком теневой персонаж?). Для нашего материала важно сочетание у него двух качеств – давний болельщик клуба и давний советник Кронке. У него есть полное доверие владельца, в то же время он отлично знает клуб и понимает болельщиков.

Например, мысль «инвестировать больше сейчас, чтобы не потерять в статусе и стоимости клуба потом» кажется очевидной и взаимовыгодной (выиграет и владелец, и фанаты). Но долгое время Кронке этого не делал. Даже в льготный период, который УЕФА предоставляет новому владельцу после приобретения клуба. Возможно, именно Льюис убедил его.

В любом случае поворотной точкой кажется пандемия и неудача с Суперлигой – это первопричины трансформации и поисков нового пути. Дальше «Арсеналу» повезло найти отличного управленца. При нем клуб позабыл об искусственных ограничениях трансферных желаний.

Теперь «Арсенал» готов тратить не только с размахом, но и с умом.

